Европейская провокация в Тибете. Китай отменил президента Чехии за визит к Далай-ламе

Китай разрывает контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой XIV Тэнцзином Гьямцхо, которая состоялась в ходе празднований по случаю 90-летия буддистского религиозного деятеля.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066923584_0:6:1253:710_1920x0_80_0_0_3e4becd23b3cdba350ab47fa4e05d1a4.jpg

"Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали чешской стороне, а также решительный протест со стороны Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с Далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности Китайской Народной Республики. В ответ на вопиющие и провокационные действия Павла Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие", – заявил по этому поводу официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетских и монгольских буддистов, принадлежащих к школе Гелуг. Обладатели этого титула признаются реинкарнацией бодхисаттвы Авалокитешвары, воплощающего в себе бесконечную милость и сострадание. Однако в действительности они являлись теократическими правителями Тибета, управляя этим регионом из монастырского комплекса в Лхасе начиная с XVI века.Верующие убеждены – после смерти Далай-ламы он каждый раз возвращается, чтобы прожить очередную жизнь в образе нового человека, которого обычно подыскивают среди тибетских мальчиков влиятельные монахи.Так случилось и с Тэнцзином Гьямцхо, появившимся на свет в далёком 1935 году. Формально его возвели на престол уже в пятилетнем возрасте, хотя управление Тибетом находилось в руках регента. Одним из наставников юного Тэнцзина был австрийский альпинист и офицер СС Генрих Харрер, бежавший в Лхасу из подконтрольной британцам Индии – причём Далай-лама XIV сохранял с ним дружеские отношения в течение многих лет.В 1959 году Тэнцзин Гьямцхо покинул Тибет из-за конфликта с китайскими коммунистами, которые проводили в этом регионе политику модернизации, ликвидируя феодальные порядки и ограничивая привилегии монашеского сословия. После этого Далай-лама XIV осел на территории Индии, и с тех пор живёт в городе Дхарамсала.Эта страна, где исторически зародилось учение буддизма (хотя сейчас к буддистам относится менее одного процента индийцев) находится в состоянии длительного территориального спора с Китаем, и присутствие Тэнцзина Гьямцхо давно является одним из факторов напряжённости в индийско-китайских отношениях. Тем более что Далай-лама XIV вплоть до 2011 года официально возглавлял так называемое "правительство Тибета в изгнании", которое озвучивало сепаратистские лозунги, требуя отделения этого региона от Китайской Народной Республики.Впоследствии Гьямцхо заявил, что больше не выступает за независимость Тибета. Тем не менее он рассматривается в Китае как "политический изгнанник, который на протяжении длительного времени под знаком религии ведёт деятельность, направленную на раскол Китая".В Пекине хорошо знают, что деятельность тибетских сепаратистов направляется коллективным Западом с целью дестабилизации КНР. А сам Далай-лама XIV давно имеет "почётное" гражданство Канады, весьма далёкой от буддизма и Гималаев – что подчёркивает его связи с западным политическим истеблишментом.Реакция на действия Петра Павла является совершенно закономерной, поскольку "частная" поездка президента Чехии, поздравившего Тэнцзина Гьямцхо с юбилеем, в действительности являлась открытой политической провокацией.Чешский политик никогда не интересовался духовными практиками буддизма. Этот опытный политический конъюнктурщик, который когда-то состоял в Коммунистической партии Чехословакии, а сейчас подписал закон о запрете "пропаганды коммунизма" – чтобы не пустить на выборы популярную Компартию Чехии и Моравии – встретился с Далай-ламой в рамках враждебной кампании против КНР, организованной руководством Евросоюза.По мнению экспертов, в Брюсселе хотели бы повлиять на очередную реинкарнацию Далай-ламы, подготовка к которой уже идёт – чтобы определить кандидатуру будущего преемника девяностолетнего Гьямцхо и воспитать его в антикитайском духе, по заветам вышеупомянутого "австрийского альпиниста".Китайское правительство ответило на это жёстким дипломатическим демаршем. Пекин больше не желает иметь дел с Петром Павлом, и вполне возможно, что его поступок скажется на экономических отношениях между двумя странами, лишив Чехию инвестиций из Поднебесной.Чешская оппозиция уже выражает по этому поводу обеспокоенность. По мнению многих чехов, президенту совершенно не стоило вмешиваться во внутренние дела Китая – тем более что в Чехии хватает сейчас собственных проблем, на которые не обращают внимания местные власти.Как раз сейчас там зафиксировали вспышку заболеваемости вирусным гепатитом А, которая унесла жизни восьми человек. Причём по данным чешского Государственного института здравоохранения, подавляющую часть больных составляют бездомные и бедные люди, живущие в плохих санитарных условиях с ограниченным доступом к квалифицированной медицинской помощи.Инцидент с Петром Павлом показывает, что китайские власти серьёзно относятся к работе с верующими буддистами, предпринимая необходимые меры, чтобы эта влиятельная община не превратилась в инструмент иностранного влияния.Это подтверждает ситуация в самом знаменитом буддистском монастыре Китая – легендарной горной обители Шаолинь, где проживают мастера боевых искусств. Возглавлявший монастырь настоятель Ши Юнсинь был задержан за финансовые злоупотребления, а вместо него в Шаолинь направили известного аскетическим образом жизни монаха Ши Иньлэ, который накануне встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.Новый настоятель сразу приступил к реформам монастырской жизни. Прежде всего он ведёт решительную борьбу с разгулом коммерции, которая полностью захватила в последние десятилетия Шаолинь.Деятельность Ши Иньлэ вызывает поддержку у буддистов из разных стран. И многие считают, что в перспективе он может стать центральной фигурой мирового буддизма, ограничивая влияние очередной сепаратистской реинкарнации Далай-ламы.Читайте также: Си Цзиньпин изгнал торговцев из храма. Настоятеля Шаолиня уволили за хищения и коррупцию

