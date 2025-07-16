https://ukraina.ru/20250716/tramp-khochet-vyyti-iz-konflikta-na-ukraine-no-o-dvukh-stsenariyakh-i-o-tekh-kto-proigraet--tilman-1065309289.html

Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман

Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман - 16.07.2025 Украина.ру

Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман

Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в студии Украина.ру рассказал, какого плана по украинскому конфликту придерживается президент США Дональд Трамп, а также проанализировал внутриполитическую ситуацию в США:

2025-07-16T07:30

2025-07-16T07:30

2025-07-16T08:11

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00:27 - Важное заявление Трампа в отношении России и Украины и его путь к миру.14:12 - Кто будет оплачивать американское оружие для Киева? 17:13 - Вероятность развязывания войны с Китаем, тарифная война Трампа и влияние БРИКС.23:53 - Перестановки в Госдепартаменте, ФБР и Федеральном резерве США.27:35 - Годовщина покушения на Трампа в Батлере.30:06 - Третья сила: насколько серьёзны планы Илона Маска? * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

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видео, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, брикс, фбр, видео