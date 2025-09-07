"Вокруг Булгакова": Иешуа, Иисус и разрушение иерусалимского храма
"Множество разных людей стекается в этот город к празднику", – без выражения констатирует Понтий Пилат. Дальше его мысль уходит в сторону разоблачения мнимых недостатков Иешуа, но он задаётся вопросом – а зачем Иешуа вообще туда принесло? Оказывается, чтобы "на базаре смущать народ," призывая к разрушению иерусалимского храма
"- Скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоумённо поглядел на прокуратора.
- У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришёл я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал".
Вообще-то эти же слова мог бы повторить и исторический Иисус, ибо никакого осла у Него и правда не было. Поиск бесхозного осла (причём не какого-нибудь, а на котором ещё никто не сидел) – отдельный евангельский сюжет. На недоумённые вопросы окружающих по поводу экспроприации транспортного средства апостолы отвечают, что это на нужды Господа.
Современные исследователи полагают, что через ворота Иисус входил всё же пешком – как и полагается почитающему закон паломнику (правда Иисус не всегда буквально следовал установлениям иудейского закона – "Суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы. Так что Сын Человеческий есть Господин и субботы"). Вообще же использование осла (это единственный описанный в Новом Завете случай, когда Иисус едет верхом) было обусловлено тем, что Иисус поднимался к находящемуся на возвышенности Иерусалиму от Иерихона, который, напротив, находится во впадине.
Откуда пришёл Иешуа в романе не указано, но уж точно пешком.
Иисус действительно заходил в Иерусалим под крики "осанна", в окружении "множества" (т.е., более, чем 12-ти апостолов) учеников и дети бросали ветки под копыта осла. Иоанн писал (диктовал) свой текст последним и постарался записать именно те свидетельства, которых не было в трёх "синоптических" Евангелиях, поправляя некоторые неточности. По нему вхождение в Иерусалим состоялось после наибольшего из чудес, явленых Иисусом – воскрешения Лазаря (перед воскрешением он был уже несколько дней как похоронен). Причём между чудом и прибытием Иисуса прошло достаточное время, чтобы успели распространиться слухи. На этом фоне восторженная встреча Иисуса выглядит вполне естественно.
Цель посещения Иерусалима (не первого кстати) нам тоже известна – из всех четырёх Евангелий следовало, что Он шёл на праздник Пасхи в Иерусалимский храм с тем, чтобы разоблачить книжников и фарисеев и спровоцировать конфликт, который приведёт к Его смерти на кресте. Произошедшее было Им заранее… хочется написать – спланировано, но нет – предсказано. Ибо, как пишет Иоанн, описывая одно из столкновений Иисуса с иудеями:
Современная реконструкция Иерусалимского храма
© Открытый источник
Современная реконструкция Иерусалимского храма
"И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, ибо ещё не пришёл час Его".
Иешуа, в отличие от евангельского Иисуса просто пришёл на праздник, менял из храма не изгонял и диспутов с фарисеями не устраивал (вообще трудно представить себе Иешуа, считающего всех окружающих людей добрыми, обзывающим собеседников "лицемерами" и "порождениями ехидниными").
Правда, он своё учение действительно проповедовал, проповедь была услышана, причём не только на базаре, но и в синедрионе. И тут надо отдать должное и доносчику, который смог изложить суть учения Иешуа достаточно внятно, и руководству синедриона, которое сразу оценило опасности распространения новой веры и приняло меры – направило на встречу Иешуа своего агента Иуду.
Молниеносность этих событий вызывает определённые сомнения – как-то уж очень быстро для того неторопливого времени. Возможно, конечно, в синедрионе о проповеди Иешуа слышали и раньше, но в романе ни слова об этом нет, а то, что Иешуа никто в Ершалаиме не встречал, только усиливает эти сомнения. Да и позже, в сцене оглашения приговора освобождение Вар-Раввана вызывает у зрителей гораздо больше эмоций, чем осуждения Иешуа. Никаких криков "распни его" не слышно – на казни настаивает синедрион.
Если имя Иисуса гремело на всю Иудею и Галилею, послушать Его проповеди стекались тысячные толпы, то Иешуа – просто рядовой нищий проповедник. С какого перепуга им заинтересовались первосвященники иудейские? Хорошо подвешенный язык и интересные мысли как бы причина недостаточная. Писатель тут либо недодумал, либо намекает на какие-то обстоятельства, которые нам предлагается угадать (автор статьи в негодовании – он терпеть не может ребусы…)
Обратим внимание на ещё один интересный момент – сначала прокуратору предлагается осудить Иешуа за призывы, которые, в общем-то и сам не против был бы реализовать. Он пропускает эту шпильку исключительно из-за мигрени, но потом грозится Каифе: "придёт под стены города полностью легион Фульмината, подойдёт арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания".
"- Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?
Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:
- Я, доб... – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие. (…) Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее".
Тут Иешуа по смыслу повторяет слова Иисуса, что само по себе не удивительно – Булгаков превосходно знал и Новый Завет, и произведения Иосифа Флавия.
Иешуа говорит, что разрушение храма – дело бессмысленное. Мы знаем почему – незачем призывать разрушить то, что и так будет разрушено. Об этом пророчествовал Иисус в Иерусалиме и это действительно случилось в 70 году н.э., когда во время Иудейской войны войска будущего императора Тита Веспасиана Флавия взяли город и полностью его разрушили, не исключая храма, восстановленного Иродом Великим менее чем за столетие до этого. Иисус, правда, на этом внимания не акцентировал – зрелище будущего разрушения Иерусалима его занимало только как иллюстрация будущего конца света.
Франческо Айец. "Разрушение Иерусалимского храма", 1867 год
Естественно, что это пророчество можно было бы истолковать как доказательство намерения разрушить храм, но его слышали только ученики, а когда дело дошло до суда, то пришедшие свидетели ссылались на совсем другие слова: "Мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный". Это лжесвидетельство, точнее – предвзятое толкование слов Иисуса, который, разумеется, разрушать ничего не собирался. Это вообще было иносказание Его смерти и воскрешения, где под "храмом" подразумевалось человеческое тело.
А вот о "храме новой веры" Иисус говорит в беседе с самаритянкой. Тут, кстати, интересный момент – Иоанн отмечает, что иудеи с самаритянами не сношаются. Собственно, это были те же евреи, что в Иудее и Галилее, но общавшиеся на своей версии арамейского языка и имевшие некоторые отличия в религиозной обрядности. В частности, они молились не в иерусалимском храме, а на горе Гаризим.
В своём диалоге с самаритянкой Иисус утверждает, что, хотя моление в храме более правильное, чем на горе, скоро эти различия не будут иметь значения, поскольку "наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу" – "истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине".
P.S.: Ну и, если мы упомянули о беседе с самаритянкой.
В 1879 году Николай Ге, как и Булгаков – выпускник первой киевской гимназии, написал картину "Милосердие" ("Не Христос ли это?"). Сама фраза принадлежит именно самаритянке, да и девушка на картине – с кружкой (Иисус у самаритянки просил воды), хотя одета в современную художнику одежду.
Судьба картины описывается сочетанием "оптимистическая трагедия" – художник к ней охладел и дописывать не стал, а потом, в 1890 году, видимо – испытывая недостаток в полотне, написал сверху свой безусловный шедевр – "Что есть истина?" Изображение "Милосердия" сохранилось только в виде фотографии…
Николай Ге "Милосердие" ("Не Христос ли это?") , 1879 год
Николай Ге "Милосердие" ("Не Христос ли это?") , 1879 год
