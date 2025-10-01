Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине - 01.10.2025 Украина.ру
Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине
Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом
2025-10-01T20:01
2025-10-01T20:01
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069476850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_624c604bce69c1e573db6949ae784cb6.jpg
Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом факультета международных отношений МГИМО МИД России, программным директором Клуба "Валдай" Андреем Сушенцовым. Он прокомментировал перспективы экономического взаимодействия России и США, а также обозначил риски и ответственность стран за эскалацию большой войны: 00:34 – Экономическое будущее России и США; 02:31 – Развитие переговорного процесса по Украине;04:21 – Готовность НАТО к эскалации с Россией; 05:49 – Вероятность второго фронта в Молдавии;08:08 – Контуры международной безопасности.XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил. ТГ-канал Андрея Сушенцова: https://t.me/asushentsov
Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине

20:01 01.10.2025
 
Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом факультета международных отношений МГИМО МИД России, программным директором Клуба "Валдай" Андреем Сушенцовым.

Он прокомментировал перспективы экономического взаимодействия России и США, а также обозначил риски и ответственность стран за эскалацию большой войны:

00:34 – Экономическое будущее России и США;
02:31 – Развитие переговорного процесса по Украине;
04:21 – Готовность НАТО к эскалации с Россией;
05:49 – Вероятность второго фронта в Молдавии;
08:08 – Контуры международной безопасности.
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи.
Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.
В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
ТГ-канал Андрея Сушенцова: https://t.me/asushentsov
