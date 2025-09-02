Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР - 02.09.2025 Украина.ру
Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР
Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР - 02.09.2025 Украина.ру
Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР
Жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке БПЛА, разместят в организованном на базе местной школы пункте временного размещения. Об этом глава города Александр Скрябин в ночь на 2 сентября сообщает в своём телеграм-канале
2025-09-02T03:26
2025-09-02T03:28
"Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115, ул. Жукова 25/2", — написал Скрябин.Глава города также уточнил, что для жителей пострадавших домов организована горячая линия по телефону +79885843796. Прием заявлений на осуществление установленных выплат будет осуществляться в Администрации Советского района по адресу проспект Коммунистический, 24.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских БПЛА загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города. По предварительным данным, пострадавших нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР

03:26 02.09.2025 (обновлено: 03:28 02.09.2025)
 
Жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке БПЛА, разместят в организованном на базе местной школы пункте временного размещения. Об этом глава города Александр Скрябин в ночь на 2 сентября сообщает в своём телеграм-канале
"Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115, ул. Жукова 25/2", — написал Скрябин.
Глава города также уточнил, что для жителей пострадавших домов организована горячая линия по телефону +79885843796. Прием заявлений на осуществление установленных выплат будет осуществляться в Администрации Советского района по адресу проспект Коммунистический, 24.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских БПЛА загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города. По предварительным данным, пострадавших нет.
Лента новостейМолния