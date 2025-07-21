ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие - 21.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250721/vsu-nochyu-atakovali-regiony-rossii-est-postradavshie-1065627091.html
ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие
ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие - 21.07.2025 Украина.ру
ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие
В ночь на понедельник в нескольких регионах России объявляли опасность атаки беспилотников, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-21T07:55
2025-07-21T08:34
новости
россия
москва
ростовская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
Мэр столицы Сергей Собянинв своем телеграм-канале несколько раз информировал о сбитых БПЛА.По его словам, всего с вечера воскресенья было уничтожено 18 БПЛА, летевших к Москве."Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — заверил он.Также ПВО ночью сбила четыре беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции в Ростовской области задерживается 26 пассажирских составов, сообщили в РЖД.Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено.Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина."Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.Опасность по БПЛА объявлена также в Ульяновской и Самарской областях.Всего за ночь дежурные средства российской ПВО сбили 74 беспилотника, в том числе 23 над Московским регионом, в числе которых - 15 аппаратов, летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, 14 беспилотников было уничтожено над Курской областью, 12 над Ростовской, по 10 - над Брянской и Калужской областями, четыре дрона нейтрализовано над Тульской областью и один - над Липецкой.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
москва
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, ростовская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Москва, Ростовская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Минобороны

ВСУ ночью атаковали регионы России, есть пострадавшие

07:55 21.07.2025 (обновлено: 08:34 21.07.2025)
 
© Фото : dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : dan-news.info
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на понедельник в нескольких регионах России объявляли опасность атаки беспилотников, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Мэр столицы Сергей Собянинв своем телеграм-канале несколько раз информировал о сбитых БПЛА.
"ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего поселка Киевского ТиНАО работают экстренные службы", - написал он.
По его словам, всего с вечера воскресенья было уничтожено 18 БПЛА, летевших к Москве.
"Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — заверил он.
Также ПВО ночью сбила четыре беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции в Ростовской области задерживается 26 пассажирских составов, сообщили в РЖД.
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.
Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено.
Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина.
"Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.
Опасность по БПЛА объявлена также в Ульяновской и Самарской областях.
Всего за ночь дежурные средства российской ПВО сбили 74 беспилотника, в том числе 23 над Московским регионом, в числе которых - 15 аппаратов, летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, 14 беспилотников было уничтожено над Курской областью, 12 над Ростовской, по 10 - над Брянской и Калужской областями, четыре дрона нейтрализовано над Тульской областью и один - над Липецкой.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваРостовская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Экс-сотрудник МВД Украины утонул в Испании в ЖК, где нашли тело перебежчика Кузьминова - СМИ
13:22Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров, проинформирует, как только будут предложения по датам — Песков
13:19Французы против Сталинграда. Европу охватила истерия антикоммунизма
13:19Банковая продолжает зачистку политического поля
13:00Последствия ударов ВС РФ по критической оборонно-промышленной инфраструктуре Украины
12:31ФСБ задержала в Рязани агента украинской разведки, собиравшего данные о российской армии и ОПК
12:29Новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле на этой неделе - СМИ
12:25Игорь Шишкин: США и ЕС планируют продолжить украинскую войну в Приднестровье, а Кавказ оставят на потом
12:19ВСУ заявили о "рекордном" перехвате ракет, однако факты говорят об обратном
12:12В Петербурге задержан украинский агент, передававший координаты военных объектов
12:07Харьковский врач, избитый представителями ТЦК в Одессе, госпитализирован
12:00СБУ официально подтвердила обыски в НАБУ и раскрыла подробности
11:25На Украине ликвидировано министерство национального единства - Мельничук
11:00Более полусотни поездов задерживается из-за ЧП в Ростовской области - РЖД
10:57СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля
10:00Пушилин объяснил, что российским военным дает освобождение Белой Горы в ДНР
09:42Российские войска нанесли новые удары по объектам ВСУ в Харькове и Днепропетровской области
09:40Карта движения "Гераней" и ракет ВС РФ в ночь на понедельник
09:27Командующий армией США в Европе представил план удара по Калининграду. Россия готовит ответ
09:13Зарубежные аналитики прогнозируют отступление ВСУ из Покровска к концу августа
Лента новостейМолния