Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными - 05.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250905/frolov-kitay-ne-treboval-nizkikh-tsen-na-gaz--financial-times-manipuliruet-dannymi-1068144170.html
Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными
Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными - 05.09.2025 Украина.ру
Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными
Утверждения Financial Times о том, что Китай требовал цен на российский газ, близких к внутренним, не соответствуют действительности — в долгосрочных контрактах обычно не фиксируется цена, а прописывается формула с привязкой к биржевым или нефтяным котировкам
2025-09-05T06:00
2025-09-05T06:00
новости
китай
европа
россия
газпром
газ
сила сибири
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060803645_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_4057096971f902287cb721e5411a1a1e.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Эксперт пояснил, что действующий контракт по "Силе Сибири" и будущее соглашение по Дальневосточному маршруту используют нефтяную привязку, аналогичную европейским контрактам, где цена пересматривается ежеквартально на основе средних значений котировок нефти и нефтепродуктов."В долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены", — заявил Фролов.Специалист по энергетике подчеркнул, что европейские контракты "Газпрома" также привязаны к биржевым котировкам в соответствии с местными нормами ценообразования, что опровергает тезис об исключительных требованиях китайской стороны."С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года", — резюмировал Фролов.Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250903/1068103704.html
китай
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060803645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22ee7186cab14cf96f51335b64250505.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, европа, россия, газпром, газ, сила сибири
Новости, Китай, Европа, Россия, Газпром, газ, Сила Сибири

Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными

06:00 05.09.2025
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавия возобновила поставки газа в Приднестровье
Молдавия возобновила поставки газа в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Утверждения Financial Times о том, что Китай требовал цен на российский газ, близких к внутренним, не соответствуют действительности — в долгосрочных контрактах обычно не фиксируется цена, а прописывается формула с привязкой к биржевым или нефтяным котировкам
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
Эксперт пояснил, что действующий контракт по "Силе Сибири" и будущее соглашение по Дальневосточному маршруту используют нефтяную привязку, аналогичную европейским контрактам, где цена пересматривается ежеквартально на основе средних значений котировок нефти и нефтепродуктов.
"В долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены", — заявил Фролов.
Специалист по энергетике подчеркнул, что европейские контракты "Газпрома" также привязаны к биржевым котировкам в соответствии с местными нормами ценообразования, что опровергает тезис об исключительных требованиях китайской стороны.
"С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года", — резюмировал Фролов.
Ранее стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.
Сила Сибири газопровод
3 сентября, 14:54
"Сила Сибири-2" перевернет мировой рынок СПГ "с ног на голову" — BloombergПланы масштабного расширения поставок российского природного газа в Китай, включая проект "Сила Сибири — 2", могут кардинально изменить глобальный рынок энергоресурсов и подорвать амбиции США по доминированию в секторе сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков
Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайЕвропаРоссияГазпромгазСила Сибири
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Запорожью - 255 лет. От Константина Багрянородный до Екатерины Великой
07:58Путин позвал Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать — Песков
07:41ВКС России бьют по целям в Харьковской области
07:20ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов над РФ
07:00Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов
06:30Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции
06:00Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными
05:36Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях
05:35"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь
05:35Андрей Фефелов: Если Трамп не сможет посадить глобалистов в тюрьму, в Америке начнется кровавый хаос
05:34Потёмкинские укрепления и возвращение Мамая. Что происходит в Полтаве
05:30Мертвая зона на трассе М-14 уже создана: Сорокин раскрыл, откуда начнется штурм Херсона
05:00Индия никогда не вступит в военный союз: Куприянов объяснил, почему
04:30В надежде дождаться ухода Трампа: Михеев раскрыл смысл авантюры киевского режима
04:15Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
03:57Суд продлил на 30 суток арест активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа"
03:42Си Цзиньпин примет участие во внеочередном саммите БРИКС — советник президента Бразилии
03:21Трамп заявил, что вскоре переговорит с Путиным
03:06Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр
02:43Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Луганском
Лента новостейМолния