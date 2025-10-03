Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/kak-otvetit-na-provokatsii-ne-dovodya-do-tretey-mirovoy-i-chto-razvalit-ukrainskiy-front--evseev-1069553151.html
Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев
Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев - 03.10.2025 Украина.ру
Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, как армия России... Украина.ру, 03.10.2025
2025-10-03T09:05
2025-10-03T09:05
видео
россия
европа
украина
новости
владимир евсеев
башар асад
ес
шос
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069553026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ba92836957a9181ebe03a876179b9fc.jpg
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, как армия России будет двигать фронт в осенне-зимнюю кампанию, почему не стоит опасаться провокаций Европы и какой должна быть буферная зона на наших границах. 00:28 – О продвижении ВС России в Сумской области; 03:22 – Ситуация на Краснолиманском направлении; 12:11 – Продвижение России в осенне-зимний период; 14:38 – Применение универсального планирующего боеприпаса на СВО; 17:43 – Гонка БПЛА в конфликте на Украине; 24:08 – Экономика СВО; 31:03 – Провокации Европы; Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
россия
европа
украина
прибалтика
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069553026_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c856b864f43b4d9c21e06ffbd01df34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, европа, украина, новости, владимир евсеев, башар асад, ес, шос, снг, нато, будет ли война с нато, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, бпла, видео, прибалтика, бывший ссср
Видео, Россия, Европа, Украина, Новости, Владимир Евсеев, Башар Асад, ЕС, ШОС, СНГ, НАТО, будет ли война с НАТО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, БПЛА, Прибалтика, бывший СССР

Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев

09:05 03.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, как армия России будет двигать фронт в осенне-зимнюю кампанию, почему не стоит опасаться провокаций Европы и какой должна быть буферная зона на наших границах.
00:28 – О продвижении ВС России в Сумской области;
03:22 – Ситуация на Краснолиманском направлении;
12:11 – Продвижение России в осенне-зимний период;
14:38 – Применение универсального планирующего боеприпаса на СВО;
17:43 – Гонка БПЛА в конфликте на Украине;
24:08 – Экономика СВО;
31:03 – Провокации Европы;
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЕвропаУкраинаНовостиВладимир ЕвсеевБашар АсадЕСШОССНГНАТОбудет ли война с НАТОСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОзавершение СВОкогда закончится СВО: прогнозыБПЛАПрибалтикабывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Додик попросил помощи у Путина. Главные новости на 10:30 3 октября
10:09ВС РФ ночь нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам на Украине
10:07После комбинированного удара: ограничения электроснабжения коснулись нескольких областей Украины
10:00Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября
09:59Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море
09:56СМИ посчитали, сколько страны G7 уже выделили Киеву за счет российских активов
09:50Курское направление: зафиксировано продвижение ВС РФ
09:46Трамп поручил ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной для ударов вглубь России
09:43Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
09:22Российские войска закрепись в селе Полтавка в Запорожской области
09:16На предприятии "Азот" в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка
09:05Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев
09:00"Шатдаун" в США может помешать поставкам оружия Киеву — The Telegraph
08:35Обстановка на Харьковском направлении
08:10Главное за ночь 3 октября
08:00Как Горбачёв позволил аннексировать ГДР и ничего за это не получил
07:47ПВО расправилась с вражескими беспилотниками над Россией и Черным морем
07:39Как БРИКС будет строить полицентричный мир: о новых правилах игры и итогах "Валдая"-2025
07:19Книжные дезинсекторы в Киеве и мовные гестаповцы в Ивано-Франковске. Как на Украине внедряют нацизм
07:17Российские ракеты поразили цели в Харьковской области
Лента новостейМолния