"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении
Подбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Российские операторы беспилотников на Покровском (Красноармейском) направлении демонстрируют невиданную эффективность, уничтожая целые колонны вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
По словам Стешина, он лично общался с операторами БПЛА, работающими на Покровском направлении, и их результаты поражают. "Один из операторов в одном бою подбил пять танков и одну немецкую самоходку… Шесть единиц техники в одном бою", – привел пример журналист.
Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны за такой подвиг давали высшую государственную награду.
Действуют российские дроноводы слаженно и системно, собрав ударные беспилотники в эффективный "кулак". "Одна группа операторов БПЛА работает по переднему краю ВСУ, чтобы никто носа не высунул, а вторая группа режет тылы", – описал тактику Стешин.
Их главная задача — не дать противнику построить новую линию обороны, и с ней они успешно справляются, массово уничтожая строительную технику врага, несмотря на установленные на ней системы РЭБ.
Если раньше, как вспомнил Стешин, операторы работали разрозненно, то сейчас от индивидуального мастерства перешли к системной работе.
"С тех пор мы качественно поменяли подходы к этому вопросу. Уже не осталось донкихотства и сражений в духе Первой мировой войны, когда ас бьется с асом. Идет системная работа", – заключил собеседник издания.
Вчера, 13:33Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистики
