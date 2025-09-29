https://ukraina.ru/20250929/proval-oppozitsii-v-moldavii-byl-predreshen-kakie-vyvody-iz-etogo-mozhno-sdelat-dlya-ukrainy-1069356795.html

Провал оппозиции в Молдавии был предрешен. Какие выводы из этого можно сделать для Украины

В Молдавии прошли парламентские выборы. Уже прозвучало достаточно много комментариев и заявлений — в медиа, на Западе, в России и на Украине. Активно продвигается посыл о том, что де-факто партия Санду проиграла, и о как бы победе оппозиции внутри страны (по данным ЦИК - это не так).

2025-09-29T17:48

2025-09-29T17:48

2025-09-29T17:49

молдавия

украина

европа

ренато усатый

владимир зеленский

весь павлив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069357752_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_bb9e8d3dd51137772cecc0f38e487332.jpg

Но, в сухом остатке: молдавская оппозиция на сегодняшний день, в первые сутки после выборов, не смогла навязать действующей власти и президенту Майе Санду сколько-нибудь заметного сопротивления. Мы ещё услышим множество заявлений о том, что выборы сфальсифицированы, что в заграничном избирательном округе просто рисовали результаты. Это правда. Но выборы оппозицией и всеми силами, которые её поддерживали, проиграны. Я бы не называл эту оппозицию "пророссийской" — это скорее оппозиция здравого смысла. В отличие от компрадорско-глобалистского лагеря, к которому принадлежит Санду и её политическая сила, ведь дела их и поступки не о Молдавии, а об интересах и задачах трансатлантических глобалистов.Повторюсь, силы здравого смысла и их сторонники проиграли. И не нужно придумывать никаких оправданий. И проигрыш был предрешён задолго до этих выборов. Ещё в июне прошлого года я достаточно точно предсказал развитие событий. Уже тогда было ясно: использование инструментов классических избирательных кампаний — агитации и пропаганды — не даст результата. Итогом станет поражение. Так и произошло на президентских выборах, и тоже повторилось на парламентских.Более того, в течение года мне говорили, что Санду с натяжкой выигрывает президентские выборы, а парламентские она обязательно проиграет. Нет, друзья. Примерно за месяц до нынешних событий, до выборов, прошедших в воскресенье, я сказал: дело проиграно. Причина проста — против вбросов, манипуляций и глобального регулирования информационного потока нет приёма. Молдавский избиратель в самой стране и в Европе не имел доступа к альтернативным мнениям. В условиях тотального давления со стороны правоохранительных органов, нагнетания образа "пророссийской угрозы" и страха войны, как на Украине, классические методы сопротивления не работают.При полной поддержке внешних игроков сопротивление классическими технологиями невозможно. И когда я говорю о внешних игроках, речь идёт прежде всего о европейцах. Американцам же в целом было не до этих выборов. Они ещё вмешивались и интересовались президентской кампанией, но парламентские фактически пустили на самотёк. Зато появился другой актор, о котором мы за последнее время немало слышали: Франция. Франция и Румыния, как её прокси в Черноморском регионе и Восточной Европе, внимательно курировали происходящее в Молдавии. Французами же к работе были привлечены и небезызвестные персонажи — например, Марат Гельман*, политтехнолог Майи Санду, и её советник Сияр Куршутов, украинский контрабандист и бывший политик, который финансировал Рената Усатого. Проект Усатого был своего рода троянским конём в молдавской оппозиции, фактически спойлером от Санду. Его роль ещё может проявиться при формировании нового парламентского большинства. Партия Санду может получить единоличное большинство, без необходимости коалиции, хотя запас голосов невелик. Возможно, они договорятся с Усатым. Этот проект запускался заранее именно для раскола молдавской оппозиции, для отвода голосов у социалистов и других политических сил, в том числе у мэра Кишинёва Иона Чабана.Повторюсь, против такой системы нельзя было работать только методами классической агитации. Нужно было зеркалить деятельность Запада, использовать инструменты мягкой силы и невооружённого сопротивления. При определённых обстоятельствах можно было бы обсуждать и более радикальные организационные формы сопротивления — по аналогии с событиями после 2013–2014 годов на Украине. Но молдавская оппозиция должна была входить в конфликт с властью ещё до президентских выборов или сразу после них, не признавать результаты и не рассчитывать на то, что удастся переиграть Санду и глобалистов на парламентских выборах. Однако будущая парламентская оппозиция, или даже более широкая оппозиция, которую условно называют пророссийской, оставалась самообманутой, самоблученной своей же пропагандой, верила в собственные силы и в победу на парламентских выборах. Хотя для меня, как и для многих экспертов, было очевидно: шансов нет. Если бы после президентских выборов парламентская и непарламентская оппозиция вступили в жёсткий клинч с властью, пусть и с очевидными последствиями в виде давления со стороны правоохранительных органов, ситуация могла бы развиваться иначе.Отдельный фактор — заграничный избирательный округ, где находится около 15% голосов. Там также активно рисовали результаты. Но и здесь можно было работать — информационно, организационно, пытаться привести своего избирателя. Это дало бы другую картину. Никто не пытался серьёзно привести людей на выборы в Европе, никто не организовал голосование на постсоветском пространстве. Я не говорю о России или Белоруссии, это понятно. Но, например, в Казахстане, в Средней Азии, на Кавказе можно было изловчиться и организовать поток голосующих. Это бы не изменило всё кардинально, но какая-то песчинка могла стать решающей. Какое-то пёрышко могло переломить хребет глобалистскому верблюду.Кроме того, надо понимать: у Молдавии есть особенный сосед — Украина. Украинский режим внимательно наблюдает за тем, что реализуется в Молдавии, и тестирует эти технологии. Заграничный избирательный округ — это будущее украинских выборов, где будут использоваться фальсификации. Дополнительно — электронное голосование. Сегодня много говорят о конфликте между вице-премьером Украины Фёдоровым и главой Офиса президента Ермаком. Суть этого конфликта как раз в контроле над электронным голосованием, таким себе "божеством" в которое верит Зеленский. Так вот, конфликт между Фёдоровым и Ермаком идёт исключительно вокруг контроля за темой электронного голосования. Это направление закреплено за Фёдоровым, и именно на электронную фальсификацию делает большую ставку киевский режим во главе с Зеленским. Все эти технологии с учётом почти семи миллионов украинских избирателей, находящихся в Европе, будут применены. Ситуация хотя и не тождественна молдавской, но очень похожа.Понимая, что на Украине когда-то состоятся выборы, надо исходить из того, что там точно не смогут появиться условно "в лоб" пророссийские политические силы или персонажи. Каким бы ни был итог СВО, кроме варианта ликвидации Второй Украинской Республики, вряд ли Москва сможет всерьёз повлиять на процесс в первые один-два электоральных цикла напрямую. А появление новой неонацистской власти в Киеве было бы крайне нежелательно, хотя и очень вероятно. Уже сейчас нужно продумывать, как противодействовать "молдавским технологиям" — прежде всего на заграничном избирательном округе в Европе, где, по всей видимости, будут фальсифицировать результаты в пользу ставленника Запада: не важно чьего - Лондона, Парижа, Берлина или Вашингтона. Нужно работать с информационным пространством внутри страны, мобилизовать голосующих на постсоветском пространстве и организовывать процесс голосования с учётом миграционных и организационных нюансов. Уже сейчас необходимо детально изучать опыт поражения пророссийских сил в Молдавии: у этого поражения есть осязаемые причины и конкретные ответственные не справившиеся с задачами. Нужно внимательно разбирать, так сказать, на запчасти то, что сделали глобалисты в Молдавии. Да, дело сделано. Не верю, что молдавская оппозиция сейчас сможет навязать диалог силой; скорее её ждёт окончательная зачистка. В общем, делаем выводы и готовимся заранее.Подробнее о выборах в Молдавии - в статье Павла Котова "Проиграли все: о чем говорят итоги парламентских выборов в Молдавии" *Внесен в РФ в список иноагентов

молдавия

украина

европа

молдавия, украина, европа, ренато усатый, владимир зеленский, весь павлив