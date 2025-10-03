https://ukraina.ru/20251003/kak-otvetit-na-provokatsii-ne-dovodya-do-tretey-mirovoy-i-chto-razvalit-ukrainskiy-front--evseev-1069553151.html

Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев

Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев - 03.10.2025 Украина.ру

Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, как армия России... Украина.ру, 03.10.2025

2025-10-03T09:05

2025-10-03T09:05

2025-10-03T09:05

видео

россия

европа

украина

новости

владимир евсеев

башар асад

ес

шос

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069553026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ba92836957a9181ebe03a876179b9fc.jpg

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, как армия России будет двигать фронт в осенне-зимнюю кампанию, почему не стоит опасаться провокаций Европы и какой должна быть буферная зона на наших границах. 00:28 – О продвижении ВС России в Сумской области; 03:22 – Ситуация на Краснолиманском направлении; 12:11 – Продвижение России в осенне-зимний период; 14:38 – Применение универсального планирующего боеприпаса на СВО; 17:43 – Гонка БПЛА в конфликте на Украине; 24:08 – Экономика СВО; 31:03 – Провокации Европы; Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

россия

европа

украина

прибалтика

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, европа, украина, новости, владимир евсеев, башар асад, ес, шос, снг, нато, будет ли война с нато, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, бпла, видео, прибалтика, бывший ссср