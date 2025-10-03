Юрий Милославский: кто он - 03.10.2025 Украина.ру
Юрий Милославский: кто он
Юрий Милославский: кто он - 03.10.2025 Украина.ру
Юрий Милославский: кто он
Юрий Георгиевич Милославский — один из самых известных литераторов Русского Зарубежья — прозаик, поэт, журналист, историк литературы, лауреат Горьковской премии, член Исполкома Русского ПЕН-Центра. Родился в Харькове в семье выходцев из Евпатории.
2025-10-03T13:02
2025-10-03T13:02
Окончил Харьковский университет. В эмиграции с 1973 года. В 80-е годы стал постоянным автором выходившего тогда в Париже журнала "Континент" под ред. В. Е. Максимова. Почётный член Айовского университета (США) по разряду изящной словесности (1989), Член American PEN Center. Автор романа "Укреплённые города" (в России — опубликован в журнале "Дружба народов", кн. 2, 1992), повести "Лифт" (1993), нескольких циклов рассказов, получивших известность сперва в эмиграции (сборник "От шума всадников и стрелков", Ardis, 1984), а с начала 1990-х годов — в России. В 1994 году в Мичиганском университете (Анн-Арбор, США) защитил докторскую диссертацию "Лексико-стилистические и культурные характеристики частной переписки А. С. Пушкина". Книги рассказов Ю. Г. Милославского были также опубликованы во французском и английском (с предисловием И. А. Бродского) переводах, вызвав многочисленные отклики. Так, ведущий британский критик-литературовед Джон Бейли писал в The New York Review of Books: "если русская проза XIX в. вышла из гоголевской „Шинели“, то вся новейшая русская проза вышла из Милославского". Во второй половине 90-х годов Ю. Г. Милославский, работая в телевизионной компании EABC (Ethnic American Broadcasting Company), был продюсером и ведущим православной русской телевизионной программы для США и Канады (обозрения "Русский Телевизионный Лицей" и "Русские Американцы"), выходившей в эфир на протяжении пяти лет. В 2000-е годы Ю. Г. Милославский опубликовал в России (изд. "Царское Дело", СПб) книги-исследования о образе Божией Матери Иверской-Монреальской ("Знамение последних времён", 2000) и о православной ветви рыцарского ордена иоаннитов-госпитальеров ("Странноприимцы", 2001). Милославским были опубликованы воспоминания об И. А. Бродском, вызвавшие ожесточённую полемику.
Юрий Милославский: кто он

13:02 03.10.2025
 
Юрий Георгиевич Милославский — один из самых известных литераторов Русского Зарубежья — прозаик, поэт, журналист, историк литературы, лауреат Горьковской премии, член Исполкома Русского ПЕН-Центра. Родился в Харькове в семье выходцев из Евпатории.
Окончил Харьковский университет. В эмиграции с 1973 года. В 80-е годы стал постоянным автором выходившего тогда в Париже журнала "Континент" под ред. В. Е. Максимова. Почётный член Айовского университета (США) по разряду изящной словесности (1989), Член American PEN Center.
Автор романа "Укреплённые города" (в России — опубликован в журнале "Дружба народов", кн. 2, 1992), повести "Лифт" (1993), нескольких циклов рассказов, получивших известность сперва в эмиграции (сборник "От шума всадников и стрелков", Ardis, 1984), а с начала 1990-х годов — в России. В 1994 году в Мичиганском университете (Анн-Арбор, США) защитил докторскую диссертацию "Лексико-стилистические и культурные характеристики частной переписки А. С. Пушкина".
Книги рассказов Ю. Г. Милославского были также опубликованы во французском и английском (с предисловием И. А. Бродского) переводах, вызвав многочисленные отклики. Так, ведущий британский критик-литературовед Джон Бейли писал в The New York Review of Books: "если русская проза XIX в. вышла из гоголевской „Шинели“, то вся новейшая русская проза вышла из Милославского".
Во второй половине 90-х годов Ю. Г. Милославский, работая в телевизионной компании EABC (Ethnic American Broadcasting Company), был продюсером и ведущим православной русской телевизионной программы для США и Канады (обозрения "Русский Телевизионный Лицей" и "Русские Американцы"), выходившей в эфир на протяжении пяти лет. В 2000-е годы Ю. Г. Милославский опубликовал в России (изд. "Царское Дело", СПб) книги-исследования о образе Божией Матери Иверской-Монреальской ("Знамение последних времён", 2000) и о православной ветви рыцарского ордена иоаннитов-госпитальеров ("Странноприимцы", 2001).
Милославским были опубликованы воспоминания об И. А. Бродском, вызвавшие ожесточённую полемику.
