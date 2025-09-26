За что женщина получила Орден Мужества и что может оживить погибшего бойца — военный медик "Умка" - 26.09.2025 Украина.ру
За что женщина получила Орден Мужества и что может оживить погибшего бойца — военный медик "Умка"
За что женщина получила Орден Мужества и что может оживить погибшего бойца — военный медик "Умка"
За что женщина получила Орден Мужества и что может оживить погибшего бойца — военный медик "Умка"
Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" (позывной "Умка") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о чудесах, которые случаются при спасении бойцов
2025-09-26T09:16
2025-09-26T09:16
Также она рассказала о награждении "Орденом Мужества", полученном в ходе боёв на СВО.
видео, александр чаленко, видео
Видео, Александр Чаленко

За что женщина получила Орден Мужества и что может оживить погибшего бойца — военный медик "Умка"

09:16 26.09.2025
 
Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" (позывной "Умка") рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о чудесах, которые случаются при спасении бойцов
Также она рассказала о награждении "Орденом Мужества", полученном в ходе боёв на СВО.
