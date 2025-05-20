https://ukraina.ru/20250520/demokratiya--ffse-vyvody-iz-prokata-prezidentskikh-vyborov-v-rumynii---1063266961.html

"Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии

"Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии - 20.05.2025 Украина.ру

"Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии

В сегодняшней Румынии, где, как говорится, Западом все схвачено, у румын остаются только незаконные и насильственные способы защиты своего волеизъявления – бунт, восстание, революция. Таков главный неутешительный вывод второго тура президентских выборов 18 мая 2025 года.

2025-05-20T14:05

2025-05-20T14:05

2025-05-20T14:05

румыния

президентские выборы

евро

ес

наполеон бонапарт

адольф гитлер

иосиф сталин

франция

германия

австрия

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А ведь еще несколько дней все выглядело более-менее обнадеживающе.Когда по итогам первого тура президентских выборов в Румынии 4 мая сего года тамошний ЦИК огласил, что глава крайне правого "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заручился в первом туре без малого 41% голосов, а его главный конкурент мэр Бухареста Никушор Дан – всего 21%, все решили: победитель известен."Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну", — заявил обрадованный Симион, когда 4 мая подсчет голосов вступил в финальную стадию. И круто обмишурился – не знал бедолага, с кем имеет дело. И какой заказ поступил на румынскую демократию. Случился самый крупный подлог от имени демократии.Все дело в том, как говорят опытные в этих вопросах социологи: перевес одного кандидата над другим в 20 процентов на выборах естественным путем не преодолевается, возможно только искусственное и насильственное или так называемое административное изменение итогов всенародного изъявления.Но лучше бы они этого не говорили! Их слова были воспринят, как руководство к действию. И те, кто курировал выборы в Румынии и кому не нравился победитель первого тура Симион, заранее подготовились и организовали выборы так, как им нужно. Они просчитали, сколько нужно голосов для победного результата во втором туре и организовали эти голоса. Например, приписали новому победителю Дану 1,6 млн голосов румын, живущих за пределами родной страны. Несмотря на то, что по самым завышенным подсчетам румын за пределами Румынии находится не более 1 млн. Но кто их будет считать?И потому Дан получил большинство – более 53%. И будет президентом. Причем так это было сделано, что проверить можно, разве что пересчитав по головам всех эмигрантов с румынскими паспортами и правом голоса. А никто этого делать не будет. И потому что никто не знает точно, где и сколько румын обретается. Вон в одной Молдавии за них можно выдать всех молдаван, включая Майю Санду, президента этой страны.И дело, конечно, не в Санду, у которой нет ни стыда, ни совести, зато есть готовность за власть даже на площади несвежей мамалыгой обожраться. Дело в том, что выборы в Румынии в этом году показали главное – конец демократии, как власти народа. Пусть и призрачной, но все же полученной благодаря демократическим же механизмам – свободным выборам, конкуренции идей и соревнованию мировоззренческих платформ.В Румынии в 2025 году не было свободных выборов, потому что их результаты никому не были нужны. Не было конкуренции идей, потому что победительницей заранее была объявлена та, что нужна была внешним кураторам, а именно – левый либерализм. И возобладала насильственно навязанная преданность либерально-глобалисткой доктрине и евроатлантическому единению, а их конкурентка – правоконсервативная идеология фактически была объявлена вне закона.По той же причине не было и соревнования платформ – главным был объявлен глобализм, а не защита национальных интересов.А отсюда и четыре главных вывода, которые напрашиваются из румынской ситуации. Во-первых, демократия – как форма правления и как метод прихода к власти формирования ее по воле народа ­ – окончательно дискредитированы. От такой демократии остались только инструмент, с помощью которого формально добывают власть, и ширма, за которой скрывают неблаговидные делишки политических гешефтмахеров – фальсификации, манипуляции, подтасовки и прямой обман электората.Демократию в Румынии впервые так откровенно взяли на прокат и всласть ею бесцеремонно попользовались. И получили неизменно превосходный результат. Для себя.Во-вторых, "старая" демократия, подлинное народовластие оказались никому не нужными. Ни, собственно, самому демосу, то есть народу, от имени которого все и вершится по привычке. Ни демократам ­ – людям от политики, которые сделали демократию своим ремеслом и строят работу на защите, продвижении, пропаганде, внедрении в жизнь этой самой демократии и уже всех собак в окрестностях съели на этом деле.Проигравший с таким треском и позором Симеоне в Румынии первым поздравил обманщика-победителя с победой и отказался от борьбы. То есть от защиты своих результатов и народного волеизъявления, которое было так нагло сфальсифицировано. Ну а молчит Симеон и народ безмолвствует.Приручили румын, а они ведь еще 30 лет с небольшим назад и диктатора своего – Николае Чаушеску – расстреляли, и Европу поражали готовностью шахтерскими бунтами устанавливать подлинную демократию, и даже "оранжевую" революцию мастырили вслед за Украиной в начале III тысячелетия, когда избрали "своим Ющенко" некоего клоуна Траяна Бэсеску.В-третьих, после румынских выборов стало очевидно, что нет механизмом защиты демократии, если не работают закон и право. Или если они узурпированы более сильной циничной и бесстыдной стороной. Или внешними кураторами страны, которые беззастенчиво отстранили от выборов их первого победителя – Кэлина Джорджеску, использовав решения румынских судов, а потом и законодательно утвердили эти новые итоги новых выборов, не возражая против них и не оставляя народу для защиты своих интересов иного выбора, кроме как насильственного.Международных правовых механизмов защиты демократии в какой-либо стране нет вообще. Кроме интервенции. Ради демократии разумеется. Но кто на нее пойдет сегодня?И действительно, что остается румынам, кроме как насильственно защищать то, что они хотят и за что отдали голоса? Революция в исполнении обиженного демоса. А это тотальная нестабильность с непредсказуемым концом. Причем не только для румын…И, наконец, в-четвертых,трудно отделаться от мысли, что кому-то как раз и интересна нестабильность и в Румынии, и во всем этом регионе. И не просто нестабильность, а хаос восстания или народных волнений, для успокоения которых понадобится либо удовлетворение интересов народа, либо сильная рука, которая и наведет порядок и восстановить законность.И можете быть уверены: всегда найдутся либо сильная рука, либо антикризисный менеджер, который наведет порядок, но сам снимет сливки и обеспечит свои интересы в разодранной противоречиями стране.Вспомните, как США прежде организовывали по всему миру вселенский хаос, а потом себя предлагали в качестве антикризисного менеджера и брали все, что им было нужно. Так почему же сейчас в таком качестве не может выступить Евросоюз?Кроме того, история доказывает: после народных революций как высшего торжества демократии к власти всегда приходил или самый пронырливый и циничный демократ, который всем и пользовался, разрушая прежние порядки и устои. Или его менял строитель-успокоитель, который как бы под видом нового реконструировал либо старое, либо новое, но под себя.Не верите? А вспомните Наполеона Бонапарта на революционных штыках, оседлавшего Францию, ставшего императором-завоевателем всей Европы. Адольфа Гитлера, подчинившего себе разодранную в клочья Германию и начавшего Вторую мировую войну. Иосифа Сталина, у которого у единственного с подмятой под себя страной получилось хоть что-то путное для всех. Но какой ценой Сталин все это сделал...И только грузину Сталину было жалко полученную им Россию. А вот корсиканец и австриец, охваченные зудом планетарного вождизма, ни Францию, ни Германию особо не жалели.Румыния – это конечно, не Франция, не Россия и даже не Австрия. Но кто гарантирует, что ею, как жупелом или дубинкой не воспользуются для того, чтобы поджечь регион? Или не превратят в безропотный полигон для агрессии, когда соседние несчастные украинцы в этом качестве закончатся? Вот то-то же. Страшное это дело – отдавать демократию на прокат в шаловливые ручонки авантюристов…О выборах в Румынии - в статье Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250519/frantsuzskiy-grantoed-kak-evrosoyuz-izbral-rumynii-novogo-prezidenta-1063228720.html

https://ukraina.ru/20250505/khudshiy-kandidat-dlya-ukrainy-itogi-5-maya-1062948012.html

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румыния, президентские выборы, евро, ес, наполеон бонапарт, адольф гитлер, иосиф сталин, франция, германия, австрия, ссср, россия, демократия