https://ukraina.ru/20251003/okno-v-evropu-pridetsya-rubit-snova-voennyy-ekspert-o-vozmozhnom-otvete-na-blokadu-rossiyskikh-portov-1069524641.html

"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов

"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов - 03.10.2025 Украина.ру

"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов

Литва в нарушение правил запретила транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, а также спуск пассажиров с поездов, что вынуждает Россию завозить грузы по морю. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина

2025-10-03T05:24

2025-10-03T05:24

2025-10-03T05:24

новости

литва

россия

алексей анпилогов

европа

финляндия

эстония

балтика

прибалтика

петр i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101896/46/1018964625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cbc14bd54269835085db77206aa11b2.jpg

Эксперт отметил, что Прибалтийские страны очень долго ужесточают режим вокруг своих границ. Он привел в пример Литву, которая принимает особый подзаконный акт, закрывающий для пассажиров поезда "Москва – Калининград" любую возможность сойти на ее территории.Более того, как заявил аналитик, Литва запрещает транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, якобы потому, что русские будут строить долговременные укрепления. "Цемент и арматуру нам приходится завозить по морю", — сказал он. Анпилогов подчеркнул, что только русское долготерпение не позволяет трактовать это как блокаду — повод к войне. В ответ, по его словам, возникают заявления Финляндии и Эстонии о намерении сомкнуть территориальные воды в Финском заливе."Только если они заблокируют нам всю торговлю на Балтике и закроют окно в Европу, которое в свое время прорубил Петр I, нам придется рубить его снова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.

https://ukraina.ru/20251002/1069521805.html

литва

россия

европа

финляндия

эстония

балтика

прибалтика

финский залив

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, россия, алексей анпилогов, европа, финляндия, эстония, балтика, прибалтика, петр i, украина.ру, финский залив, блокада, главные новости, сво, дзен новости сво