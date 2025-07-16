Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман - 16.07.2025 Украина.ру
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Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман
Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман - 16.07.2025 Украина.ру
Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман
Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в студии Украина.ру рассказал, какого плана по украинскому конфликту придерживается президент США Дональд Трамп, а также проанализировал внутриполитическую ситуацию в США:
2025-07-16T07:30
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00:27 - Важное заявление Трампа в отношении России и Украины и его путь к миру.14:12 - Кто будет оплачивать американское оружие для Киева? 17:13 - Вероятность развязывания войны с Китаем, тарифная война Трампа и влияние БРИКС.23:53 - Перестановки в Госдепартаменте, ФБР и Федеральном резерве США.27:35 - Годовщина покушения на Трампа в Батлере.30:06 - Третья сила: насколько серьёзны планы Илона Маска? * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
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видео, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, брикс, фбр, видео
Видео, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, БРИКС, ФБР

Удастся ли Трампу выйти из конфликта на Украине? О двух сценариях и о тех, кто проиграет — Тильман

07:30 16.07.2025 (обновлено: 08:11 16.07.2025)
 
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Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в студии Украина.ру рассказал, какого плана по украинскому конфликту придерживается президент США Дональд Трамп, а также проанализировал внутриполитическую ситуацию в США:
00:27 - Важное заявление Трампа в отношении России и Украины и его путь к миру.
14:12 - Кто будет оплачивать американское оружие для Киева?
17:13 - Вероятность развязывания войны с Китаем, тарифная война Трампа и влияние БРИКС.
23:53 - Перестановки в Госдепартаменте, ФБР и Федеральном резерве США.
27:35 - Годовщина покушения на Трампа в Батлере.
30:06 - Третья сила: насколько серьёзны планы Илона Маска?
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
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