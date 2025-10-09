НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times - 09.10.2025 Украина.ру
НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times
НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times
НАТО борется с якобы нарушением воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолетами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО
2025-10-09T10:57
2025-10-09T10:59
Союзники обсуждают более "решительные ответные меры", включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам.При этом о каких именно участках границы идет речь, не сообщается.Двое чиновников НАТО заявили, что одним из неотложных вопросов является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге. Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения наличия угрозы перед тем, как приступить к ответным мерам. В то же время другие страны разрешают им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью движения "вражеского" объекта.Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах.При этом в РФ не раз отвергали такие обвинения и называли их бездоказательными, добавляя, что истерика вокруг неких БПЛА на территории ЕС раздувается для оправдания расходов на милитаризацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times

Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
НАТО борется с якобы нарушением воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолетами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО
Союзники обсуждают более "решительные ответные меры", включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам.
"Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы", - говорится в материале.
При этом о каких именно участках границы идет речь, не сообщается.
Двое чиновников НАТО заявили, что одним из неотложных вопросов является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге.
Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения наличия угрозы перед тем, как приступить к ответным мерам. В то же время другие страны разрешают им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью движения "вражеского" объекта.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах.
При этом в РФ не раз отвергали такие обвинения и называли их бездоказательными, добавляя, что истерика вокруг неких БПЛА на территории ЕС раздувается для оправдания расходов на милитаризацию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния