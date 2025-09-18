https://ukraina.ru/20250918/ekspert-poyasnil-kakie-problemy-sozdast-dlya-vsu-unichtozhenie-mostov-ryadom-s-ukrainskimi-ges-1068794505.html
Эксперт пояснил, какие проблемы создаст для ВСУ уничтожение мостов рядом с украинскими ГЭС
Бить по украинским железнодорожным мостам вокруг ГЭС имеет смысл, так как это существенно увеличит затраты ВСУ на топливо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко в интервью изданию Украина.ру
Вся река Днепр состоит из целого каскада ГЭС. Севернее каждой из этих станций расположены водохранилища. Железнодорожные мосты как раз находятся в районе ГЭС. Именно по ним переправляется основная масса грузов и пассажиров, рассказал эксперт. "Если уничтожить эти мосты, грузоперевозки вы полностью не прекратите, поскольку есть еще автомобильные мосты, а их уничтожить намного сложнее. Но мы в разы увеличим затраты противника на топливо, которое нужно потратить для перевозки тонн грузов", - сказал он.По словам Стаценко, с топливом у Украины не все хорошо, поэтому это принесет ей дополнительные проблемы.А уж если удастся вывести из строя автомобильные мосты, киевскому режиму придется использовать понтонные переправы и наплавные мосты, которые тоже можно вывести из строя, отметил он.Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
