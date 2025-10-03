"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов
Литва в нарушение правил запретила транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, а также спуск пассажиров с поездов, что вынуждает Россию завозить грузы по морю. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина
Эксперт отметил, что Прибалтийские страны очень долго ужесточают режим вокруг своих границ. Он привел в пример Литву, которая принимает особый подзаконный акт, закрывающий для пассажиров поезда "Москва – Калининград" любую возможность сойти на ее территории.
"На каком основании? "А вдруг на этом поезде приедут русские солдаты". И теперь каждый такой поезд сопровождается военными вертолетами Литвы, чтобы никто из него не выпрыгнул", — констатировал Анпилогов.
Более того, как заявил аналитик, Литва запрещает транзит арматуры и цемента в Калининградскую область, якобы потому, что русские будут строить долговременные укрепления. "Цемент и арматуру нам приходится завозить по морю", — сказал он.
Анпилогов подчеркнул, что только русское долготерпение не позволяет трактовать это как блокаду — повод к войне. В ответ, по его словам, возникают заявления Финляндии и Эстонии о намерении сомкнуть территориальные воды в Финском заливе.
"Только если они заблокируют нам всю торговлю на Балтике и закроют окно в Европу, которое в свое время прорубил Петр I, нам придется рубить его снова", — резюмировал собеседник издания.
