Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только если её "принудить" к этому. Об этом 30 августа сообщил британский телеканал Sky News
2025-08-31T14:31
"Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам... не могла больше продолжать эту войну", — сказал он.Заявление Мерца связано с проблемой поиска источников финансирования вооружения для Украины. Также по словам канцлера Германии, его страна находится в состоянии конфликта с Россией, так как РФ "дестабилизирует большую часть" ФРГ в информационном пространстве.В 2026 году Германия планируют ужесточить санкции за отказ от трудоустройства безработным украинцам, получающим социальные пособия. Подробнее в материале ФРГ ужесточит санкции к безработным украинцам на пособияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру
