https://ukraina.ru/20250927/vlast-moldavii-gotovit-provokatsiyu-s-terroristami-dlya-otmeny-vyborov--amerberg-1069242108.html

Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг

Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг - 27.09.2025 Украина.ру

Власть Молдавии готовит провокацию с "террористами" для отмены выборов — Амерберг

Правящий режим в Молдавии может инсценировать теракт с применением дронов, чтобы отменить или сфальсифицировать предстоящие выборы в случае угрозы проигрыша. Для этого уже создан информационный повод — история о "боевиках", прошедших подготовку в Сербии

2025-09-27T06:35

2025-09-27T06:35

2025-09-27T06:35

новости

молдавия

сербия

приднестровье

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102965/41/1029654165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd2e0c478c4e5ac7a3f9dee5a83e3745.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.По словам эксперта, власти раскручивают тему тренировочных лагерей в Сербии, где некие люди якобы обучались работе с дронами и взрывчаткой.Он напомнил о заявлении бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы, который незадолго до начала "террора" сообщил о "провокаторах со специальной подготовкой из Приднестровья" в Кишиневе.“Такими говоряющими головами, как Стурза, пользуются молдавские спецслужбы. Провокация может быть до невозможности простая”, — заявил эксперт.Амерберг пояснил возможный сценарий: “Уже сняли третью часть фильма-расследования об этих "ЧВК Вагнер" из Сербии. Часть из них задержана, а часть нет. Какой вывод из этого можно сделать? Те, кого не задержали, по мнению властей, прячутся в Приднестровье и могут совершить теракт, чтобы сорвать выборы”.При этом, по его словам, выборы могут быть отменены и без провокаций. Амерберг напомнил, что во время президентской кампании Майя Санду сделала заявление о 300 тысячах подкупленных голосах, которое “сразу же сошло на нет”, как только ей “натянули результаты”.“Но полиция начала тотальный террор в отношении пенсионеров, пожилых людей, которых обвиняли в получении каких-то средств за голос на выборах. Если и представить, что этим пенсионерам кто-то перечислял деньги, чтобы они сводили концы с концами, как можно юридически доказать, что эти деньги выплачены за то, чтобы человек проголосовал на выборах. И как доказать, что человек действительно проголосовал за того кандидата, за которого ему заплатили. Это абсолютная юридическая вакханалия”, — резюмировал Михаил Амерберг.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250923/1069043039.html

молдавия

сербия

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, сербия, приднестровье, украина.ру