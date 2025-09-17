https://ukraina.ru/20250917/chto-delat-esli-na-tebya-letit-bespilotnik-ofitser-vs-rossii-moriarti-dal-sovety-kotorye-srabotayut---1068790049.html

Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают

Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий Украина.ру, 17.09.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068789890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aea82d86e821722df4956eae8e65fd5b.jpg

Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий и как попал под удар дронов ВСУ, а также объяснил, как правильно защититься от беспилотников и как им противодействовать. 00:38 – История позывного "Мориарти"; 01:32 – Отправка на войну и ранение; 04:36 – Эвакуация; 06:42 – О награждении медалью Жукова; 07:32 – О первых днях на СВО;09:07 – Как бороться с дронами;

