"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов - 03.10.2025
"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов
Литва в нарушение правил запретила транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, а также спуск пассажиров с поездов, что вынуждает Россию завозить грузы по морю. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина
Эксперт отметил, что Прибалтийские страны очень долго ужесточают режим вокруг своих границ. Он привел в пример Литву, которая принимает особый подзаконный акт, закрывающий для пассажиров поезда "Москва – Калининград" любую возможность сойти на ее территории.Более того, как заявил аналитик, Литва запрещает транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, якобы потому, что русские будут строить долговременные укрепления. "Цемент и арматуру нам приходится завозить по морю", — сказал он. Анпилогов подчеркнул, что только русское долготерпение не позволяет трактовать это как блокаду — повод к войне. В ответ, по его словам, возникают заявления Финляндии и Эстонии о намерении сомкнуть территориальные воды в Финском заливе."Только если они заблокируют нам всю торговлю на Балтике и закроют окно в Европу, которое в свое время прорубил Петр I, нам придется рубить его снова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
Украина.ру
"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов

© РИА Новости . Александр Гальперин
Осмотр кораблей ветеранами ВМФ
Осмотр кораблей ветеранами ВМФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Литва в нарушение правил запретила транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, а также спуск пассажиров с поездов, что вынуждает Россию завозить грузы по морю. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина
Эксперт отметил, что Прибалтийские страны очень долго ужесточают режим вокруг своих границ. Он привел в пример Литву, которая принимает особый подзаконный акт, закрывающий для пассажиров поезда "Москва – Калининград" любую возможность сойти на ее территории.
"На каком основании? "А вдруг на этом поезде приедут русские солдаты". И теперь каждый такой поезд сопровождается военными вертолетами Литвы, чтобы никто из него не выпрыгнул", — констатировал Анпилогов.
Более того, как заявил аналитик, Литва запрещает транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, якобы потому, что русские будут строить долговременные укрепления. "Цемент и арматуру нам приходится завозить по морю", — сказал он.
Анпилогов подчеркнул, что только русское долготерпение не позволяет трактовать это как блокаду — повод к войне. В ответ, по его словам, возникают заявления Финляндии и Эстонии о намерении сомкнуть территориальные воды в Финском заливе.
"Только если они заблокируют нам всю торговлю на Балтике и закроют окно в Европу, которое в свое время прорубил Петр I, нам придется рубить его снова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вчера, 17:04
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала ЭстакадныйЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
