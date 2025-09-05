https://ukraina.ru/20250905/frolov-kitay-ne-treboval-nizkikh-tsen-na-gaz--financial-times-manipuliruet-dannymi-1068144170.html

Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными

Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными - 05.09.2025 Украина.ру

Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными

Утверждения Financial Times о том, что Китай требовал цен на российский газ, близких к внутренним, не соответствуют действительности — в долгосрочных контрактах обычно не фиксируется цена, а прописывается формула с привязкой к биржевым или нефтяным котировкам

2025-09-05T06:00

2025-09-05T06:00

2025-09-05T06:00

новости

китай

европа

россия

газпром

газ

сила сибири

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060803645_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_4057096971f902287cb721e5411a1a1e.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Эксперт пояснил, что действующий контракт по "Силе Сибири" и будущее соглашение по Дальневосточному маршруту используют нефтяную привязку, аналогичную европейским контрактам, где цена пересматривается ежеквартально на основе средних значений котировок нефти и нефтепродуктов."В долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены", — заявил Фролов.Специалист по энергетике подчеркнул, что европейские контракты "Газпрома" также привязаны к биржевым котировкам в соответствии с местными нормами ценообразования, что опровергает тезис об исключительных требованиях китайской стороны."С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года", — резюмировал Фролов.Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250903/1068103704.html

китай

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, европа, россия, газпром, газ, сила сибири