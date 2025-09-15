https://ukraina.ru/20250915/ukraintsy-ne-ponyali-pugachvu-otvratitelnaya-merzkaya-starukha-1068679101.html

Украинцы не поняли Пугачёву: "Отвратительная мерзкая старуха"

Украинцы не поняли Пугачёву: "Отвратительная мерзкая старуха" - 15.09.2025 Украина.ру

Украинцы не поняли Пугачёву: "Отвратительная мерзкая старуха"

Как бы российские артисты, которые покинули Россию по политическим мотивам, не пытались заискивать перед украинцами, для них они все равно остаются испорченным семенем, пропагандистами "русского мира". Недавно Алла Пугачёва дала первое за несколько лет большое интервью Екатерине Гордеевой*.

2025-09-15T06:10

2025-09-15T06:10

2025-09-15T06:10

украина

россия

крым

алла пугачева

владимир путин

фсб

максим галкин

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068686698_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3f54edb174baccf0781be87742c51938.png

Позицию примадонны резко раскритиковали украинские лидеры общественного мнения. Во-первых, за то, что на недостаточно ругала Россию и недостаточно осудила агрессию. Во-вторых, никто не забыл и не простил Алле ее поддержку Владимира Путина, выступление ее мужа Галкина* в Крыму после 2014 года. Её интервью было расценено как обращённое к российской аудитории, а не к украинцам, что подчеркнуло её нежелание занять четкую позицию против войны. Даже несмотря на то, что Галкин на всех концертах распевает украинские частушки и народные песни для украинцев и он, и прочие русские артисты все как один остаются носителями чуждой враждебной ненавидимой культуры. Вместе с Пушкиным и Булгаковым, как мы все помним. Самые интересные мнения по поводу "хорошей плохой" Пугачёвой мы собрали в подборке обзора украинских соцсетей.Политолог Олег ПостернакЗнаете, что интересно в дискурсе о Пугачевой? Безотносительно, как кто к ней относится, слушает или не слушает её песни, считает голосом "хороших русских или мягкой силой" против войны. Поговорили о ней и разошлись! После всего этого интервью и обсуждения постфактум ничего не произойдет. Миллионы букв как утренний пар или туман развеется и все. …Преувеличено все. И влияние Пугачевой на россиян, и сверхтребовательность украинцев к ее позиции, и значение ее в культурной войне или оппозиции Путину. Ее антивоенная направленность и образ такой, как все. Это интервью – больше о ее личном вояже и, если хотите, ретроспективное укрытие для тех, кому есть что вспомнить под аккомпанемент голоса прошлого. Масштаб этого человека позволяет на мгновение собрать всю эту визуальную массу под одной крышей акустической ностальгии. Саундскейпинг прошедшего и уже не вернется вместе с молодостью, любовью и жизненной активностью. Внутреннего содержания здесь больше, чем внешнего.Политический аналитик Сергей МарченкоЧто важно в кейсе Аллы Пугачевой? Сама Алла Пугачева не враг Украины. Она точно не работает на ФСБ, Путина, патриарха Кирилла или еще кого-то. Алла Пугачева является нашим ситуативным союзником. Почему же тогда я против того, чтобы таскать в Украину ее интервью? Потому что пропаганда именно так и работает. Нам, доверчивым лохам, дают Пугачеву, Толстого, Достоевского и микродозу Скабеевой. Вы, культурные люди, с двумя высшими образованиями, достаточно умны, чтобы читать книги вместо комиксов, не понимаете, что плохого написал Толстой и как вредит Украине Пушкин, когда спрашивает: "няня, где же кружка??" И они действительно не написали ничего дурного. Ну почти. Ибо у них другая функция. Они должны создавать контент для совместного культурного пространства. Чтобы Ваня в Воркуте и Маричка на Сыхове когда встретятся, могли обсудить, что Пьер Безухов сказал Наташе Ростовой. И когда Маричка и Ваня будут понимать друг друга без переводчика и лишних слов, тогда они и будут один народ – то, о чем мечтает Путин. А микродозы пропаганды будут двигать этот, один народ туда, куда нужно Путину. И все, не надо даже воевать, потому что действительно будет один народ строить одну тюрьму народов на всех. Именно для того, чтобы наша национальная идентичность не размывалась, а наша культура не поглощалась большей и влиятельной, русской, нам здесь не нужна Алла Пугачева.Бизнесмен Евгений Чернякизвините, если отвлекаю от 12 млн просмотров, уже 13, но всё-таки спрошу:в идеально сделанном интервью с великой Женщиной которая Поёт, которую вот уже 50 лет обсуждают в каждом аккаунте, раньше на кухнях коммуналок, с кем, когда и как, выжившей в совке только потому, что была незаменимой, вдохновившая всех своих мужчин на главные достижения в их жизни, на какой минуте есть осуждение войны?какой тайм код, подскажите? Красивая очень, внутренней красотой, да. Голос поколения, да. Собралась, бросила всё и уехала, да. Могла не уезжать, да. Удар по режиму несколькими фразами, да. Но где же прямое осуждение войны? Некрасивая фраза, но хорошо, что Высоцкий не дожил, чтобы не было страшных разочарований… "Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет"Украинская прорицательница Полина ПавловаОтвратительная мерзкая старуха Пугачева, я когда злюсь, я перехожу на русский. В ленте полно восхищений ее интервью. Иностранные агенты покорно мусолят свою беспомощность. Давно я не злилась. Она же выжидала, была осторожной, корректной, и все равно "дали агента" обида, но совесть дороже.Я с Кириенко, которого она вспоминает вначале интервью, общалась на чьих-то похоронах, не помню чьих, это системная шестеренка, там человек как личность исчезла, а была ли? Просто Пугачева немного недосинхронизировала свои шестеренки, они где-то застряли между тем и этим миром… Квота использования эпистолярного русского на 2025 год исчерпана.Политический аналитик Валерий ПекарНапомню забывшим. Не ищите хороших россиян. Россияне не бывают хорошими или плохими, по крайней мере, пока идет война, а империя еще существует. Россияне бывают полезными, вредными или неважными. Полезные приближают нашу победу, вредные удаляют, все остальные неважны. Вам совсем не обязательно смотреть, слушать или читать полезных россиян. У них нет ничего, что могли бы вам предложить. Они приближают нашу победу не из-за любви к Украине, а из-за собственных интересов. Не оценивайте полезных россиян по собственным меркам красоты, ума, культуры, правдивости и т.д. Это все не имеет никакого значения. Имеет значение только их влияние на их собственную аудиторию. К которой вы не относитесь.Украинский политик Николай КняжицкийИ вот появляется интервью Аллы Пугачевой. Должно ли оно быть событием для украинцев?Вовсе нет. Это ее право говорить и выступать. Но адресат – россияне. И пусть они смотрят.Нам же нет смысла горячо спорить, поддерживать или осуждать Пугачеву. Она является частью культуры другого народа. Народа, ныне воюющего против нас и стремящегося нас уничтожить. Те, кто хвалят Пугачеву, и те, кто ругают ее, на самом деле остаются в плену колониального сознания. Мы оцениваем чужую культуру так, как будто она все еще должна определять наши ценности. В этом и состоит главная ловушка. Пугачева в рамках своей культуры действительно выглядит более нравственно и смело, чем большинство ее соотечественников. Но это не делает её частью украинского пространства. Она символ другой, чужой традиции, от которой мы должны отказываться. Мы должны наконец-то понять: свобода — это не только освобождение наших воинов из плена. Это еще и освобождение от ценностного плена нас самих — от чужой культуры, чужого языка, чужих идолов. Мы строим Украину — без России, без ее имперских символов и без мифов, которые еще держат многих украинцев в духовных узах.О других событиях культурной жизни - в статье Елены Кирюшкиной "Гопак вместо гимна, Арлекин без родины, Куртукова занозила "Миротворец". События культуры" * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

украина

россия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, россия, крым, алла пугачева, владимир путин, фсб, максим галкин, эксклюзив