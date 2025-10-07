https://ukraina.ru/20251007/kto-zhdt-rezkogo-otveta-rossii-na-provokatsii-barabanov-o-tom-kakoy-signal-putin-dal-ukraine-1069733622.html

Кто ждёт резкого ответа России на провокации? Барабанов о том, какой сигнал Путин дал Украине

Профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов на XXII ежегодном заседании клуба "Валдай" объяснил журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, чем это выступление Владимира Путина отличалось от остальных и почему антироссийский западный фронт разрушен

Также он отметил интересные детали в обращении президента России к украинским солдатам:00:29 – Выступление Владимира Путина на "Валдае".08:23 – Взаимоотношения России и США.14:01 – Изменения в общественном сознании на Украине.17:53 – Влияние ООН в мире.23:10 – Выводы "Валдая". XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходило с 29 сентября по 2 октября в городе Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.

