Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ - 19.09.2025
Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ
Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ - 19.09.2025 Украина.ру
Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ
Любая бронированная самоходная артиллерийская установка (САУ) – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель, но есть способ как приспособить их к нынешним условиям. Свой вариант в интервью Украина.ру озвучил военный историк, публицист Алексей Стаценко
2025-09-19T04:00
2025-09-19T04:00
новости
украина
сау
россия
сво
Эксперта попросили прокомментировать планы Украины по переоборудованию своих 155-мм самоходок "Богдана" на южнокорейские шасси, а также появление в зоне СВО новейшей российской САУ "Гиацинт-К". Любая бронированная САУ – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель. Особенно, если атаковать ее роем, отметил Стаценко. В этом направлении развивается военная мысль и у нас, и у противника, добавил он.Понятное дело, что обывателю "Богданы" будут преподноситься как чудо украинского военпрома. На самом деле их будет изготавливать завод в Германии. А если будут производиться на Украине, рано или поздно мы об этом узнаем и разнесем этот завод, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
украина
россия
новости, украина, сау, россия, сво
Новости, Украина, САУ, Россия, СВО

Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ

04:00 19.09.2025
 
Любая бронированная самоходная артиллерийская установка (САУ) – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель, но есть способ как приспособить их к нынешним условиям. Свой вариант в интервью Украина.ру озвучил военный историк, публицист Алексей Стаценко
Эксперта попросили прокомментировать планы Украины по переоборудованию своих 155-мм самоходок "Богдана" на южнокорейские шасси, а также появление в зоне СВО новейшей российской САУ "Гиацинт-К".
Любая бронированная САУ – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель. Особенно, если атаковать ее роем, отметил Стаценко.
"А самоходка на автомобильных шасси может оказаться более живучей за счет мобильности. И стоит она дешевле. И, с учетом появления управляемых снарядов, которые летят дальше и бьют точнее, удешевление платформ и увеличение их мобильности может оказаться более эффективным решением, чем производство дорогих и громоздких САУ, которые еще не везде могут пройти", - рассказал публицист.
В этом направлении развивается военная мысль и у нас, и у противника, добавил он.
Понятное дело, что обывателю "Богданы" будут преподноситься как чудо украинского военпрома. На самом деле их будет изготавливать завод в Германии. А если будут производиться на Украине, рано или поздно мы об этом узнаем и разнесем этот завод, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
