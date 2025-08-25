https://ukraina.ru/20250825/zaderzhanie-vrio-vitse-gubernatora-kurskoy-oblasti-kak-vorovali-na-prigranichnykh-ukrepleniyakh-1067620710.html

Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях

В понедельник, 25 августа, правоохранительными органами был задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Дело против него связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, где он ранее занимал аналогичную должность замглавы региона

2025-08-25T16:25

эксклюзив

курская область

белгородская область

брянская область

коррупция

сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_a395a5d1cc72d989ecfb895fe8a9257b.jpg

Индульгенций не будетО задержании Базарова сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.По его словам, идут следственные действий. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области.Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией, добавил он.По информации российских СМИ, Базаров может быть причастен к хищении 1 млрд рублей на строительстве оборонительных сооружений под Белгородом.Сразу в двух "прифронтовых" регионахБазаров – уроженец Челябинской области.Высшее образование получал в Сургуте, там же он начал свою карьеру на госслужбе. Первая должность – директор муниципального спортивно-оздоровительного центра, затем работал заместителем директора департамента культуры, молодежной политики и спорта в администрации Сургута.Далее он возглавлял департамент по экономической политике, департамент городского хозяйства, в качестве замглавы администрации Сургута отвечал за вопросы ЖКХ и переселение из аварийного жилья.В 2016 году перебрался в Севастополь, где получил должность вице-губернатора. Спустя четыре года Базаров перешел на работу в Белгородскую область, где в конечном итоге стал отвечать за строительство.С февраля этого года – врио замгубернатора Курской области.Вместо укреплений - квартира и автоПодробности дела, по которому проходит Базаров, пока неизвестны, однако это не первое громкое задержание, касающееся коррупции при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.В июне был задержан и заключен под стражу вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин. Вместе с ним в качестве подозреваемых проходят экс-глава управления капитального строительства Алексей Сошников, а также несколько бизнесменов.Зайнуллина обвиняют в хищении 32 млн рублей на строительстве пограничных укреплений. Он же, а также Сошников и другие фигурируют в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры, которая требует взыскать 924 млн рублей, мошенническим путем украденные на фортификационном строительстве.Вот один из примеров того, как была организована одна из схем с участием ООО "Стройинвестрезерв". С этой компанией было заключено 24 договора на более, чем 1 млрд рублей. Подрядчику перечислили аванс в 867,4 млн, из которых 25 млн директор фирмы Сергей Петряков потратил на покупку квартиры в Москве площадью 68,3 кв. м, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.За содействие с каждого контракта Зайнуллин и Сошников получали в качестве отката по 7% от его стоимости, деньги проходили через цепочку компаний, которые принадлежали друзьям вице-губернатора.Также выяснилось, что "Стройинвестрезерв", а также ООО "Регион Сибирь" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов, закупку оборудования и возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок, штат которых состоял только из директоров и учредителей.Интересно, что как Базаров, так и Зайнуллин работали в команде севастопольского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который в 2023 году получил гражданство Великобритании, а еще раньше перебрался на Кипр.Расследования по Курской областиРасследование похожих уголовных дел продолжается и по фактам хищений на строительстве укреплений в других граничащих с Украиной областях – Брянской и Курской.В конце июля был задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, ущерб от его действий оценивается в не менее, чем 818,8 млн рублей. Также по делу проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.Кроме того, в судах сейчас рассматриваются иски, по которым государство хочет признать недействительными условия контрактов на строительство укреплений и возврате полученных подрядчиками денег.Еще более масштабные схемы были вскрыты в Курской области. Там "отличилась" автономная организация "Корпорация развития Курской области", которая была создана и действовала под руководством властей региона.В июле 2023 года руководитель "Корпорации" Владимир Лукин расторг контракт с исполнителем работ из-за невыполнение последним условий договора. После этого он дал поручение своему заместителю Игорю Грабину заключить соглашение с новым подрядчиком.При этом выплаченные средства первому подрядчику, с которым расторгли договор, взыскивать назад не стали. Второй подрядчик получил аванс в виде 80% от цены договора, а объем и стоимость уже выполненных работ предыдущим исполнителем учитывать не стали.Если упрощенно, то вторая компания получила деньги за то, что уже сделала первая."Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - говорилось в сообщении МВД.При обыске в загородном доме главы "Корпорации развития" нашли 1,7 млн руб. наличными, а также коллекцию дорогих часов на сумму в 100 тыс. долларов. За несколько месяцев до ареста тогдашним губернатором Алексеем Смирновым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым ему была вручена медаль за укрепление боевого содружества, а также за укрепление обороны страны.Еще осенью 2022 года занимавший на тот момент должность губернатора Курской области Роман Старовойт опубликовал у себя в телеграм-канале фотографии с установки укреплений. По его словам, полностью построено было две линии, а третью тогда еще доделывали."Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - говорил глава региона.Хищения при строительстве укреплений стали одной из причин, почему ВСУ в августе 2024 года сумели вторгнуться в Курскую область и в течение 9 месяцев удерживать там позиции. Незаконное обогащение чиновников и предпринимателей стоило в данном случае многих человеческих жизней.В мае 2024 года Старовойт стал министром транспорта РФ, а 7 июля этого года его отправили в отставку. В этот же день стало известно о самоубийстве экс-губернатора. В СМИ утверждалось, что решение уйти из жизни он принял из-за уголовных дел о мошенничестве на строительстве укреплений, по которым его хотели переквалифицировать в подозреваемые.Задержание все новых фигурантов дел о хищениях при постройке оборонительных сооружений свидетельствует, что наказание находит даже тех, кто пытается скрыться от правосудия за высокими должностями. Очевидно, что выявление всех, кто предпочел обеспечению обороноспособности приграничных с Украиной территорий интересы собственного кармана еще далеко от завершения.О том, как при Владимире Зеленском расхищают украинский бюджет - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.

2025

Павел Котов

эксклюзив, курская область, белгородская область, брянская область, коррупция, сво