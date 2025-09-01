https://ukraina.ru/20250901/putin-vyskazalsya-ob-ukrainskom-krizise-na-zasedanii-soveta-glav-stran-chlenov-shos-1067969270.html
Путин высказался об украинском кризисе на заседании совета глав стран-членов ШОС
Путин высказался об украинском кризисе на заседании совета глав стран-членов ШОС - 01.09.2025 Украина.ру
Путин высказался об украинском кризисе на заседании совета глав стран-членов ШОС
Кризис на Украине возник не в результате "нападения", а в результате государственного переворота, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает 1 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Напомню, в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом", - сказал Путин.Он добавил, что попытки Запада втянуть Киев в НАТО также являются одной из причин кризиса на Украине.Он подчеркнул, что для долгосрочного урегулирования первопричины украинского кризиса должны быть устранены.Также глава государства отметил, что понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине.Он указал, что РФ широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию на Украине, а также отметил роль ШОС в поддержании стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ.Российский лидер обратил внимание на то, что Шанхайская организация сотрудничества последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов.По его словам, темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют."Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом (2024 - ред.) году составил более пяти процентов, промышленного производства – 4,6 процента. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", - указал Путин.Он добавил, что страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества. А во взаимных расчетах в торговле стран ШОС все шире используются национальные валюты.Российский лидер информировал, что к нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен "солидный пакет документов"."А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал Путин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.