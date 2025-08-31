Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому - Мерц - 31.08.2025 Украина.ру


Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому. Об этом 30 августа сообщил британский телеканал Sky News
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052101_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9b5a9af99392cb30834bf9051a702534.jpg
"Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам... не могла больше продолжать эту войну", — сказал он.Заявление Мерца связано с проблемой поиска источников финансирования вооружения для Украины. Также по словам канцлера Германии, его страна находится в состоянии конфликта с Россией, так как РФ "дестабилизирует большую часть" ФРГ в информационном пространстве.В 2026 году Германия планируют ужесточить санкции за отказ от трудоустройства безработным украинцам, получающим социальные пособия. Подробнее в материале ФРГ ужесточит санкции к безработным украинцам на пособияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа
Новости
14:31 31.08.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому. Об этом 30 августа сообщил британский телеканал Sky News
"Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам... не могла больше продолжать эту войну", — сказал он.
Заявление Мерца связано с проблемой поиска источников финансирования вооружения для Украины. Также по словам канцлера Германии, его страна находится в состоянии конфликта с Россией, так как РФ "дестабилизирует большую часть" ФРГ в информационном пространстве.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2025
13:29
Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, даже в качестве миротворцевФРГ не будет участвовать в отправке своих солдат на Украину ни как миротворцев, ни в ином формате. Об этом 31 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
В 2026 году Германия планируют ужесточить санкции за отказ от трудоустройства безработным украинцам, получающим социальные пособия. Подробнее в материале ФРГ ужесточит санкции к безработным украинцам на пособиях
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру
