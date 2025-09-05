Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными

https://ukraina.ru/20250905/frolov-kitay-ne-treboval-nizkikh-tsen-na-gaz--financial-times-manipuliruet-dannymi-1068144170.html
2025-09-05T06:00
2025-09-05T06:00
2025-09-05T06:00
Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
Эксперт пояснил, что действующий контракт по "Силе Сибири" и будущее соглашение по Дальневосточному маршруту используют нефтяную привязку, аналогичную европейским контрактам, где цена пересматривается ежеквартально на основе средних значений котировок нефти и нефтепродуктов.
"В долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены", — заявил Фролов.
Специалист по энергетике подчеркнул, что европейские контракты "Газпрома" также привязаны к биржевым котировкам в соответствии с местными нормами ценообразования, что опровергает тезис об исключительных требованиях китайской стороны.
"С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года", — резюмировал Фролов.
Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.