Настоящий "дядька Черномор" – Хосе Де Рибас, он же – Иосиф Дерибас

Кому не известны строки "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина о 33-х богатырях и их дядьке Черноморе, выходящих из морской пучины? "Идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и ко граду их ведёт"

Учёные и по сей день спорят о локализации загадочного града на острове Буяне, который охраняло воинство Черномора. Мы же заметим, что этому образу весьма соответствуют и события, происходившие при основании Одессы. 24 сентября 1751 года родился вполне реальный лидер черноморских богатырей конца XVIII века Осип Михайлович Дерибас.Свои юные годы этот отпрыск от испано-ирландского брака провёл в Италии, где поступил на службу в Неаполитанскую гвардию. В Ливорно в 1769 году он попал в поле зрения российского царедворца Алексея Орлова, который занимался организацией Архипелагской экспедицией против Османской империи. Став волонтёром русского флота, Дерибас смог принять участие в эпическом Чесменском сражении (1770 год). В ходе него он был причастен к знаменитой атаке брандеров на скучившуюся в гавани турецкую эскадру.На исходе Русско-турецкой войны 1768-74 годов молодой офицер сражался уже на суше: у Козлуджи, Енки-Базара и Буланика. Такая универсальность впоследствии стала яркой характеристикой Дерибаса, чин сухопутного генерал-майора он разменял на звание контр-адмирала и дослужился до полного адмирала.Быстрый карьерный рост уроженца Средиземноморья в России был обусловлен и его причастностью к выполнению ряда деликатных поручений высшего руководства государства. К примеру, в 1774-82 годах он являлся воспитателем внебрачного сына Екатерины II Алексея Бобринского во время учёбы того в шляхетном кадетском корпусе.Дерибас был женат на камер-фрейлине императрицы Анастасии Соколовой, приходившейся дочерью влиятельнейшему вельможе Ивану Бецкому. Тем не менее во время судьбоносных событий 1780-х годов в Причерноморье, обладавший высокими связями новый российский подданный не отсиживался при дворе, а оказался в самой их гуще.Он был причастен к процессу присоединения Крыма к России и организации таврической поездки Екатерины II. В начале Русско-турецкой войны 1787-91 годов Дерибасу было поручено командовать флотилией беспалубных вёсельных баркасов, вооружение которых состояло в единственной носовой пушке.Этот отряд внёс весомый вклад в разгром в 1788 году турецкой эскадры в Днепровском лимане и в успешный штурм острова Березань, благодаря чему Очаков был полностью блокирован. В следующем году Дерибас командовал теперь уже сухопутным отрядом, успешно штурмовавшим турецкий замок Хаджибей на месте современной Одессы.Боевые действия перемещались на Нижний Дунай, где для вскрытия мощной турецкой обороны войскам требовалась поддержка военно-речных сил. Дерибас весьма своевременно представил главнокомандующему Григорию Потёмкину план усиления Лиманской (Днепровской) флотилии за счёт поднятия и восстановления ранее затопленных турецких галер и лансонов (одно- или двухмачтовое парусно-гребное промысловое или каботажное судно).Фактический соправитель Екатерины II одобрил это предложение, практическая реализация которого легла на плечи черноморских казаков. Осенью 1790 года, после победы эскадры Федора Ушакова у мыса Тендра, путь к Дунаю для российских речных судов был наконец-то открыт.Назначенный новым командиром Лиманской флотилии (вскоре переименованной в Дунайскую) Дерибас повёл её на прорыв из Чёрного моря через Сулинское и Килийское гирла Дунайской дельты. В ноябре силами гребной флотилии были взяты османские крепости Тульча и Исакча, что означало изоляцию Измаила.Важным фактором быстрого успеха русских на Нижнем Дунае во многом являлось применение десантов на основе приморских гренадерских полков.Таковыми являлись Николаевский и Днепровский полки, созданные в 1789 году специально для участия в Нижнедунайской операции. Основой для Николаевского полка стал Ярославский гренадерский полк, а донором для Днепровского – Астраханский полк тяжёлой пехоты. Примечательно, что при образовании Днепровский полк некоторое время носил название Тираспольский.Формируемые подразделения морской пехоты передавались под командование командира гребной флотилии, но оставались в ведении Военной коллегии. Это определяло и характер подготовки их бойцов, которые как определил Потёмкин "сверх пехотной службы обучены будут матрозской".Инструкция командиру днепровцев, подполковнику Самуилу Дерибасу (младшему брату командира гребной флотилии), предусматривала усиленную боевую и физическую подготовку приморских гренадеров. "Приучать их бегать и лазить на высоты, переходить рвы и прочее... обучать скрываться и подкрадываться к неприятелю, чтоб схватывать его часовых" – говорилось в документе, подписанном светлейшим князем.Судя по всему, полки морской пехоты были любимым детищем Осипа Дерибаса. В 1794 году он добился их объединения в отдельный Черноморский гренадерский корпус. Командующий Черноморским гребным флотом (новое название Дунайской флотилии после штурма Измаила) стал шефом этого соединения.Под самим же Измаилом гребные суда вели артиллерийский обстрел и высаживали десант на наименее укреплённую речную сторону крепости. Из девяти колонн, одновременно штурмовавших вражескую твердыню, три колонны на судах гребной флотилии атаковали крепость со стороны Дуная. Несмотря на отчаянное сопротивление противника его оборонительные позиции были прорваны, а командиру флотилии выпала честь пленить османского губернатора трехбунчужного пашу Мегмета.Успешное взятие крупнейшей османской крепости вряд ли было возможно без разгрома турецкой Дунайской флотилии. В ходе кампании 1790 года на реке было захвачено 119 судов, потоплено и сожжено 210. При этом под командованием Дерибаса во время штурма Измаила находилось 257 единиц плавательных средств.В следующем году благодаря завоёванному господству на Дунае Россия смогла навязать Турции боевые действия в Болгарии. Признанием больших заслуг Осипа Михайловича в завершавшейся войне было его включение в число подписантов Ясского мирного договора 1791 года, признававшего за Россией Очаковскую область.После того как западная граница России отодвинулась до Днестра, встал вопрос о месте строительства нового главного порта империи на Чёрном море, поскольку Херсон для данной миссии подходил плохо. Глава Черноморского адмиралтейства Николай Мордвинов лоббировал возведение порта в Очакове. И первоначально именно этот вариант считался приоритетным. Однако лично обследовавшие морское побережье от Очакова до Днестра Дерибас, подполковники инженерной службы Франц Деволан и Андрей Шостак показали на большие преимущества Хаджибейского залива.Вместе с тем, как полагал одесский историк, кандидат политических наук Александр Третьяк, Дерибас выдвинул и геополитическое решение вопроса о месте строительства главного имперского порта. Его логику проясняет секретный рескрипт Екатерины II начала 1794 года о приведении в боевую готовность Черноморского гребного флота. В нём царица предписала "соединить все части оного в Аджибее... в котором в одну сторону можно надзирать за лиманом днепровским и закрывать его, а в другую простирать примечания на устья дунайские".Войны с Османской империей в тот раз не случилось, однако уже в июне 1794 года императрица издала рескрипт о строительстве порта и города в Хаджибее. Документ определял это место для возведения базы Черноморского гребного флота, а также коммерческой гавани.На исходе екатерининской эпохи и в правление Павла I, при потеплении отношений с Османской империей, последнее оказалось очень кстати – коммерческая составляющая в развитии Одесской гавани возобладала над военной.До новой русско-турецкой войны Черноморский гребной флот ветшал, из него в 1798 году выделилась Днестровская флотилия. Черноморский же гренадерский корпус был упразднён, а его батальоны были переданы для формирования гарнизонных полков в Севастополе и Николаеве. Между тем в последний год жизни Екатерины II одесский порт вышел на первое место среди всех черноморских гаваней Российской империи по перевалке грузов.Сказывались преимущества срединного положения Одессы между устьями Днепра и Днестра в сочетании с удобством здешней гавани для хлебных поставок. Присоединение в 1793 году к России Правобережной Украины, а затем и Бессарабии привело к переориентации на Одессу зернового экспорта из этих регионов.Между тем инициатор возведения города-порта у бывшего Хаджибейского замка Дерибас отправился в 1797 году в Петербург. Он стремился отстоять необходимость продолжения начавшихся строительных работ в условиях сокращения новым императором "излишних" расходов. И это ему удалось.В дальнейшем же Дерибас сделал успешную карьеру уже на имперском уровне. К концу своей внезапно оборвавшейся жизни в 1800 году он обладал чином полного адмирала и исполнял обязанности главы Адмиралтейств-коллегии.Существует предположение, что скоропостижная смерть Дерибаса была обусловлена его близостью к политической верхушке. Адмирал якобы был посвящён в заговор против Павла I, и его организаторы опасались раскрытия своих планов попавшим в царский фавор Дерибасом.

