https://ukraina.ru/20251001/blef-i-sleduyuschee-khudshee-predlozhenie-sushentsov-o-konfiguratsii-interesov-rossii-i-ssha-po-ukraine-1069477519.html

Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине

Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине - 01.10.2025 Украина.ру

Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине

Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом... Украина.ру, 01.10.2025

2025-10-01T20:01

2025-10-01T20:01

2025-10-01T20:01

украина.ру

валдай

нато

украина

сша

россия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069476850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_624c604bce69c1e573db6949ae784cb6.jpg

Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом факультета международных отношений МГИМО МИД России, программным директором Клуба "Валдай" Андреем Сушенцовым. Он прокомментировал перспективы экономического взаимодействия России и США, а также обозначил риски и ответственность стран за эскалацию большой войны: 00:34 – Экономическое будущее России и США; 02:31 – Развитие переговорного процесса по Украине;04:21 – Готовность НАТО к эскалации с Россией; 05:49 – Вероятность второго фронта в Молдавии;08:08 – Контуры международной безопасности.XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил. ТГ-канал Андрея Сушенцова: https://t.me/asushentsov

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, валдай, нато, украина, сша, россия, видео, видео