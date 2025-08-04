https://ukraina.ru/20250804/ukraina-teryaet-poslednie-ukreprayony--istorik-kopylov-rasskazal-o-klyuchevoy-probleme-vsu-1066438911.html

"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ

"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру

"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ

Освобождение промышленных центров Донбасса приводит к ускорению продвижения российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-08-04T17:03

2025-08-04T17:03

2025-08-04T17:03

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Эксперт подчеркнул, что "эти городские и промышленные пейзажи заканчиваются для ВСУ не только там". По его словам, "обороняться в полях сложнее, учитывая, что ВС РФ сохраняют огневое превосходство"."Я боюсь сглазить, но мне кажется, что освобождение Покровска (Красноармейск. — Ред.) – вопрос нескольких недель. И вот до следующих крупных агломераций в Днепропетровской области еще далеко", – добавил историк."Противнику все сложнее удерживать каждый клочок земли", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html

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