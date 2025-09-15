https://ukraina.ru/20250915/pochemu-ukraina-sabotiruet-rasporyazheniya-trampa-chernyaev-o-bitve-s-deep-state-i-ne-tolko---1068685714.html

Почему Украина саботирует распоряжения Трампа: Черняев о битве с Deep state и не только - 15.09.2025 Украина.ру

Политолог-американист Алексей Черняев в эфире Украина.ру прокомментировал убийство Чарли Кирка в США, а также объяснил, почему разрешение украинского конфликта не по зубам президенту Трампу

00:22 – Убийство Чарли Кирка.02:08 – Почему Трамп не может повлиять на коалицию желающих?04:40 – Битва Трампа с глубинным государством и политические риски для президента США.06:16 – Расстановка глобальных сил и экономическое давление США на другие страны.10:12 – Может ли Трамп сделать Америку великой? 11:34 – Торговые отношения США и России.13:43 – Стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025".В политический и аппаратной среде, которая поддерживает Трампа, возникли группы, считающие необходимым заканчивать поддержку Украины. Подробнее — в материале Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке.

