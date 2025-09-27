Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг - 27.09.2025 Украина.ру
Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг
Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг - 27.09.2025 Украина.ру
Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг
Правящий режим в Молдавии может инсценировать теракт с применением дронов, чтобы отменить или сфальсифицировать предстоящие выборы в случае угрозы проигрыша. Для этого уже создан информационный повод — история о "боевиках", прошедших подготовку в Сербии
2025-09-27T06:35
2025-09-27T06:35
новости
молдавия
сербия
приднестровье
украина.ру
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.По словам эксперта, власти раскручивают тему тренировочных лагерей в Сербии, где некие люди якобы обучались работе с дронами и взрывчаткой.Он напомнил о заявлении бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы, который незадолго до начала "террора" сообщил о "провокаторах со специальной подготовкой из Приднестровья" в Кишиневе.“Такими говоряющими головами, как Стурза, пользуются молдавские спецслужбы. Провокация может быть до невозможности простая”, — заявил эксперт.Амерберг пояснил возможный сценарий: “Уже сняли третью часть фильма-расследования об этих "ЧВК Вагнер" из Сербии. Часть из них задержана, а часть нет. Какой вывод из этого можно сделать? Те, кого не задержали, по мнению властей, прячутся в Приднестровье и могут совершить теракт, чтобы сорвать выборы”.При этом, по его словам, выборы могут быть отменены и без провокаций. Амерберг напомнил, что во время президентской кампании Майя Санду сделала заявление о 300 тысячах подкупленных голосах, которое “сразу же сошло на нет”, как только ей “натянули результаты”.“Но полиция начала тотальный террор в отношении пенсионеров, пожилых людей, которых обвиняли в получении каких-то средств за голос на выборах. Если и представить, что этим пенсионерам кто-то перечислял деньги, чтобы они сводили концы с концами, как можно юридически доказать, что эти деньги выплачены за то, чтобы человек проголосовал на выборах. И как доказать, что человек действительно проголосовал за того кандидата, за которого ему заплатили. Это абсолютная юридическая вакханалия”, — резюмировал Михаил Амерберг.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.
молдавия
сербия
приднестровье
Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг

06:35 27.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Брифинг М. Санду в Кишиневе
Правящий режим в Молдавии может инсценировать теракт с применением дронов, чтобы отменить или сфальсифицировать предстоящие выборы в случае угрозы проигрыша. Для этого уже создан информационный повод — история о "боевиках", прошедших подготовку в Сербии
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.
По словам эксперта, власти раскручивают тему тренировочных лагерей в Сербии, где некие люди якобы обучались работе с дронами и взрывчаткой.
“Исходя из этого, власть всегда может заявить, что часть этих людей находится на свободе”, — отметил Амерберг.
Он напомнил о заявлении бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы, который незадолго до начала "террора" сообщил о "провокаторах со специальной подготовкой из Приднестровья" в Кишиневе.
“Такими говоряющими головами, как Стурза, пользуются молдавские спецслужбы. Провокация может быть до невозможности простая”, — заявил эксперт.
Амерберг пояснил возможный сценарий: “Уже сняли третью часть фильма-расследования об этих "ЧВК Вагнер" из Сербии. Часть из них задержана, а часть нет. Какой вывод из этого можно сделать? Те, кого не задержали, по мнению властей, прячутся в Приднестровье и могут совершить теракт, чтобы сорвать выборы”.
При этом, по его словам, выборы могут быть отменены и без провокаций. Амерберг напомнил, что во время президентской кампании Майя Санду сделала заявление о 300 тысячах подкупленных голосах, которое “сразу же сошло на нет”, как только ей “натянули результаты”.
“Но полиция начала тотальный террор в отношении пенсионеров, пожилых людей, которых обвиняли в получении каких-то средств за голос на выборах. Если и представить, что этим пенсионерам кто-то перечислял деньги, чтобы они сводили концы с концами, как можно юридически доказать, что эти деньги выплачены за то, чтобы человек проголосовал на выборах. И как доказать, что человек действительно проголосовал за того кандидата, за которого ему заплатили. Это абсолютная юридическая вакханалия”, — резюмировал Михаил Амерберг.
Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.
