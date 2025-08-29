"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении - 29.08.2025 Украина.ру
"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении
Российские операторы беспилотников на Покровском (Красноармейском) направлении демонстрируют невиданную эффективность, уничтожая целые колонны вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
2025-08-29T06:20
2025-08-29T06:20
По словам Стешина, он лично общался с операторами БПЛА, работающими на Покровском направлении, и их результаты поражают. "Один из операторов в одном бою подбил пять танков и одну немецкую самоходку… Шесть единиц техники в одном бою", – привел пример журналист. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны за такой подвиг давали высшую государственную награду.Действуют российские дроноводы слаженно и системно, собрав ударные беспилотники в эффективный "кулак". "Одна группа операторов БПЛА работает по переднему краю ВСУ, чтобы никто носа не высунул, а вторая группа режет тылы", – описал тактику Стешин. Их главная задача — не дать противнику построить новую линию обороны, и с ней они успешно справляются, массово уничтожая строительную технику врага, несмотря на установленные на ней системы РЭБ.Если раньше, как вспомнил Стешин, операторы работали разрозненно, то сейчас от индивидуального мастерства перешли к системной работе. Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
новости, россия, дмитрий стешин, танки, бпла, украина.ру, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, военный эксперт, аналитика, украина аналитика
06:20 29.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Подбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Российские операторы беспилотников на Покровском (Красноармейском) направлении демонстрируют невиданную эффективность, уничтожая целые колонны вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
По словам Стешина, он лично общался с операторами БПЛА, работающими на Покровском направлении, и их результаты поражают. "Один из операторов в одном бою подбил пять танков и одну немецкую самоходку… Шесть единиц техники в одном бою", – привел пример журналист.
Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны за такой подвиг давали высшую государственную награду.
Действуют российские дроноводы слаженно и системно, собрав ударные беспилотники в эффективный "кулак". "Одна группа операторов БПЛА работает по переднему краю ВСУ, чтобы никто носа не высунул, а вторая группа режет тылы", – описал тактику Стешин.
Их главная задача — не дать противнику построить новую линию обороны, и с ней они успешно справляются, массово уничтожая строительную технику врага, несмотря на установленные на ней системы РЭБ.
Если раньше, как вспомнил Стешин, операторы работали разрозненно, то сейчас от индивидуального мастерства перешли к системной работе.
"С тех пор мы качественно поменяли подходы к этому вопросу. Уже не осталось донкихотства и сражений в духе Первой мировой войны, когда ас бьется с асом. Идет системная работа", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.
О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
Вчера, 13:33
Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистикиМинувшей ночью ВС РФ поразили дронами и ракетами множество важных целей в Киеве, однако удары по Винницкой области на текущий момент важнее. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Дмитрий Стешин, танки, БПЛА, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, СВО
 
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния