Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях - 25.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250825/zaderzhanie-vrio-vitse-gubernatora-kurskoy-oblasti-kak-vorovali-na-prigranichnykh-ukrepleniyakh-1067620710.html
Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях
Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях - 25.08.2025 Украина.ру
Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях
В понедельник, 25 августа, правоохранительными органами был задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Дело против него связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, где он ранее занимал аналогичную должность замглавы региона
2025-08-25T16:25
2025-08-25T16:25
эксклюзив
курская область
белгородская область
брянская область
коррупция
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_a395a5d1cc72d989ecfb895fe8a9257b.jpg
Индульгенций не будетО задержании Базарова сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.По его словам, идут следственные действий. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области.Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией, добавил он.По информации российских СМИ, Базаров может быть причастен к хищении 1 млрд рублей на строительстве оборонительных сооружений под Белгородом.Сразу в двух "прифронтовых" регионахБазаров – уроженец Челябинской области.Высшее образование получал в Сургуте, там же он начал свою карьеру на госслужбе. Первая должность – директор муниципального спортивно-оздоровительного центра, затем работал заместителем директора департамента культуры, молодежной политики и спорта в администрации Сургута.Далее он возглавлял департамент по экономической политике, департамент городского хозяйства, в качестве замглавы администрации Сургута отвечал за вопросы ЖКХ и переселение из аварийного жилья.В 2016 году перебрался в Севастополь, где получил должность вице-губернатора. Спустя четыре года Базаров перешел на работу в Белгородскую область, где в конечном итоге стал отвечать за строительство.С февраля этого года – врио замгубернатора Курской области.Вместо укреплений - квартира и автоПодробности дела, по которому проходит Базаров, пока неизвестны, однако это не первое громкое задержание, касающееся коррупции при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.В июне был задержан и заключен под стражу вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин. Вместе с ним в качестве подозреваемых проходят экс-глава управления капитального строительства Алексей Сошников, а также несколько бизнесменов.Зайнуллина обвиняют в хищении 32 млн рублей на строительстве пограничных укреплений. Он же, а также Сошников и другие фигурируют в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры, которая требует взыскать 924 млн рублей, мошенническим путем украденные на фортификационном строительстве.Вот один из примеров того, как была организована одна из схем с участием ООО "Стройинвестрезерв". С этой компанией было заключено 24 договора на более, чем 1 млрд рублей. Подрядчику перечислили аванс в 867,4 млн, из которых 25 млн директор фирмы Сергей Петряков потратил на покупку квартиры в Москве площадью 68,3 кв. м, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.За содействие с каждого контракта Зайнуллин и Сошников получали в качестве отката по 7% от его стоимости, деньги проходили через цепочку компаний, которые принадлежали друзьям вице-губернатора.Также выяснилось, что "Стройинвестрезерв", а также ООО "Регион Сибирь" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов, закупку оборудования и возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок, штат которых состоял только из директоров и учредителей.Интересно, что как Базаров, так и Зайнуллин работали в команде севастопольского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который в 2023 году получил гражданство Великобритании, а еще раньше перебрался на Кипр.Расследования по Курской областиРасследование похожих уголовных дел продолжается и по фактам хищений на строительстве укреплений в других граничащих с Украиной областях – Брянской и Курской.В конце июля был задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, ущерб от его действий оценивается в не менее, чем 818,8 млн рублей. Также по делу проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.Кроме того, в судах сейчас рассматриваются иски, по которым государство хочет признать недействительными условия контрактов на строительство укреплений и возврате полученных подрядчиками денег.Еще более масштабные схемы были вскрыты в Курской области. Там "отличилась" автономная организация "Корпорация развития Курской области", которая была создана и действовала под руководством властей региона.В июле 2023 года руководитель "Корпорации" Владимир Лукин расторг контракт с исполнителем работ из-за невыполнение последним условий договора. После этого он дал поручение своему заместителю Игорю Грабину заключить соглашение с новым подрядчиком.При этом выплаченные средства первому подрядчику, с которым расторгли договор, взыскивать назад не стали. Второй подрядчик получил аванс в виде 80% от цены договора, а объем и стоимость уже выполненных работ предыдущим исполнителем учитывать не стали.Если упрощенно, то вторая компания получила деньги за то, что уже сделала первая."Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - говорилось в сообщении МВД.При обыске в загородном доме главы "Корпорации развития" нашли 1,7 млн руб. наличными, а также коллекцию дорогих часов на сумму в 100 тыс. долларов. За несколько месяцев до ареста тогдашним губернатором Алексеем Смирновым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым ему была вручена медаль за укрепление боевого содружества, а также за укрепление обороны страны.Еще осенью 2022 года занимавший на тот момент должность губернатора Курской области Роман Старовойт опубликовал у себя в телеграм-канале фотографии с установки укреплений. По его словам, полностью построено было две линии, а третью тогда еще доделывали."Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - говорил глава региона.Хищения при строительстве укреплений стали одной из причин, почему ВСУ в августе 2024 года сумели вторгнуться в Курскую область и в течение 9 месяцев удерживать там позиции. Незаконное обогащение чиновников и предпринимателей стоило в данном случае многих человеческих жизней.В мае 2024 года Старовойт стал министром транспорта РФ, а 7 июля этого года его отправили в отставку. В этот же день стало известно о самоубийстве экс-губернатора. В СМИ утверждалось, что решение уйти из жизни он принял из-за уголовных дел о мошенничестве на строительстве укреплений, по которым его хотели переквалифицировать в подозреваемые.Задержание все новых фигурантов дел о хищениях при постройке оборонительных сооружений свидетельствует, что наказание находит даже тех, кто пытается скрыться от правосудия за высокими должностями. Очевидно, что выявление всех, кто предпочел обеспечению обороноспособности приграничных с Украиной территорий интересы собственного кармана еще далеко от завершения.О том, как при Владимире Зеленском расхищают украинский бюджет - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
https://ukraina.ru/20250314/1061784132.html
курская область
белгородская область
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_8c0e4238b2679f5f1bdedaa7d8f24eb6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курская область, белгородская область, брянская область, коррупция, сво
Эксклюзив, Курская область, Белгородская область, Брянская область, коррупция, СВО

Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях

16:25 25.08.2025
 
© Фото : Benjamin Hahn / flickr
- РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Benjamin Hahn / flickr
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник, 25 августа, правоохранительными органами был задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Дело против него связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, где он ранее занимал аналогичную должность замглавы региона
Индульгенций не будет
О задержании Базарова сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, идут следственные действий. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области.
"Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию", - написал Хинштейн.
Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией, добавил он.
По информации российских СМИ, Базаров может быть причастен к хищении 1 млрд рублей на строительстве оборонительных сооружений под Белгородом.
Сразу в двух "прифронтовых" регионах
Базаров – уроженец Челябинской области.
Высшее образование получал в Сургуте, там же он начал свою карьеру на госслужбе. Первая должность – директор муниципального спортивно-оздоровительного центра, затем работал заместителем директора департамента культуры, молодежной политики и спорта в администрации Сургута.
Далее он возглавлял департамент по экономической политике, департамент городского хозяйства, в качестве замглавы администрации Сургута отвечал за вопросы ЖКХ и переселение из аварийного жилья.
В 2016 году перебрался в Севастополь, где получил должность вице-губернатора. Спустя четыре года Базаров перешел на работу в Белгородскую область, где в конечном итоге стал отвечать за строительство.
С февраля этого года – врио замгубернатора Курской области.
Вместо укреплений - квартира и авто
Подробности дела, по которому проходит Базаров, пока неизвестны, однако это не первое громкое задержание, касающееся коррупции при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.
В июне был задержан и заключен под стражу вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин. Вместе с ним в качестве подозреваемых проходят экс-глава управления капитального строительства Алексей Сошников, а также несколько бизнесменов.
Зайнуллина обвиняют в хищении 32 млн рублей на строительстве пограничных укреплений. Он же, а также Сошников и другие фигурируют в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры, которая требует взыскать 924 млн рублей, мошенническим путем украденные на фортификационном строительстве.
Вот один из примеров того, как была организована одна из схем с участием ООО "Стройинвестрезерв". С этой компанией было заключено 24 договора на более, чем 1 млрд рублей. Подрядчику перечислили аванс в 867,4 млн, из которых 25 млн директор фирмы Сергей Петряков потратил на покупку квартиры в Москве площадью 68,3 кв. м, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.
За содействие с каждого контракта Зайнуллин и Сошников получали в качестве отката по 7% от его стоимости, деньги проходили через цепочку компаний, которые принадлежали друзьям вице-губернатора.
Также выяснилось, что "Стройинвестрезерв", а также ООО "Регион Сибирь" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов, закупку оборудования и возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок, штат которых состоял только из директоров и учредителей.
Интересно, что как Базаров, так и Зайнуллин работали в команде севастопольского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который в 2023 году получил гражданство Великобритании, а еще раньше перебрался на Кипр.
Расследования по Курской области
Расследование похожих уголовных дел продолжается и по фактам хищений на строительстве укреплений в других граничащих с Украиной областях – Брянской и Курской.
В конце июля был задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, ущерб от его действий оценивается в не менее, чем 818,8 млн рублей. Также по делу проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
Кроме того, в судах сейчас рассматриваются иски, по которым государство хочет признать недействительными условия контрактов на строительство укреплений и возврате полученных подрядчиками денег.
Еще более масштабные схемы были вскрыты в Курской области. Там "отличилась" автономная организация "Корпорация развития Курской области", которая была создана и действовала под руководством властей региона.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 06:00
Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под КурскомЧем ближе полное освобождение Курской области от остатков украинских формирований, тем шире становится картина нарушений, мошенничества, взяточничества и преступного головотяпства местных чиновников и их бизнес-подельников. Они несут свою долю ответственности за то, что такой прорыв на российскую территорию длиной в полгода вообще стал возможным
В июле 2023 года руководитель "Корпорации" Владимир Лукин расторг контракт с исполнителем работ из-за невыполнение последним условий договора. После этого он дал поручение своему заместителю Игорю Грабину заключить соглашение с новым подрядчиком.
При этом выплаченные средства первому подрядчику, с которым расторгли договор, взыскивать назад не стали. Второй подрядчик получил аванс в виде 80% от цены договора, а объем и стоимость уже выполненных работ предыдущим исполнителем учитывать не стали.
Если упрощенно, то вторая компания получила деньги за то, что уже сделала первая.
"Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - говорилось в сообщении МВД.
При обыске в загородном доме главы "Корпорации развития" нашли 1,7 млн руб. наличными, а также коллекцию дорогих часов на сумму в 100 тыс. долларов. За несколько месяцев до ареста тогдашним губернатором Алексеем Смирновым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым ему была вручена медаль за укрепление боевого содружества, а также за укрепление обороны страны.
Еще осенью 2022 года занимавший на тот момент должность губернатора Курской области Роман Старовойт опубликовал у себя в телеграм-канале фотографии с установки укреплений. По его словам, полностью построено было две линии, а третью тогда еще доделывали.
"Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - говорил глава региона.
Хищения при строительстве укреплений стали одной из причин, почему ВСУ в августе 2024 года сумели вторгнуться в Курскую область и в течение 9 месяцев удерживать там позиции. Незаконное обогащение чиновников и предпринимателей стоило в данном случае многих человеческих жизней.
В мае 2024 года Старовойт стал министром транспорта РФ, а 7 июля этого года его отправили в отставку. В этот же день стало известно о самоубийстве экс-губернатора. В СМИ утверждалось, что решение уйти из жизни он принял из-за уголовных дел о мошенничестве на строительстве укреплений, по которым его хотели переквалифицировать в подозреваемые.
Задержание все новых фигурантов дел о хищениях при постройке оборонительных сооружений свидетельствует, что наказание находит даже тех, кто пытается скрыться от правосудия за высокими должностями. Очевидно, что выявление всех, кто предпочел обеспечению обороноспособности приграничных с Украиной территорий интересы собственного кармана еще далеко от завершения.
О том, как при Владимире Зеленском расхищают украинский бюджет - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКурская областьБелгородская областьБрянская областькоррупцияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн
16:33Правительство Италии заявило о готовности направить на Украину военных специалистов
16:25Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях
16:23Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ
16:18Украинский депутат Фёдор Вениславский продвигает законопроект о разрешении выезжать за границу мужчинам до 24 лет, чтобы его младший сын мог уехать с Украины, заявила Марьяна Безуглая
16:12Новый фильм "Тимур и его команда": о чём это кино и почему его стоит посмотреть? Кадры до премьеры
16:07Посол Украины в Британии Залужный отказался отвечать на звонок вице-президента США Вэнса
16:00Операция "Согласие": забытая советско-британская СВО
15:59Вуди Аллен похвалил российское кино - МИД Украины обиделся
15:41Путин рассказал президенту Ирана о переговорах с Трампом. Новости к 15.40
15:36Около тысячи умерли при "загадочных" обстоятельствах: 68% украинцев не доверяют ТЦК - опрос
15:32Офис Зеленского говорит о войне устами придворного политолога: основные тезисы
15:32Польша не сможет платить за Starlink для Киева из-за вето Навроцкого на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев - министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский
15:25Половина украинских айтишников думает отъехать за границу
15:10В Черкасской области после задержания ТЦК погиб тренер из Кировограда Евгений Кушнир
15:09"Стоп бандеризму": в Польше хотят приравнять "бандеровский символ" к нацистской символике
14:53"Украина превыше всего!". Немецкое издание присмотрелось к украинскому полку "Азов"*
14:51Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским
14:50Заход в Константиновку, задержание курского чиновника, гибель журналистов в Газе. Главное на 14:45
14:27"Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум" - Анпилогов
Лента новостейМолния