Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине
Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом факультета международных отношений МГИМО МИД России, программным директором Клуба "Валдай" Андреем Сушенцовым.
Журналист издания Украина.ру Анна Черкасова, находясь в Сочи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поговорила с деканом факультета международных отношений МГИМО МИД России, программным директором Клуба "Валдай" Андреем Сушенцовым.
Он прокомментировал перспективы экономического взаимодействия России и США, а также обозначил риски и ответственность стран за эскалацию большой войны:
00:34 – Экономическое будущее России и США;
02:31 – Развитие переговорного процесса по Украине;
04:21 – Готовность НАТО к эскалации с Россией;
05:49 – Вероятность второго фронта в Молдавии;
08:08 – Контуры международной безопасности.
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи.
Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.
В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
ТГ-канал Андрея Сушенцова: https://t.me/asushentsov