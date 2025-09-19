https://ukraina.ru/20250919/bolee-effektivnoe-reshenie-ekspert-nazval-alternativu-dorogim-sau-1068802668.html

Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ

Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ - 19.09.2025 Украина.ру

Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ

Любая бронированная самоходная артиллерийская установка (САУ) – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель, но есть способ как приспособить их к нынешним условиям. Свой вариант в интервью Украина.ру озвучил военный историк, публицист Алексей Стаценко

2025-09-19T04:00

2025-09-19T04:00

2025-09-19T04:00

новости

украина

сау

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068579297_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_0dde1317a72556833b35bb20eb5a3ebf.jpg

Эксперта попросили прокомментировать планы Украины по переоборудованию своих 155-мм самоходок "Богдана" на южнокорейские шасси, а также появление в зоне СВО новейшей российской САУ "Гиацинт-К". Любая бронированная САУ – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель. Особенно, если атаковать ее роем, отметил Стаценко. В этом направлении развивается военная мысль и у нас, и у противника, добавил он.Понятное дело, что обывателю "Богданы" будут преподноситься как чудо украинского военпрома. На самом деле их будет изготавливать завод в Германии. А если будут производиться на Украине, рано или поздно мы об этом узнаем и разнесем этот завод, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сау, россия, сво