Окончательное решение по будущему Украины, включая вопрос установления над ней полного контроля или определения новых границ, еще не принято и остается предметом сложной дискуссии, поскольку оба варианта имеют серьезные аргументы за и против. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-05T05:30
2025-10-05T05:30
05:30 05.10.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкола, ставшая убежищем для жителей Горловки
Школа, ставшая убежищем для жителей Горловки - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Окончательное решение по будущему Украины, включая вопрос установления над ней полного контроля или определения новых границ, еще не принято и остается предметом сложной дискуссии, поскольку оба варианта имеют серьезные аргументы за и против. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт подчеркнул, что вопрос остается открытым и зависит от реальной обстановки. "Мы не знаем, где пройдет граница, и будет ли граница вообще, или это будет сразу граница с Польшей. Потому что это зависит, опять-таки, все будет зависеть от состояния дел на земле", — заявил Ищенко.
Он подтвердил, что в России не предвосхищают это решение, признавая его сложность. "То есть мы не предвосхищаем решения по Украине. Потому что это очень сложное решение", — отметил обозреватель.
Главной причиной этой сложности, по словам эксперта, является наследие политики Киева. "И сложное именно в силу того, что Украина занималась саморазрушением практически с момента своего возникновения и уничтожила свою экономику и перспективы воссоздания этой экономики", — указал Ищенко.
Сейчас постоянно идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок рано или поздно вернется на войну, или не занимать Украину полностью, потому что ее восстановление слишком дорого стоит, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
1 октября, 07:00
Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войнуВ Приднестровье живут 200 тысяч человек с российскими паспортами. А поскольку киевский режим менял жителей оккупированных районов в Курской области на своих военнопленных, то и жителей Приднестровья может использовать в целях политико-дипломатического давления на Россию как заложников
