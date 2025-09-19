Трое детей осталось у погибшей в Запорожской области от атаки ВСУ женщины — Рогов - 19.09.2025 Украина.ру
Трое детей осталось у погибшей в Запорожской области от атаки ВСУ женщины — Рогов
Трое детей осталось у погибшей в Запорожской области от атаки ВСУ женщины — Рогов - 19.09.2025 Украина.ру
Трое детей осталось у погибшей в Запорожской области от атаки ВСУ женщины — Рогов
Трое детей осталось у женщины, погибшей при ударе ВСУ по многоквартирному дому в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-09-19T02:34
2025-09-19T02:34
"Женщина, погибшая в результате массированного обстрела боевиками ВСУ Васильевки, была матерью троих детей", — цитирует Рогова РИА Новости.Рогов подчеркнул, что подобное преступление так просто не сойдет с рук боевикам киевского режима, продолжающим терроризировать мирное население освобождённой части Запорожской области.Ранее об очередной террористической атаке, которая привела к трагедии, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. В результате прямого попадания беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Васильевском муниципальном округе Запорожской области погибла женщина 1983 года рождения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трое детей осталось у погибшей в Запорожской области от атаки ВСУ женщины — Рогов

02:34 19.09.2025
 
Трое детей осталось у женщины, погибшей при ударе ВСУ по многоквартирному дому в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Женщина, погибшая в результате массированного обстрела боевиками ВСУ Васильевки, была матерью троих детей", — цитирует Рогова РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что подобное преступление так просто не сойдет с рук боевикам киевского режима, продолжающим терроризировать мирное население освобождённой части Запорожской области.
Ранее об очередной террористической атаке, которая привела к трагедии, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. В результате прямого попадания беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Васильевском муниципальном округе Запорожской области погибла женщина 1983 года рождения.
Лента новостейМолния