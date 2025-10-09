https://ukraina.ru/20251009/nato-gotovitsya-k-ucheniyam-na-nezaschischennykh-uchastkakh-u-granitsy-s-rf----financial-times-1069847436.html

НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times

НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times - 09.10.2025 Украина.ру

НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times

НАТО борется с якобы нарушением воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолетами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО

2025-10-09T10:57

2025-10-09T10:57

2025-10-09T10:59

новости

россия

польша

эстония

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg

Союзники обсуждают более "решительные ответные меры", включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам.При этом о каких именно участках границы идет речь, не сообщается.Двое чиновников НАТО заявили, что одним из неотложных вопросов является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге. Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения наличия угрозы перед тем, как приступить к ответным мерам. В то же время другие страны разрешают им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью движения "вражеского" объекта.Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах.При этом в РФ не раз отвергали такие обвинения и называли их бездоказательными, добавляя, что истерика вокруг неких БПЛА на территории ЕС раздувается для оправдания расходов на милитаризацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

польша

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, эстония, ес, нато