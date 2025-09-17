https://ukraina.ru/20250917/chto-delat-esli-na-tebya-letit-bespilotnik-ofitser-vs-rossii-moriarti-dal-sovety-kotorye-srabotayut---1068790049.html
Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают
Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий Украина.ру, 17.09.2025
Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий и как попал под удар дронов ВСУ, а также объяснил, как правильно защититься от беспилотников и как им противодействовать. 00:38 – История позывного "Мориарти"; 01:32 – Отправка на войну и ранение; 04:36 – Эвакуация; 06:42 – О награждении медалью Жукова; 07:32 – О первых днях на СВО;09:07 – Как бороться с дронами;
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068789890_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f074a178c5968b365f5bd9085a237437.jpg
видео, россия, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, александр чаленко
Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий и как попал под удар дронов ВСУ, а также объяснил, как правильно защититься от беспилотников и как им противодействовать.
00:38 – История позывного "Мориарти";
01:32 – Отправка на войну и ранение;
06:42 – О награждении медалью Жукова;
07:32 – О первых днях на СВО;
09:07 – Как бороться с дронами;