Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры - 04.10.2025
Культура обложка
Культура
Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры
Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры - 04.10.2025 Украина.ру
Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры
Первые дни октября оказались богатыми на культурные события: юбилей Есенина и возвращение репинских "Бурлаков на Волге" в Самару, вечные украинские споры о борще и национальности Репина, Чайковского, Малевича. Ну и кино – для Украины теперь это искусство представлено антисоветским хоррором, для России – фильмами о ценности и смысле жизни
2025-10-04T06:41
2025-10-04T06:41
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg
О борще и ЕсенинеНа Украине набросились на певца Олега Газманова, но критике подверглись вовсе не новые песни исполнителя или его концертный стиль. Свидомых меломанов возмутило, что в одном из опросов заслуженный артист РФ назвал борщ русским блюдом. Более того, автор песен "Офицеры" и "Эскадрон" и Киев назвал русским городом, а наиболее русским автомобилем, по его мнению, является танк. И это ещё защитники свекольного супа не знают, что русский поэт Сергей Есенин обожал борщ и тоже называл его русским блюдом. Однажды в разговоре с грузинским поэтом Тицианом Табидзе он признался: "Я люблю русский красный борщ с гречневой кашей". Видимо, потому что его замечательно готовила первая жена поэта Зинаида Райх.Даже став московским озорным гулякой, женившись на иностранке Дункан и узнав вкус изысканных мировых деликатесов, Сергей Есенин всегда помнил о своей малой родине – селе Константиново – и простых деревенских блюдах, горячо любимых им с детства. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения одного из выдающихся поэтов Серебряного века, и, пока все будут цитировать его стихи, мы откроем малоизвестные страницы жизни Есенина.Например, мало кто знает, что Есенин с друзьями-имажинистами недолгое время содержал литературное кафе "Стойло Пегаса" на Тверской улице в Москве, где богемным посетителям подавали венский шницель, бефстроганов, кулебяку и гурьевскую кашу. Кстати, даже свою супругу Айседору Дункан Есенин сумел влюбить в простую еду – картошку с килькой или холодную баранину, которую сам поэт просто обожал. А ещё он был неравнодушен к драникам (или драченам) – это блюдо тоже встречается и в украинской, и в белорусской кухнях. Вкус драников Есенин даже "запечатлел" в стихотворении "В хате" – ещё один удар по украинской псевдоидентичности. Впрочем, на Украине уже давно запретили и Есенина, и его стихи, а если бы знали, что поэт и борщ называл русским, то вообще бы предали анафеме.О РепинеНе стоит при украинцах упоминать и Илью Репина, чья выставка одной картины открылась на этой неделе в Самаре. Всего за пару дней её посетили несколько тысяч горожан: школьные экскурсии, семейный досуг, творческое образование. К картине шли разные люди, но с одной целью – ещё раз прикоснуться к сакральному для волжан художественному произведению передвижника.Ведь знаменитых "Бурлаков на Волге" привезли из Русского музея в город, где и создавался шедевр. История картины тесно связана и с Волгой, и с Самарским краем – здесь, в селе Ширяево, в 1870 году Репин начал работу над полотном. Он часами просиживал на речном берегу, наблюдая за каторжной работой бурлаков. А в Самаре до сих пор находятся люди, которые рассказывают о том, что их родственники позировали мастеру, которому "Бурлаки…" принесли мировую славу. 14 марта 1873 года картину показали на выставке в Императорской академии художеств, где живописцу присудили золотую медаль. А вскоре "Бурлаки на Волге" отправились в Австрию, и на Всемирной выставке в Вене картина получила самые высокие оценки, а её создатель – бронзовую медаль "За искусство".Но свидомые культурологи утверждают, что Россия "украла" у них и Репина, и его картины, назвав творчество художника достоянием России. А ведь по их легенде Репин происходит из казацкого рода, да и вообще был носителем "гена украинства" – лишь на том основании, что автор "Бурлаков…", "Садко" и "Ивана Грозного…" родился в Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. А ещё он создал известное полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" – значит, козак!Между прочим, под давлением украинских деколонизаторов даже крупные мировые музеи, вроде финского "Атенеума" и нью-йоркского "Метрополитена", изменили подписи к работам Ильи Репина, назвав его украинским художником.Впрочем, невзирая на эту политическую временную конъюнктуру, имя Репина навсегда вписано в историю искусства как великого русского художника. К слову, в Самарской области в честь дня рождения живописца ежегодно проводится праздник "Репин навсегда". А вот почему в родном для Репина Чугуеве никто не вспоминает о великом художнике и не отмечает даты, связанные с его жизнью, – большой вопрос. Видимо, "украинское гражданство" Репина нужно лишь для того, чтобы тыкать его в нос России и орать, что Москва похитила всех украинских гениев, оставив Неньке сплошной непотреб.О киноЧто, собственно, подтверждается кинолентами, книгами и песнями, произведёнными в постмайданной Украине. Так, через два дня в украинский прокат выйдет вторая лента из трилогии "Киногероини тёмных времён" – антисоветский экшен "Каховский объект" сценариста из Мариуполя Ярослава Войцешека. Он уже снимал киноленты на основе украинских народных мифов ("Мавка"), а до войны работал в жанре былинного фэнтези – богатыри, половцы, древняя Русь.После начала войны режиссёр переобулся и превратил свои мистические приключенческие фильмы в антисоветские и русофобские ужастики. На них сейчас спрос у патриотической аудитории, поэтому и "Каховский объект" должен зайти на "ура": после подрыва Каховской ГЭС небольшая группа украинских военных под руководством Марины с позывным "Мара" обнаруживает бункер времён холодной войны, расположенный под дном водохранилища.Укровояки пробуждают советское прошлое и его страшных жителей, ставших жертвами экспериментов над людьми (явная копия сюжета американского ужастика "И холмы имеют глаза"). После чего солдатам ВСУ предстоит бороться и побеждать остатки "советщины" в лице зомби-солдат советской армии. То есть убивать повторно собственных дедов и прадедов, живших в СССР и сражавшихся с фашизмом. Впрочем, украинцев учат это делать последние 20 лет. Почему бункерные украинские крысы не вылезают на поверхность, а предпочитают сражаться с мёртвыми предками, в экшене почему-то не объясняется.Неудивительно. "Каховский объект" – не просто кино, а инструмент массовой психологии: зрителя учат ассоциировать советское с ужасом и монстром. Память о дедах-героях вытесняется, на её место ставится образ "мертвеца-врага". Таким вот нехитрым образом закрепляется нарратив: пока на Украине остаётся советское наследие, его нужно добивать. Это работает как культурная вакцинация – воспитывает поколение, которому стыдно за собственную историю и привычно видеть в ней врага.И как же резко контрастирует этот украинский хоррор с последним фильмом недавно скончавшегося режиссёра Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча", который уже показывают сразу на трёх платформах – онлайн-кинотеатрах Premier, IVI и Okko.Главную роль в фильме, снятом по книге Маргариты Симоньян "Водоворот", сыграл Фёдор Добронравов. Его герой, 70-летний Пётр Семёныч, узнаёт о смертельном диагнозе – саркоме лёгкого. Он принимает судьбу и начинает подводить итоги жизни, последние годы которой проживает в одиночестве. Однако появляется надежда: есть вероятность, что диагноз ошибочен, и Пётр Семёныч ждёт ответа от профессора из Москвы, который придёт через неделю. Эти семь дней мучительного ожидания станут для главного героя возможностью взглянуть на прожитые годы, переоценить свои поступки и, может быть, найти новый смысл в жизни.Эта киноработа была закончена режиссёром перед его трагическим уходом. Вольно или невольно Тигран Кеосаян поднял темы, которые под конец жизни волнуют каждого человека: с кем дружил, кого любил, как воспитал детей? Интересно, что сам фильм трагический, но подан в лёгкой, светлой, почти бурлескной манере. И он звучит как послание от Кеосаяна, который ушёл 26 сентября: главное для каждого из нас – оставаться человеком с совестью и принципами. А не искать зомби среди своих предков и не заражать ненавистью всё вокруг – как предлагает современное украинское кино.* Работа была задумана в Петербурге – именно там Репин впервые увидел бурлаков. Уже потом действие было перенесено в менее урбанистический пейзаж. – Ред.
эксклюзив, украина, россия, москва, сергей есенин, кеосаян, петр ильич чайковский, вооруженные силы украины, культура, русская культура, кино, фильм, кинематограф, кулинария, поэт, художник
Культура, Эксклюзив, Украина, Россия, Москва, Сергей Есенин, Кеосаян, Петр Ильич Чайковский, Вооруженные силы Украины, культура, русская культура, кино, фильм, кинематограф, кулинария, поэт, художник

Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры

06:41 04.10.2025
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Первые дни октября оказались богатыми на культурные события: юбилей Есенина и возвращение репинских "Бурлаков на Волге" в Самару, вечные украинские споры о борще и национальности Репина, Чайковского, Малевича. Ну и кино – для Украины теперь это искусство представлено антисоветским хоррором, для России – фильмами о ценности и смысле жизни
О борще и Есенине
На Украине набросились на певца Олега Газманова, но критике подверглись вовсе не новые песни исполнителя или его концертный стиль. Свидомых меломанов возмутило, что в одном из опросов заслуженный артист РФ назвал борщ русским блюдом. Более того, автор песен "Офицеры" и "Эскадрон" и Киев назвал русским городом, а наиболее русским автомобилем, по его мнению, является танк. И это ещё защитники свекольного супа не знают, что русский поэт Сергей Есенин обожал борщ и тоже называл его русским блюдом. Однажды в разговоре с грузинским поэтом Тицианом Табидзе он признался: "Я люблю русский красный борщ с гречневой кашей". Видимо, потому что его замечательно готовила первая жена поэта Зинаида Райх.
Даже став московским озорным гулякой, женившись на иностранке Дункан и узнав вкус изысканных мировых деликатесов, Сергей Есенин всегда помнил о своей малой родине – селе Константиново – и простых деревенских блюдах, горячо любимых им с детства. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения одного из выдающихся поэтов Серебряного века, и, пока все будут цитировать его стихи, мы откроем малоизвестные страницы жизни Есенина.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоэт Сергей Есенин
Поэт Сергей Есенин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Поэт Сергей Есенин
Например, мало кто знает, что Есенин с друзьями-имажинистами недолгое время содержал литературное кафе "Стойло Пегаса" на Тверской улице в Москве, где богемным посетителям подавали венский шницель, бефстроганов, кулебяку и гурьевскую кашу. Кстати, даже свою супругу Айседору Дункан Есенин сумел влюбить в простую еду – картошку с килькой или холодную баранину, которую сам поэт просто обожал.
А ещё он был неравнодушен к драникам (или драченам) – это блюдо тоже встречается и в украинской, и в белорусской кухнях. Вкус драников Есенин даже "запечатлел" в стихотворении "В хате" – ещё один удар по украинской псевдоидентичности. Впрочем, на Украине уже давно запретили и Есенина, и его стихи, а если бы знали, что поэт и борщ называл русским, то вообще бы предали анафеме.
О Репине
Не стоит при украинцах упоминать и Илью Репина, чья выставка одной картины открылась на этой неделе в Самаре. Всего за пару дней её посетили несколько тысяч горожан: школьные экскурсии, семейный досуг, творческое образование. К картине шли разные люди, но с одной целью – ещё раз прикоснуться к сакральному для волжан художественному произведению передвижника.
Ведь знаменитых "Бурлаков на Волге" привезли из Русского музея в город, где и создавался шедевр. История картины тесно связана и с Волгой, и с Самарским краем – здесь, в селе Ширяево, в 1870 году Репин начал работу над полотном. Он часами просиживал на речном берегу, наблюдая за каторжной работой бурлаков. А в Самаре до сих пор находятся люди, которые рассказывают о том, что их родственники позировали мастеру, которому "Бурлаки…" принесли мировую славу.
14 марта 1873 года картину показали на выставке в Императорской академии художеств, где живописцу присудили золотую медаль. А вскоре "Бурлаки на Волге" отправились в Австрию, и на Всемирной выставке в Вене картина получила самые высокие оценки, а её создатель – бронзовую медаль "За искусство".
Но свидомые культурологи утверждают, что Россия "украла" у них и Репина, и его картины, назвав творчество художника достоянием России. А ведь по их легенде Репин происходит из казацкого рода, да и вообще был носителем "гена украинства" – лишь на том основании, что автор "Бурлаков…", "Садко" и "Ивана Грозного…" родился в Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. А ещё он создал известное полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" – значит, козак!
Между прочим, под давлением украинских деколонизаторов даже крупные мировые музеи, вроде финского "Атенеума" и нью-йоркского "Метрополитена", изменили подписи к работам Ильи Репина, назвав его украинским художником.
© commons.wikimedia.org Илья Репин "Бурлаки на Волге", 1873 год
 Илья Репин Бурлаки на Волге, 1873 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© commons.wikimedia.org
Илья Репин "Бурлаки на Волге", 1873 год
Впрочем, невзирая на эту политическую временную конъюнктуру, имя Репина навсегда вписано в историю искусства как великого русского художника. К слову, в Самарской области в честь дня рождения живописца ежегодно проводится праздник "Репин навсегда". А вот почему в родном для Репина Чугуеве никто не вспоминает о великом художнике и не отмечает даты, связанные с его жизнью, – большой вопрос. Видимо, "украинское гражданство" Репина нужно лишь для того, чтобы тыкать его в нос России и орать, что Москва похитила всех украинских гениев, оставив Неньке сплошной непотреб.
О кино
Что, собственно, подтверждается кинолентами, книгами и песнями, произведёнными в постмайданной Украине. Так, через два дня в украинский прокат выйдет вторая лента из трилогии "Киногероини тёмных времён" – антисоветский экшен "Каховский объект" сценариста из Мариуполя Ярослава Войцешека. Он уже снимал киноленты на основе украинских народных мифов ("Мавка"), а до войны работал в жанре былинного фэнтези – богатыри, половцы, древняя Русь.
После начала войны режиссёр переобулся и превратил свои мистические приключенческие фильмы в антисоветские и русофобские ужастики. На них сейчас спрос у патриотической аудитории, поэтому и "Каховский объект" должен зайти на "ура": после подрыва Каховской ГЭС небольшая группа украинских военных под руководством Марины с позывным "Мара" обнаруживает бункер времён холодной войны, расположенный под дном водохранилища.
Укровояки пробуждают советское прошлое и его страшных жителей, ставших жертвами экспериментов над людьми (явная копия сюжета американского ужастика "И холмы имеют глаза"). После чего солдатам ВСУ предстоит бороться и побеждать остатки "советщины" в лице зомби-солдат советской армии. То есть убивать повторно собственных дедов и прадедов, живших в СССР и сражавшихся с фашизмом. Впрочем, украинцев учат это делать последние 20 лет. Почему бункерные украинские крысы не вылезают на поверхность, а предпочитают сражаться с мёртвыми предками, в экшене почему-то не объясняется.
© film.uaПостер фильма "Каховский объект"
Постер фильма Каховский объект
© film.ua
Постер фильма "Каховский объект"
Неудивительно. "Каховский объект" – не просто кино, а инструмент массовой психологии: зрителя учат ассоциировать советское с ужасом и монстром. Память о дедах-героях вытесняется, на её место ставится образ "мертвеца-врага". Таким вот нехитрым образом закрепляется нарратив: пока на Украине остаётся советское наследие, его нужно добивать. Это работает как культурная вакцинация – воспитывает поколение, которому стыдно за собственную историю и привычно видеть в ней врага.
И как же резко контрастирует этот украинский хоррор с последним фильмом недавно скончавшегося режиссёра Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча", который уже показывают сразу на трёх платформах – онлайн-кинотеатрах Premier, IVI и Okko.
© https://www.afisha.ru/"Семь дней Петра Семёныча". Кадр из фильма
Семь дней Петра Семёныча. Кадр из фильма
© https://www.afisha.ru/
"Семь дней Петра Семёныча". Кадр из фильма
Главную роль в фильме, снятом по книге Маргариты Симоньян "Водоворот", сыграл Фёдор Добронравов. Его герой, 70-летний Пётр Семёныч, узнаёт о смертельном диагнозе – саркоме лёгкого. Он принимает судьбу и начинает подводить итоги жизни, последние годы которой проживает в одиночестве. Однако появляется надежда: есть вероятность, что диагноз ошибочен, и Пётр Семёныч ждёт ответа от профессора из Москвы, который придёт через неделю. Эти семь дней мучительного ожидания станут для главного героя возможностью взглянуть на прожитые годы, переоценить свои поступки и, может быть, найти новый смысл в жизни.
Эта киноработа была закончена режиссёром перед его трагическим уходом. Вольно или невольно Тигран Кеосаян поднял темы, которые под конец жизни волнуют каждого человека: с кем дружил, кого любил, как воспитал детей? Интересно, что сам фильм трагический, но подан в лёгкой, светлой, почти бурлескной манере. И он звучит как послание от Кеосаяна, который ушёл 26 сентября: главное для каждого из нас – оставаться человеком с совестью и принципами. А не искать зомби среди своих предков и не заражать ненавистью всё вокруг – как предлагает современное украинское кино.
Тигран Кеосаян интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 18:29
Тигран Кеосаян про мультфильм "Жил-был пес" и ситуацию на Украине: "Похмелье будет тяжелым"
* Работа была задумана в Петербурге – именно там Репин впервые увидел бурлаков. Уже потом действие было перенесено в менее урбанистический пейзаж. – Ред.
Заголовок открываемого материала
