"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Освобождение промышленных центров Донбасса приводит к ускорению продвижения российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Посмотрите, что сейчас происходит на Южно-Донецком направлении. Как только киевский режим был выбит из Угледара (последнего крупного индустриального центра), который сейчас уже в глубоком тылу, дела у российской армии пошли гораздо быстрее", – пояснил Копылов.
Эксперт подчеркнул, что "эти городские и промышленные пейзажи заканчиваются для ВСУ не только там". По его словам, "обороняться в полях сложнее, учитывая, что ВС РФ сохраняют огневое превосходство".
"Я боюсь сглазить, но мне кажется, что освобождение Покровска (Красноармейск. — Ред.) – вопрос нескольких недель. И вот до следующих крупных агломераций в Днепропетровской области еще далеко", – добавил историк.
"Противнику все сложнее удерживать каждый клочок земли", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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