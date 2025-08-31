https://ukraina.ru/20250831/rossiya-ostanovit-konflikt-na-ukraine-tolko-esli-e-prinudit-k-etomu---merts-1067941621.html

Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому. Об этом 30 августа сообщил британский телеканал Sky News

новости

россия

германия

украина

фридрих мерц

украина.ру

"Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам... не могла больше продолжать эту войну", — сказал он.Заявление Мерца связано с проблемой поиска источников финансирования вооружения для Украины. Также по словам канцлера Германии, его страна находится в состоянии конфликта с Россией, так как РФ "дестабилизирует большую часть" ФРГ в информационном пространстве.В 2026 году Германия планируют ужесточить санкции за отказ от трудоустройства безработным украинцам, получающим социальные пособия. Подробнее в материале ФРГ ужесточит санкции к безработным украинцам на пособияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру

россия

германия

украина

