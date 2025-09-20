https://ukraina.ru/20250920/ataka-na-zaes-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-20-sentyabrya-1068936530.html

Атака на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 сентября

Украинские БПЛА взорвались над учебным центром ЗАЭС, где были сотрудники МАГАТЭ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, сообщила пресс-служба станции в своём телеграм-канале."Вчера <...> было обстреляно здание учебно-тренировочного центра, корпус Г. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. <...> Пострадавших среди персонала станции нет. <...> Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте", — отмечалось в публикации.Критических разрушений на станции нет, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены."Несмотря на абсурдные и опасные действия киевского режима, ситуация находится на контроле. Работа станции осуществляется в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе.Ранее, 16 сентября, ВСУ обстреляли из артиллерии район, где находятся топливные склады Запорожской АЭС. Загорелась сухая растительность на прилегающей территории. Пострадавших и повреждений не было.Обстрелы и налётыУтром 20 сентября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 19 сентября до 06:00 по московскому времени 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 40 – над территорией Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской области, 18 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – над территорией Республики Крым, 8 – над территорией Волгоградской области, 4 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над территорией Нижегородской области, 15 – над акваторией Чёрного моря, 3 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 16 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 43 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Каховка — 7; Великие Копани — 2; Великая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 6; Солонцы — 3; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Лепетиха, Новая Маячка, Заводовка и Горностаевка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 20 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Вергилевка, Никольское, Отрадное, Петровка, Пуляевка, Таврово и хутору Церковный совершены атаки 13 беспилотников, 10 из которых сбиты. В селе Отрадное повреждён грузовой автомобиль, в селе Таврово — 2 частных дома, в хуторе Церковный загорелся грузовой автомобиль", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры и Зозули атакованы 5 беспилотниками, из которых 3 сбиты. В селе Зозули при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". После оказания необходимой помощи лечение продолжают амбулаторно. В селе Зозули повреждён частный дом, в селе Байцуры — автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Бутырки, Кукуевка, Сухарево, хуторам Конотоповка и Рябики нанесены удары 8 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. Без последствий.В Волоконовском районе хутор Екатериновка атакован 2 FPV-дронами — повреждены хозпостройка и 2 частных дома.В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Головчино, Дроновка, Дунайка, Заречье-Первое, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Рождественка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 18 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Мокрая Орловка повреждён социальный объект, в селе Головчино — 2 автомобиля, один из которых сгорел."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка, Романовка и Староселье подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакам 61 беспилотника, 15 из которых сбиты. На окраине села Отрадовка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован, женщина отпущена на амбулаторное лечение", — писал губернатор.Повреждены 3 коммерческих объекта, частный дом, 3 хозпостройки, одна из которых уничтожена огнём, и 21 транспортное средство, 3 из которых сгорело."В Ракитянском районе по посёлкам Пролетарский и Ракитное совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Ракитное в результате атаки дрона на автомобиль ранена женщина. Пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил Гладков.В посёлке повреждены 3 автомобиля, в посёлке Пролетарский — тепловоз.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округепо городу Шебекино, сёлам Бершаково, Борисовка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 49 беспилотников, из которых 36 подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены помещение предприятия и 5 транспортных средств, в селе Бершаково — частный дом, в селе Борисовка — забор домовладения, гараж и трактор, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, в одном из которых произошло возгорание, в селе Муром огнём уничтожены 2 частных дома и автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Днепропетровщина уходит, Зеленский похож на Гитлера в 45-м. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

