https://ukraina.ru/20250824/kulturnaya-revolyutsiya-vospominaniya-o-nastoyaschem--1067462528.html

Культурная революция в Китае: воспоминания о настоящем

Культурная революция в Китае: воспоминания о настоящем - 24.08.2025 Украина.ру

Культурная революция в Китае: воспоминания о настоящем

Часто можно услышать вопрос – было ли что-то подобное тому жуткому эксперименту над сознанием целого народа, который проводится сейчас на Украине? Конечно. Взять, хотя бы, "культурную революцию", сворачивание которой начал Х съезд Коммунистической партии Китая, открывшийся за 18 лет до провозглашения независимости Украины – 24 августа 1973 года

2025-08-24T08:00

2025-08-24T08:00

2025-08-24T08:00

история

история

китай

украина

ссср

мао цзэдун

иосиф сталин

коммунистическая партия

культура

революция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067460452_2:0:647:363_1920x0_80_0_0_10a83d4c86adf7966cf0158080bce8bf.jpg

К середине 1960-х позиции лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна в элите Китайской народной республики (КНР) сильно пошатнулись по ряду причин.Главной из них был провал политики "большого скачка", объявленной Мао в мае 1958 года. Изначально направленный на укрепление индустриальной базы и резкий подъём экономики, он обернулся одной из крупнейших трагедий китайского народа. "Скачок" обошёлся Китаю почти в $ 70 млрд, примерно 45 млн человек погибли от голода.В итоге Мао Цзэдун публично признал допущенные ошибки, он даже покинул в апреле 1959 года пост Председателя КНР, уступив его Лю Шаоци. Сам Мао при этом оставался Председателем Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателем Военного Совета КНР. Хозяйственной деятельностью занялись вплотную Лю Шаоци и Дэн Сяопин, им пришлось принять ряд прагматических мер, чтобы хотя бы частично выправить ситуацию в стране. Они занялись деколлективизацией и частичным возвратом к "капиталистическим" методам управления экономикой.Но Мао Цзэдун не собирался ослаблять свои позиции на политической арене КНР, поставив перед собой две взаимосвязанные задачи: уничтожить оппозицию, у которой начали появляться мысли о реформах экономики с частичным внедрением в неё рыночных механизмов, и занять чем-то народные массы.16 мая 1966 года Политбюро Центрального комитета (ЦК) КПК издало "Директиву 16.05" с установкой на разгром "представителей буржуазии" и противников Мао Цзэдуна в партии, СМИ, научных и культурных учреждениях. А 28 мая была учреждена "Группа по делам культурной революции" при ЦК КПК, формально подотчётная Постоянному комитету Политбюро ЦК КПК, но реально подчинённая лично Мао Цзэдуну. Эту группу, постепенно превратившуюся в высший орган партийно-государственной власти КНР, фактические возглавила жена Мао – Цзян Цин.Именно в мае 1966-го в КНР были созданы первые отряды хунвейбинов (состояли из школьников и студентов) и цзаофаней (молодых рабочих). Первой акцией хунвейбинов, поддержанной Мао Цзэдуном, стал разгром ректората и партийного комитета Пекинского университета. После этого число хунвейбинов стало расти огромными темпами: к августу 1966 года их было сотни тысяч, а к концу года – более 20 миллионов.Утром 5 августа 1966 года во время работы XI пленума ЦК КПК Мао Цзэдун вывесил в зале заседаний дацзыбао (листовку-воззвание) "Огонь по штабам!" В руководстве, в партии, в городах, в органах власти, в учебных заведениях, на предприятиях и т.д. засели буржуазные элементы, они осуществляют диктатуру буржуазии, их следует разгромить или парализовать, а вместо них создать новые революционные органы власти – таково было её содержание. Лозунг "Огонь по штабам!" стал одним из главных в ходе "культурной революции" в Китае.8 августа 1966 года XI пленум ЦК КПК принял "Постановление о великой пролетарской культурной революции", в котором, в частности, было сказано:"Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облечённых властью, которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных "авторитетов" в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем, чтобы способствовать укреплению и развитию социалистического строя".С политической точки зрения "культурная революция" ничего принципиально нового не представляла. Мао Цзэдун шёл путём Иосифа Сталина: для установления единоличной власти он уничтожал своих партийных соратников, а чтобы придать этому процессу легитимность, растворял это уничтожение в море крови всех элит — не только партийной, но и административной, хозяйственной, интеллектуальной и культурной.Правда, Мао слегка по-другому расставлял акценты. Возможно, на его взгляды повлияла вышедшая в 1957 году книга Милована Джиласа "Новый класс", где была выдвинута концепция коммунистической номенклатуры как нового эксплуататорского класса, использующего государство для коллективного доминирования. Мао читал труды Джиласа, и упоминал его в своей "Второй статье по поводу открытого письма ЦК КПСС 13 сентября 1963 года", резко критикующей Хрущёва за разоблачения Сталина.Мао утверждал, что за годы, прошедшие с победы китайской революции, сложился новый обуржуазившийся класс управленческой номенклатуры, который следовало свергнуть. Он хотел сделать это в ходе своеобразной управляемой революции, что не вполне совпадает с тезисом Сталина об усилении классовой борьбы по мере укрепления социализма, которым государственный террор обосновывался в СССР.Да и практика массового террора в Китае отличалась от советской. В 1966 году у Мао не было в распоряжении своих Ежова и Берии. Хотя глава госбезопасности КНР Кан Шэн всегда поддерживал Мао Цзэдуна, но его ведомство не обладало теми же полномочиями, что ГПУ или МГБ, и не могло арестовывать партийных руководителей.Конечно, авторитет Мао позволял ему сделать многое. Но при этом у него не было никаких управленческих структур, некому было отдавать приказы, не перед кем ставить цели, не с кем готовить операции – он мог только писать дацзыбао и произносить речи. У Мао не было чекистов, и он решил использовать молодёжь и даже детей.Мао гениально предугадал, что если детям разрешить издеваться, грабить и убивать, то они сами установят атмосферу террора и верно выберут тех взрослых, которых надо уничтожить, – учителей, учёных, руководителей, инакомыслящих, авторитетных, вообще всех, кто способен к какой-либо самостоятельности. И в итоге получится примерно тот же результат, который был у Сталина: те, кто надо, убиты, и эти смерти спрятаны среди сотен тысяч жертв, количество и жестокость расправы над которыми парализует даже мысль о сопротивлении.Именно первый год "культурной революции" в Китае отмечен самыми жестокими истязаниями и убийствами. Их символом стала Сун Биньбинь, 17-летняя девушка, которая вывесила в своей школе дацзыбао с призывом беспощадно атаковать учителей, отказывающихся принимать революционные идеи Мао и мечтающих о реставрации буржуазного порядка. Это вдохновило её друзей из школьного отряда хунвейбинов, они поймали директора школы, несколько часов публично издевались над ней, а к вечеру забили палками насмерть.В Китае закрывались книжные магазины, запрещалось продавать любые книги, кроме цитатника Мао. В театре выходили только "революционные оперы из современной жизни", написанные женой Цзян Цин, – таким образом осуществлялась кампания по "социалистическому перевоспитанию". Были уничтожены все декорации и костюмы Пекинской оперы. Сжигались монастыри и храмы, была снесена часть Великой китайской стены – это было объяснено нехваткой кирпичей для "более необходимых" свинарников.Но уже в сентябре 1967 года, когда хунвейбины стали захватывать министерства, мэрии и предприятия и сражаться друг с другом за власть, Мао послал против них армию. Не исключено, что получение права на использование войск против народа и была одной из целей "культурной революции" – солдаты расправлялись с молодёжью и студентами в атмосфере общественного одобрения, чего обычно достичь трудно. Главари хунвейбинов были отправлены на сельскохозяйственные работы в провинции (осенью 1967 года – около 1 млн человек, в 1970 году – 5,4 млн), некоторые были публично расстреляны.Итоги первого этапа "культурной революции" были подведены на IX съезде КПК в апреле 1969 года. На нём официально была закреплена маоистская идеология и окончательно осуждена политика Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Съезд, способствовавший узакониванию теории и практики "культурной революции", укрепил позиции маршала Линь Бяо, Цзян Цин и их сторонников в ЦК КПК. Стоит отметить, что в ходе "культурной революции" было репрессировано около 5 млн членов партии, и к IX съезду КПК в ней насчитывалось около 17 млн человек.На втором этапе "культурной революции", начавшемся в мае 1969 года, основное внимание Мао Цзедуна было сосредоточено не на репрессиях, а на трансформации уже полностью покорного китайского общества. В КНР была создана сеть "Школ кадров 7 мая" (получили название от сделанных 7 мая 1966 года "Замечаний" Мао, в которых лидер КПК предложил создать подобные заведения).Система обучения заключалась в том, что треть рабочего времени отводилась занятиям физическим трудом, треть – коммунистической теории, и лишь треть – организации производства, управлению и письменной работе. В 106 школах в 18 провинциях готовили 100 тысяч чиновников центрального правительства, для миллионов чиновников рангом пониже существовали тысячи школ кадров по всей стране.Кроме этого, была запущена кампания по отправке части студентов, рабочих, военных из городов в сельские районы Китая, получившая название "Ввысь в горы, вниз в сёла". Фактически её целью было сослать неугодных и потенциально неблагонадёжных подальше от центральной власти.После победы премьера Госсовета (правительства) КНР Чжоу Эньлая над "ультралевыми", которая выразилась, в частности, в загадочной гибели в авиакатастрофе Линь Бяо и части его сторонников в сентябре 1971 года, начался третий этап "культурной революции". Она теперь действительно сосредоточилась на проблемах культуры, избегая новых инициатив в экономике.Сам же Мао Цзэдун в это время совершил своеобразный "поворот на Запад", нормализовав отношения КНР с США. Американское правительство согласилось не препятствовать восстановлению прав КНР в ООН в качестве постоянного члена Совета Безопасности, что произошло 25 октября 1971 года. А после исторических переговоров Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем 28 февраля 1972 года стратегической основой китайско-американских отношений была провозглашена борьба против советского гегемонизма.При этом КНР начала отходить от коммунистического догматизма в экономике. Дэн Сяопин, до того более четырёх лет находившийся в ссылке, в марте 1973 года становится вице-премьером в правительстве Чжоу Эньлая, и входит в группу по подготовке Х съезда КПК. К тому времени в Компартии Китая было уже 28 млн членов, то есть в 1969-73 годах в КПК было принято около 10-12 млн человек. Таким образом, Мао фактически заменил "старых" членов партии, которые были способны хоть на какое-либо несогласие, на "новых" – фанатичных последователей его культа личности.Х съезд КПК, открывшийся 24 августа 1973-го, фактически подвёл черту под "культурной революцией". Был реабилитирован ряд партийных деятелей, репрессированных после 1966 года, в частности, Дэн Сяопин, который опять стал членом ЦК КПК. С другой стороны, фактически управлявшая "культурной революцией" так называемая "группа четырёх" во главе с Цзян Цин усилила свои позиции в Политбюро ЦК КПК, где конфликтовала с группой Чжоу Эньлая.Именно эти две группы определяли политику КНР до смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 года. С кончиной "Великого Кормчего" закончилась и "культурная революция" в Китае, жертвами которой считается 100 млн человек – впервые это число появилось в печатном органе КПК "Жэньминь жибао" 26 октября 1979 года.А в 1981 году ЦК КПК постановил, что "культурная революция" не была и не может быть революцией или социальным прогрессом, в каком бы то ни было смысле… она была смутой, вызванной сверху по вине руководителя и использованной контрреволюционными группировками, смутой, которая принесла серьёзные бедствия партии, государству и всему многонациональному народу".

https://ukraina.ru/20241226/1059960178.html

https://ukraina.ru/20231005/1049901572.html

https://ukraina.ru/20230105/1042357913.html

https://ukraina.ru/20240822/1056964031.html

китай

украина

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, китай, украина, ссср, мао цзэдун, иосиф сталин, коммунистическая партия, культура, революция, 1960-е годы