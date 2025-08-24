https://ukraina.ru/20250824/bpla-vsu-nanesli-udary-po-kurskoy-aes-i-drugim-obektam-v-regionakh-rossii-svodka-za-noch-1067549602.html

БПЛА ВСУ нанесли удары по Курской АЭС и другим объектам в регионах России: сводка за ночь

Противовоздушная оборона России отразила атаки украинских беспилотников в ночь на 24 августа. Удары наносились по гражданским объектам, в том числе ядерной энергетики.

Силы российской ПВО с 17.00 до 23.30 мск уничтожили 57 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях, Московском регионе, Чувашии и над акваторией Черного моря.Вечером 23 августа два окна были повреждены при нейтрализации беспилотника в ЖК "Огни Залива" в Красносельском районе Петербурга, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Никто не пострадал, капитальные конструкции фасада здания не повреждены, а за разбитые окна власти выплатят компенсацию.Силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщал столичный мэр Сергей Собянин.Несколько взрывов было слышно в районе подмосковной Кубинки, информировал телеграм-канал Издание SHOT. По словам очевидцев, обломки дрона рухнули в лесополосе. Информации о пострадавших нет.Около семи взрывов прогремело в Старом Осколе Белгородской области. ПВО уничтожало украинские дроны типа "Лютый", информировало издание SHOT.21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен подразделениям ПВО над территорией Брянской области, сообщал губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.Опасность атаки беспилотников была объявлена в Ставропольском крае, сообщал губернатор Владимир Владимиров.Курская АЭС пострадала от атак украинских беспилотников. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на территории Курской АЭС после прилёта БПЛА.АЭС информировала, что загорелся трансформаторный блок, который не относится к атомной станции. Он был разгружен на 30%. Электричество в городе работает в штатном режиме. Никакой угрозы безопасности нет, подчеркнули на АЭС.Серия взрывов прогремела в Курчатове Курской области. Предварительно, сработала система ПВО – об этом сообщил Shot Очевидцы рассказали каналу, что было слышно не менее 5-6 взрывов в пригороде Курчатова, начиная с 00:30 ночи. Предварительно, система ПВО сбивала украинские дроны типа "Лютый". Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории после сбития БПЛА и возгорания не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Об этом зааявили представители станции.Воздушная тревога ночью 24 августа объявлялась в Белгородской, Ростовской, Брянской областях. О возможной работе ПВО по вражеским БПЛА в Новороссийске писали мониторинговые телеграм-каналы.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились Росавиацией в аэропорту Пензы, Казани, Кирова, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Тамбова, Нижнекамска, Волгограда. В частности, режим "Ковер" для аэропорта Казани сняли лишь в 06.11 мск.Также вводились временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "Ковёр", сообщал телеграм-канал аэропорта. Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов.Затем последовали сообщения о снятии ограничений в российских аэропортах. Аэропорты Шереметьево, Ижевска, Калуги, Самары и других городов заработали в нормальном режиме.Затем снова появились сообщения о введении ограничений, которые снимались по мере обеспечения безопасности полётов. В частности, в аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов, информировала Росавиация.Два мирных жителя ранены из-за удара украинского дрона по автомобилю в поселке Красная Яруга в Белгородской области, им оказывается необходимая помощь – об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.Над Курской областью ночью работала ПВО.К утру стало известно, что минимум пять взрывов прозвучало в Сызрани Самарской области. Очевидцы утверждают, что ПВО сбивало дроны ВСУ.После этого утром 24 августа стало известно, что еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области. Об этом сообщал губернатор.Утром После атаки беспилотников в Ленобласти к месту возгорания выдвинулся пожарный поезд. Как уточняет Октябрьская железная дорога, движение пассажирских составов осуществляется в штатном режиме и не нарушено. Ранее сообщалось, что в результате ночного удара было уничтожено десять БПЛА, а утром поразили ещё два.Об опасности БПЛА по всему побережью Азовского моря предупреждали местные телеграм-каналы Также опасность БПЛА объявлена в Смоленске и в Оренбургской области.Два беспилотника были сбиты в Тверской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом информировал губернатор Игорь Руденя.Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Об этом информировал губернатор Василий Анохин.ПВО РФ уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. Об этом информировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал.Утром 24 августа над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Об этом сообщил глава региона. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан", - сообщило утром 24 августа Минобороны России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

