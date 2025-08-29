https://ukraina.ru/20250829/odin-iz-operatorov-podbil-pyat-tankov-steshin-pro-rabotu-dronovodov-na-pokrovskom-napravlenii-1067802332.html

"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении

"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении - 29.08.2025 Украина.ру

"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении

Российские операторы беспилотников на Покровском (Красноармейском) направлении демонстрируют невиданную эффективность, уничтожая целые колонны вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин

2025-08-29T06:20

2025-08-29T06:20

2025-08-29T06:20

новости

россия

дмитрий стешин

танки

бпла

украина.ру

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d2e8ebebc954463124c6417c7459564b.jpg

По словам Стешина, он лично общался с операторами БПЛА, работающими на Покровском направлении, и их результаты поражают. "Один из операторов в одном бою подбил пять танков и одну немецкую самоходку… Шесть единиц техники в одном бою", – привел пример журналист. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны за такой подвиг давали высшую государственную награду.Действуют российские дроноводы слаженно и системно, собрав ударные беспилотники в эффективный "кулак". "Одна группа операторов БПЛА работает по переднему краю ВСУ, чтобы никто носа не высунул, а вторая группа режет тылы", – описал тактику Стешин. Их главная задача — не дать противнику построить новую линию обороны, и с ней они успешно справляются, массово уничтожая строительную технику врага, несмотря на установленные на ней системы РЭБ.Если раньше, как вспомнил Стешин, операторы работали разрозненно, то сейчас от индивидуального мастерства перешли к системной работе. Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.

https://ukraina.ru/20250828/voenkor-ermakov-vs-rf-neobkhodimo-v-pervuyu-ochered-lishit-ukrainu-zheleznodorozhnoy-logistiki-1067781320.html

россия

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий стешин, танки, бпла, украина.ру, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, военный эксперт, аналитика, украина аналитика