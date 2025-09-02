https://ukraina.ru/20250902/bez-pushki-na-lunu-sozdatel-kosmicheskikh-motorov-valentin-glushko--1067989998.html

Без пушки на Луну: создатель космических моторов Валентин Глушко

У советской космической программы было два лидера – уроженец Малороссии Сергей Королёв и уроженец Новороссии Валентин Глушко. Двум сильным людям трудно было ужиться вместе, к концу жизни Королёва они и вовсе общались через посредника, но… Вспоминая Королёва всегда вспоминаем Глушко – ведь королёвские ракеты летали на его моторах

Валентин Петрович Глушко родился в Одессе 2 сентября 1908 года.По его утверждению, его предками были запорожские казаки, причём один из них, якобы, изображён на знаменитой картине Репина (все натурщики там известны, кто имелся в виду и не скажешь). Дед его происходил из села Глушково Кролевецкого уезда (нынешняя Сумская область).Отец был участником Русско-японской войны, после демобилизации попал в Одессу. О его жизни известно очень мало, похоже и сам Валентин Петрович не очень хотел распространяться на эту тему – квартира в Одессе, квартира в Киеве, личный автомобиль… Непростым человеком был Пётр Леонтьевич. Летом 1914 года маленький Валя был случайно представлен государю императору Николаю II – во время торжественной встречи пополз между ног посмотреть на царя. И посмотрел...Учился в реальном училище, которая стала профтехшколой. Одновременно занимался музыкой и был переведён в Одесскую музыкальную академию.В школе же увлёкся идеей космических полётов – благодаря романам Жюля Верна. Увлёкся так, что возглавил кружок мироведения (это старое название комплекса наук, имеющих отношение к астрономии). Публиковал в прессе статьи, посвящённые космическим исследованиям ("Завоевание Землёй Луны", "Станция вне Земли").В 1923 году начал переписываться с Константином Циолковским. В частности, написал ему, что "межпланетные сообщения являются моим идеалом и целью моей жизни".В 1925 году был послан на учёбу в Ленинградский государственный университет.Обучение было платным, денег у него не было, приходилось подрабатывать в мастерских Научного института имени Лесгафта (ныне не существующий биологический НИИ), а потом геодезистом Главного геодезического управления Ленинграда. Кончилось совмещение тем, что он не смог оплатить обучение и университет не закончил. Да-да – действительный член АН СССР Глушко не имел законченного высшего образования, но это по тем временам никого не удивляло.Весной 1929 года подготовил дипломную работу, в которой предложил проект межпланетного корабля "Гелиоракетоплан", главной особенностью которого был электрический ракетный двигатель.Работало это так: солнечная электростанция давала ток, электричество обеспечивало тепловой взрыв рабочего вещества – твёрдого (металлическая проволока) или жидкого (ртуть или электропроводящие растворы). Часть этой работы "Металл как взрывчатое вещество" была отправлена Комитет по делам изобретений. Разработка Глушко была первой в мире.На самом деле электрические двигатели (например – ионные) уже много десятилетий считаются будущим космонавтики. При сравнительно слабой тяге они могут работать очень долго и давать в результате значительно более высокую скорость (у них выше скорость истечения рабочего вещества). Для взлёта с поверхности Земли они альтернативой химическим ракетам не являются (Иван Ефремов ошибался, называя ионные или фотонные моторы "планетарными"), но для межпланетных полётов они гораздо более перспективны.15 мая 1929 года Глушко был зачислен в штат Газодинамической лаборатории Николая Тихомирова. В лаборатории он занимался электрическими и жидкостными реактивными двигателями.Сначала он продолжал линию электротермических моторов и построил первый в мире работающий образец – длиной 9 см.Довольно быстро стало понятно, что на поверхности Земли эти двигатели мало применимы. Глушко занялся проектированием первых в СССР жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) ОРМ, в которых горючим служил керосин, а окислителем – азотная кислота. Двигатели эти предназначались для самых разных изделий, вплоть до торпед. Глушко впервые (по крайней мере – в советской практике) применил теплозащитное покрытие камер сгорания из диоксида циркония и внутреннее охлаждение.История электрических двигателей конструкции Глушко на этом не закончилась – в 1960-х годах они устанавливались на автоматическую межпланетную станцию "Зонд-2" (плазменные) и на космическом корабле "Восход-1" (ионные). Использовались они для коррекции траектории полёта.21 сентября 1933 года приказом Реввоенсовета СССР ленинградская ГДЛ и московская Группа изучения реактивного движения были объединены в Реактивный научно-исследовательский институт РККА (РНИИ). В начале 1934 года ГДЛ перебралась в Москву, Глушко возглавил сектор сектора "Азотнокислотные ЖРД".В РНИИ Глушко разрабатывает моторы для ракетоплана и крылатой ракеты, разработанных Сергеем Королёвым, занимается преподавательской деятельностью, пишет научные работы.В конце 1937 года были арестованы директор НИИ-3 (ранее – РНИИ) Иван Клеймёнов и его зам Георгия Лангемак (создатель реактивных снарядов для "катюш" и автор термина "космонавтика"). Естественно, было установлено, что с разоблачёнными "врагами народа" были связаны Глушко и Королёв, которых и арестовали в марте и июне 1938 года соответственно.Разумеется, репрессии в НИИ-3 были связаны с разоблачением "заговора маршалов" – ракетчики, равно как и другие изобретатели, были обласканы Михаилом Тухачевским. Но имел место и факт задержек с разработкой и принятием на вооружение крылатых ракет*. Для этого, разумеется, были объективные причины**, но факт расхода бюджетных средств на бесперспективные проекты был налицо.Другое обстоятельство – хотя биографы и Глушко, и Королёва уверяли, что во время следствия они никого не оклеветали, оба именно в этом друг друга подозревали. Основательно или нет сказать трудно.Глушко, разумеется, сознался во вредительстве и 15 августа 1939 года был осуждён Особым совещанием на 8 лет, однако вместо лагеря был отправлен в "туполевскую шарагу" на Тушинском авиазаводе. Надо сказать, что с Королёвым поступили гораздо строже – он получил свои 10 лет через суд (приговоры ОСО по умолчанию были более легковесными, хотя результат для осуждённого был такой же) и успел побывать на Колыме.В 1941 году группу Глушко перевели на Казанский авиазавод, где он стал главным конструктором вспомогательной силовой установки для самолётов. Использование ЖРД дало истребителю Ла-5 прирост в скорости на 180 км/ч (скорость на высоте базовой модели – 580 км/ч). В ноябре 1942 года туда же был переведён Королёв.В июле 1944 года Глушко и Королёв были освобождены со снятием судимости, а в августе возглавили новое Опытно-конструкторское бюро реактивных двигателей — ОКБ-РД. Позже Глушко возглавил кафедру реактивных двигателей в Казанском авиаинституте. В 1945 и 1946 годах находился в командировке в Германии, где изучал двигатели немецких баллистических ракет.В сентябре 1945 года он был награждён орденом Трудового Красного Знамени.В июле 1946 года ОКБ-РД стало ОКБ-456, было перебазировано на авиазавод в Химках и занялось разработкой реактивных двигателей для самолётов и ракет. На этом эпоха перемен в жизни Глушко закончилась и началась постоянная работа над делом всей его жизни. Причём в основном – в сотрудничестве с Королёвым.Первым успехом был двигатель РД-100 – копия двигателя немецкой ракеты А-4 (более известна как V-2). 10 октября 1948 года произведён успешный пуск ракеты Р-1 (опять же – копия А-4) с глушковским двигателем.Дальше пошла разработка баллистических ракет. Наиболее известной из них была ракета средней дальности Р-5, которая в варианте Р-5М стала первой советской ядерной ракетой.В 1956 году Глушко получил звание Героя Социалистического Труда – за создание двигателей для военных ракет.А 21 августа 1957 года первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 стартовав на Байконуре долетела до Куры на Камчатке. На ней стояли двигатели РД-107 (первая ступень – боковые конусы) и РД-108 (вторая ступень – центральная "сигара"), которые давали стартовую тягу около 400 тонн (тяга ОРМ-1 1931 года была чуть больше 20 кг.) 4 октября вариант Р-7 вывел на орбиту первый спутник.В 1957 году Глушко стал лауреатом Ленинской премии, а в следующем году АН СССР избирает его своим действительным членом и присуждает только что учрежденную Золотую медаль имени Циолковского "За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений".В 1961 году, после первого пилотируемого космического полёта, Глушко получает вторую Звезду Героя Социалистического Труда.Окончательный разлад между Глушко и Королёвым произошёл во время работ над лунной программой. Глушко предлагал переход на высококипящие компоненты топлива – ассиметричный диметилгидразин (гептил – горючее) и тетраоксид азота (амил – окислитель). Использование этих компонентов сулило выигрыш по тяге (на самом деле там всё сложно, преимущества есть у обеих вариантов) и, главное, позволяло долгое время хранить ракеты заправленными. Королёв был категорически против, упирая, в основном, на экологические риски – гептил и амил очень токсичны.В результате Глушко начал сотрудничать с КБ Владимира Челомея и Михаила Янгеля (именно у последнего в Днепропетровске была разработана первая гептиловая МБР Р-16), а Королёв поставил на свою лунную ракету Н-1 двигатели Николая Кузнецова (очень удачные, как потом оказалось). В 1964 году Королёв умер, а советская лунная программа по ряду причин была заморожена.Глушко продолжал работать как над оборонными, так и космическими программами. Его двигателями была оснащена тяжёлая ракета-носитель "Протон", впервые стартовавшая в 1965 году. Именно "Протон" доставил на Луну луноходы и аппараты, взявшие пробы лунного грунта.Его же двигателями была оснащена самая мощная в мире МБР Р-36 разработки КБ "Южное", совершившая первый полёт 21 февраля 1973 года. На Западе её с оттенком мистического ужаса назвали "Сатана".С 1974 года Глушко возглавлял НПО "Энергия". Его последним проектом стала многоразовая космическая система "Энергия-Буран". В рамках этой программы был разработан самый мощный в мире ракетный двигатель РД-170 (кстати – керосин-кислородный; уж не знаем, можно ли это считать примирением с Королёвым).15 ноября 1988 года система "Энергия-Буран" совершила свой единственный полет. Валентин Петрович Глушко скончался 10 января 1989 года.P.S.: В 1972 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм Даниила Храбровицкого "Укрощение огня". Один из персонажей, Евгений Огнев, конструирует ракетные двигатели, т.е. его прототипом является Глушко. Храбровицкий приукрасил действительность. Министр обороны СССР Дмитрий Устинов говорил: "при жизни Королёва мы помирить его с Глушко не смогли. Если бы они были такими друзьями, как Башкирцев с Огневым, многое у нас пошло бы по-другому". Мнение самого Глушко по этому поводу неизвестно.Вообще же актёр Игорь Горбачёв больше похож на Василия Мишина, с которым Королёв дружил до самой смерти и который стал его преемником. Именно Мишин был посредником между двумя главными конструкторами.* Во время взрыва одной из них Королёв получил перелом челюсти, который потом свалили на зверства НКВДшников и который, в конечном итоге, стоил ему жизни – не смогли обеспечить искусственную вентиляцию легких во время хирургической операции.** Первая советская крылатая ракета КС-1 "Комета" Микояна-Гуревича-Берия была принята на вооружение в 1953 году.

