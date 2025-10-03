https://ukraina.ru/20251003/kak-otvetit-na-provokatsii-ne-dovodya-do-tretey-mirovoy-i-chto-razvalit-ukrainskiy-front--evseev-1069553151.html
Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев
Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев - 03.10.2025 Украина.ру
Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев
03.10.2025
2025-10-03T09:05
2025-10-03T09:05
2025-10-03T09:05
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, как армия России будет двигать фронт в осенне-зимнюю кампанию, почему не стоит опасаться провокаций Европы и какой должна быть буферная зона на наших границах. 00:28 – О продвижении ВС России в Сумской области; 03:22 – Ситуация на Краснолиманском направлении; 12:11 – Продвижение России в осенне-зимний период; 14:38 – Применение универсального планирующего боеприпаса на СВО; 17:43 – Гонка БПЛА в конфликте на Украине; 24:08 – Экономика СВО; 31:03 – Провокации Европы; Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
