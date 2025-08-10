https://ukraina.ru/20250810/vybory-na-ukraine-kak-klyuch-k-miru-pavliv-o-tom-pochemu-legitimnost-vlasti-stala-glavnym-voprosom-1066698162.html
Выборы на Украине как ключ к миру: Павлив о том, почему легитимность власти стала главным вопросом
Выборы на Украине как ключ к миру: Павлив о том, почему легитимность власти стала главным вопросом
"Без выборов не существует структуры, способной взять на себя юридические обязательства в рамках будущего мирного соглашения", — констатирует автор, объясняя позицию российской стороны. Москва настаивает на "железных, закрепленных в Конституции Украины гарантиях", которые невозможны при нынешнем статусе власти в Киеве.Павлив подробно анализирует дилемму украинского руководства: "В Киеве понимают: любые выборы — это риск. Во-первых, размывание вертикали. Во-вторых, невозможность гарантировать необходимый результат в условиях ситуации на фронте, усталости и полной деморализации украинских обывателей". Однако продолжение войны без стратегических резервов выглядит еще более опасным сценарием.Особый интерес представляет изменение позиции Вашингтона. "Давление будет исходить не от Москвы, а от Вашингтона", — прогнозирует эксперт. По его данным, оттуда уже поступила установка: "до осени — определиться" с вопросом о выборах, что свидетельствует о серьезном изменении американского подхода."Только выборы создают субъект, который сможет нести ответственность. Причём не только за подписание, но и за имплементацию", — подытожил автор, подчеркивая принципиальность этого вопроса для устойчивого урегулирования.Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.О разных аспектах СВО — в материале "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
Выборы на Украине как ключ к миру: Павлив о том, почему легитимность власти стала главным вопросом
