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ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие
ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие - 21.07.2025 Украина.ру
ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие
В ночь на понедельник в нескольких регионах России объявляли опасность атаки беспилотников, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-21T07:55
2025-07-21T07:55
2025-07-21T08:34
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Мэр столицы Сергей Собянинв своем телеграм-канале несколько раз информировал о сбитых БПЛА.По его словам, всего с вечера воскресенья было уничтожено 18 БПЛА, летевших к Москве."Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — заверил он.Также ПВО ночью сбила четыре беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции в Ростовской области задерживается 26 пассажирских составов, сообщили в РЖД.Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено.Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина."Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.Опасность по БПЛА объявлена также в Ульяновской и Самарской областях.Всего за ночь дежурные средства российской ПВО сбили 74 беспилотника, в том числе 23 над Московским регионом, в числе которых - 15 аппаратов, летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, 14 беспилотников было уничтожено над Курской областью, 12 над Ростовской, по 10 - над Брянской и Калужской областями, четыре дрона нейтрализовано над Тульской областью и один - над Липецкой.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, ростовская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны
ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие
07:55 21.07.2025 (обновлено: 08:34 21.07.2025)
В ночь на понедельник в нескольких регионах России объявляли опасность атаки беспилотников, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Мэр столицы Сергей Собянинв своем телеграм-канале несколько раз информировал о сбитых БПЛА.
"ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего поселка Киевского ТиНАО работают экстренные службы", - написал он.
По его словам, всего с вечера воскресенья было уничтожено 18 БПЛА, летевших к Москве.
"Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — заверил он.
Также ПВО ночью сбила четыре беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции в Ростовской области задерживается 26 пассажирских составов, сообщили в РЖД.
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.
Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено.
Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина.
"Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.
Опасность по БПЛА объявлена также в Ульяновской и Самарской областях.
Всего за ночь дежурные средства российской ПВО сбили 74 беспилотника, в том числе 23 над Московским регионом, в числе которых - 15 аппаратов, летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, 14 беспилотников было уничтожено над Курской областью, 12 над Ростовской, по 10 - над Брянской и Калужской областями, четыре дрона нейтрализовано над Тульской областью и один - над Липецкой.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.