Как БРИКС будет строить полицентричный мир: о новых правилах игры и итогах "Валдая"-2025
На XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" эксперты из 42 стран мира обсуждали построение полицентричного мира, что уже сопровождается сломом правил и хаосом, который пора перестать бояться и даже следует полюбить
2025-10-03T07:39
россия
индия
молдавия
сергей лавров
валдай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выборы в Молдавии и проигрыш Санду внутри собственной страны, а также проанализировал причины, по которым в американском политикуме широко обсуждает поставка Украине ракет "Томагавк". Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов объяснил, чего ждать обычным людям от построения многополярной системы мироустройства и к чему готовиться. Он также рассказал, как "Валдай" изменился с 2022 года и смог стать даже более интересным. Основатель и президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо рассказал, как странам БРИКС стоит вместе бороться за мир и усиливать свои позиции в международных организациях. Американский журналист Рик Санчес предположил, как будет действовать Россия, когда ей не оставили никакой альтернативы, кроме проведения СВО и чего будет добиваться российская армия в таких обстоятельствах. Британский политолог, профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква оценил место Британии в современном мире и указал на качественные изменения в английской политической системе. Глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта объяснил политику Индии в современной системе политических координат, а программный директор клуба "Валдай", декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов рассказал, как противники урегулирования украинского кризиса стремятся продолжать конфликт и саботировать Анкоридж. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходило с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
