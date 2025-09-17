Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/chto-delat-esli-na-tebya-letit-bespilotnik-ofitser-vs-rossii-moriarti-dal-sovety-kotorye-srabotayut---1068790049.html
Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают
Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают - 17.09.2025 Украина.ру
Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают
Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий Украина.ру, 17.09.2025
2025-09-17T12:04
2025-09-17T12:04
видео
россия
вооруженные силы украины
вс рф
дроны
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068789890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aea82d86e821722df4956eae8e65fd5b.jpg
Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий и как попал под удар дронов ВСУ, а также объяснил, как правильно защититься от беспилотников и как им противодействовать. 00:38 – История позывного "Мориарти"; 01:32 – Отправка на войну и ранение; 04:36 – Эвакуация; 06:42 – О награждении медалью Жукова; 07:32 – О первых днях на СВО;09:07 – Как бороться с дронами;
https://ukraina.ru
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068789890_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f074a178c5968b365f5bd9085a237437.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, александр чаленко
Видео, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, Александр Чаленко

Что делать, если на тебя летит беспилотник: офицер ВС России "Мориарти" дал советы, которые сработают

12:04 17.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Офицер ВС России с позывным "Мориарти" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как он поначалу приспосабливался к условиям боевых действий и как попал под удар дронов ВСУ, а также объяснил, как правильно защититься от беспилотников и как им противодействовать.
00:38 – История позывного "Мориарти";
01:32 – Отправка на войну и ранение;
04:36 – Эвакуация;
06:42 – О награждении медалью Жукова;
07:32 – О первых днях на СВО;
09:07 – Как бороться с дронами;
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФдроныАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Военная сводка за 17 сентября от ТГ-канала Дневник Десантника:
23:46Российские войска развивают успешное наступление на Днепропетровском и Восточно-Запорожском направлениях
23:40Белгородская область подвергается массированным атакам беспилотников ВСУ. Главные новости к 23:40
23:39В Полтаве на месте памятника Петру I установили вертолет в рамках "деколонизации"
23:33Российские штурмовые группы успешно продвигаются в Ямполе
22:23Киев бросает последние резервы под Купянск
22:21В ДНР запустили вторую водонапорную башню емкостью сто тысяч литров - Пушилин
22:12Пьяный сотрудник ТЦК устроил хаос на дорогах, скрываясь от полиции
21:47Российские войска продолжают штурм в районе Красноармейска и Димитрова - "Дневник Десантника"
21:31Российские войска наступают на всех ключевых направлениях в зоне СВО — генерал Валерий Герасимов
21:23Гражданина Румынии расстреляли из пневматического пистолета, приняв за украинца
21:23Поляки усилили биометрию украинцев, на пунктах пропуска образовались очереди
21:00Украинский дипломат раскрыл схему обмана Вашингтона
20:53Российский оператор дрона спас велосипедиста от похищения украинскими "людоловами" в Херсоне
20:46Украинская пропаганда пытается выдать фейк о немецких детонаторах за сенсацию
20:31Спецотряд "Кракен"* расформирован: нацистское формирование уничтожено в ходе СВО
20:27После атак Украина будет вынуждена импортировать газ на $1 миллиард - эксперты
20:08Генерал Хэ Лэй: Китай не хочет войны, но если придётся — победит с минимальными потерями
19:57Дмитрий Голубовский: Если на Ближнем Востоке начнется большая война, Китай поможет России дойти до Дуная
19:54БПЛА атаковали Белгородскую область, 18-летняя девушка получила баротравму - Гладков
Лента новостейМолния