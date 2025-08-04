"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру
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"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ
"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру
"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ
Освобождение промышленных центров Донбасса приводит к ускорению продвижения российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-08-04T17:03
2025-08-04T17:03
новости
россия
донбасс
южно-донецкое направление
вооруженные силы украины
украина.ру
часов яр
покровск/красноармейск
угледар
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Эксперт подчеркнул, что "эти городские и промышленные пейзажи заканчиваются для ВСУ не только там". По его словам, "обороняться в полях сложнее, учитывая, что ВС РФ сохраняют огневое превосходство"."Я боюсь сглазить, но мне кажется, что освобождение Покровска (Красноармейск. — Ред.) – вопрос нескольких недель. И вот до следующих крупных агломераций в Днепропетровской области еще далеко", – добавил историк."Противнику все сложнее удерживать каждый клочок земли", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html
россия
донбасс
южно-донецкое направление
часов яр
покровск/красноармейск
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новости, россия, донбасс, южно-донецкое направление, вооруженные силы украины, украина.ру, часов яр, покровск/красноармейск, угледар, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, главные новости
Новости, Россия, Донбасс, Южно-Донецкое направление, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Часов Яр, Покровск/Красноармейск, Угледар, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Главные новости

"Украина теряет последние укрепрайоны" – историк Копылов рассказал о ключевой проблеме ВСУ

17:03 04.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Освобождение промышленных центров Донбасса приводит к ускорению продвижения российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Посмотрите, что сейчас происходит на Южно-Донецком направлении. Как только киевский режим был выбит из Угледара (последнего крупного индустриального центра), который сейчас уже в глубоком тылу, дела у российской армии пошли гораздо быстрее", – пояснил Копылов.
Эксперт подчеркнул, что "эти городские и промышленные пейзажи заканчиваются для ВСУ не только там". По его словам, "обороняться в полях сложнее, учитывая, что ВС РФ сохраняют огневое превосходство".
"Я боюсь сглазить, но мне кажется, что освобождение Покровска (Красноармейск. — Ред.) – вопрос нескольких недель. И вот до следующих крупных агломераций в Днепропетровской области еще далеко", – добавил историк.
"Противнику все сложнее удерживать каждый клочок земли", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальнойСамая главная проблема заключается в том, что и США, и Европа, нагнетая напряжённость на всех направлениях, толкают мир к войне. И они готовы к войне, потому что считают, что могут в очередной раз запустить прокси-войну против России и Китая.
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