https://ukraina.ru/20250708/1064835558.html

Сергей Маркедонов: Когда Россия разберется с Украиной, ей придется заниматься Арменией и Азербайджаном

Сергей Маркедонов: Когда Россия разберется с Украиной, ей придется заниматься Арменией и Азербайджаном - 08.07.2025 Украина.ру

Сергей Маркедонов: Когда Россия разберется с Украиной, ей придется заниматься Арменией и Азербайджаном

Украинское направление – это главная арена противостояния России и Запада. При этом не надо забывать, что Кавказ, Приднестровье, Белоруссия и даже Прибалтика имеют определенную автономию: и тактическую, и стратегическую, считает ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов

2025-07-08T07:00

2025-07-08T07:00

2025-07-08T07:00

интервью

азербайджан

россия

кавказ

эрдоган

владимир путин

ильхам алиев

нато

иран

израиль

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей Мирославович, я бы хотел, чтобы вы с профессиональной точки зрения разобрали один любительский взгляд на события в Закавказье: "Алиев и Пашинян могут хулиганить сколько угодно. Турция и англосаксы могут строить какие угодно козни. Это неважно. Самое главное, что наметившийся в регионе союз России и Ирана, который выдержал прямое противостояние с Западом через Украину и Израиль, с каждым днем будет набирать силу. Поэтому вся эта местная лавочка рано или поздно прикроется, и все у нас будет хорошо". Так ли здесь все просто?- Любительские мнения, какими бы они странными ни казались, важны. Все-таки 90% аудитории – любители. Не все обязаны быть специалистами по Кавказу, Украине и Ирану. Другое дело, что специалисты не должны тиражировать обывательские концепции в погоне за популярностью. Поэтому я рискну высказать несколько непопулярных точек зрения.Говорить о сложившемся альянсе России и Ирана пока рановато. Да, есть соглашение о стратегическом уровне взаимодействия, которое вывело наши отношения на более высокий уровень. Да, обе страны недовольны западной гегемонией и хотели бы больше стратегической автономии. Но как Россия не смотрит на Ближний Восток сквозь иранские очки, так и Иран не смотрит на Украину и на Кавказ сквозь российские очки.Россия заинтересована в отношениях с Израилем. Израиль, будучи союзником США, не включился в тотальную поддержку Украины. В Израиле не столько на официальном, сколько на общественном уровне, осуждают попытки Украины героизировать Бандеру и Шухевича. В Израиле установлен мемориал в честь советского воина. Я уже не говорю про личную химию между Путиным и Нетаньяху. Недавний разговор Путина с Трампом подтвердил, что Россия предлагала роль объективного посредника в ирано-израильском конфликте.То же самое касается Ирана. Я дважды был в Тегеране. Еще десять лет назад мой коллега, известный иранский эксперт Кайхан Барзераг говорил, что Иран по Украине должен проводить политику "активного нейтралитета". Понятно, что за это время многое поменялось. Иран поставлял России беспилотники, которые оказались к месту и ко времени. При этом Иран не спешит с признанием Крыма и "новых" территорий.То есть полного совпадения России и Ирана нет.Что касается тезиса "Если на Украине все решится, то и на Кавказе все будет замечательно", то как теория он прекрасен, но на практике не работает. Когда-то любимый лозунг российских "либералов" был такой: "Зачем нам бодание с Западом и активность на постсоветском пространстве? Давайте зачистим авгиевы конюшни внутри страны, и к нам все потянутся". Но если бы вы, к примеру, спросили у индийского эксперта: "Что важнее? Бороться с бедностью или защищать Кашмир?", он бы вообще вас не понял, потому что и то, и другое важно. Стулья, которые вы оставите свободными, займут.Не получится у нас ситуации "Мы решим некую сверхзадачу, а все остальные лавочки прикроются". Пока мы их будем прикрывать, будут складываться новые реалии. И когда мы говорим, что украинский фактор повлиял на наступательную активность Азербайджана в отношении России, то надо еще посмотреть, что на что повлияло.Первое. Еще в сентябре 2020 года Украина была воодушевлена победой Азербайджана во Второй карабахской войне. В это же время произошло резкое наращивание украино-турецкого военно-технического сотрудничества. Тогда Турция не только поставляла Украине "Байрактары", но и помогла наладить собственное производство беспилотников. Да и первое использование "Байрактаров" в небе над Донбассом было осенью 2021 года, когда до СВО было еще несколько месяцев. Все эти украинские интенции "как бы нам провести успешное наступление в Донбассе" стали обсуждаться именно тогда под влиянием азербайджано-турецкой кооперации.Второе. Сейчас у нас обратили внимание, что Зеленский позвонил Алиеву. А до этого они ни разу не встречались и не разговаривали? Я бы хотел напомнить, что организацию ГУАМ создали еще в 1997 году. Уже тогда Азербайджан с Украиной сотрудничал.Поэтому нельзя говорить о том, что "мы разберемся с Украиной, а на Кавказе все само собой рассосется". Другое дело, что надо расставлять приоритеты. Украинское направление – это главная арена противостояния России и Запада. Ставки там самые высокие. Там решается вопрос о судьбе европейской безопасности. Но кавказские сюжеты имеют свою самоценность.- В чем именно состоит самоценность кавказских сюжетов?- Сейчас говорят, что Грузия отвернулась от Украины. Но то же самое было и до СВО. Сначала Саакашвили на Украине приняли с распростертыми объятиями, потом они с Порошенко* вдрызг разругались. Между Киевом и Тбилиси фактически были заморожены дипломатические отношения. Потом ситуация пошла к лучшему, потом ситуация опять пошла вниз.А разочарование Грузии в Западе? Оно же копилось не один год. Еще в 2008 году Грузия рассчитывала на поддержку Запада, но в полном объеме ее не получила. И в НАТО ее не приняли ни в 2008, ни в 2010, ни в 2022 годах.За последние пять лет на Кавказе дважды изменился военно-политический баланс. У меня часто спрашивают: "Если у нас ухудшились отношения с Азербайджаном, могут ли у нас улучшиться отношения с Арменией?". Нет, не могут, потому что у нас есть свои проблемы и с Арменией, и с Азербайджаном.В армянских элитах и обществе есть представление, что "Москва не до конца выполнила свои обязательства, поэтому надо искать спонсоров безопасности в США, во Франции и даже в Турции" (последние переговоры Пашиняна и Эрдогана были в Стамбуле). Ереван придумал концепцию "Реальной Армении", когда надо отказаться от символов вроде Арарата и Карабаха, чтобы "строить мирную жизнь". Ну это вы хотите. А все остальные? Готовы ли США или Франция заменить этот выпадающий российский актив?При этом Азербайджан решил ключевую свою проблему с 1988 года. Еще в Азербайджанской ССР все тогдашние выступления в Степанакерте и резолюция Нагорно-Карабахской автономной области об объединении с Арменией вызвали резкую реакцию. Кстати, термин Майдан – это не просто слово тюркского происхождения. Оно было актуально еще тогда и означало "общественное пробуждение Азербайджана", когда тысячи азербайджанцев выходили на акции протеста. Какие-то из них были мирные, какие-то переросли в массовые беспорядки. То есть все эти годы Азербайджан был травмирован Карабахом, а теперь эта проблема закрыта с точки зрения Баку.И само участие Москвы в кавказских процессах в Азербайджане вспоминается негативно: "Мой сосед раньше был влиятелен, но теперь я уже сам могу отстаивать свои интересы". Баку в этом смысле ведет себя как 18-летний парень, который немного тяготится родителями: "Мама и папа, вы мне дайте денег на костюм, но на выпускной не приходите, чтобы не дискредитировать меня перед сверстниками".Означает ли это, что отношения с Азербайджаном и Арменией утрачены навсегда? Нет, конечно. Возьмем ту же Турцию. До конца 19 века Османская империя была важнейшим игроком на Кавказе. При этом Турецкая Республика в 1950х-1960х годах не играла на Кавказе никакой роли. Она была лишь южным флангом НАТО и младшим братом США. Но когда распался СССР, возникли новые геополитические реалии, и Турция на Кавказ вернулась.При этом армянский вопрос турецкое общество воспринимает крайне болезненно. Армяне говорят о геноциде и об исчезновении армянской цивилизации. В Османской Империи к началу 20 века армян проживало больше, чем в Российской и Персидской. Представители армянской общины играли важную роль в османской торговле и теневой дипломатии. И когда армяне говорят об этой трагедии, турки до сих пор относятся к армянам как к "неблагодарным поданным, которые ждали, пока русские войска придут".Хотя потом партия "Дашнакцутюн" помогала младотуркам делать революцию и предопределила поворот Турции на запад.Позднее отношение к армянам в Турецкой Республике было как к террористам. Потому что "Армянская секретная армия освобождения Армении" (АСАЛА) даже устраивала нападения на турецкие консульства в Калифорнии, что подпортило армянофильство Рейгану. А теперь у Армении уже нет советского зонтика за спиной. Зато есть Азербайджан – большая по меркам региона тюркская страна, появление которого восприняли в Анкаре как "рождение второй Турции". Турция признала независимость Азербайджана еще за месяц до Беловежских соглашений.Повторюсь, на Кавказе в любой момент могут возникнуть новые реалии.- Какие именно реалии на Кавказе во время украинского кризиса могут стать для нас худшими?- Худший сценарий – полный демонтаж отношений. Еще более худший сценарий связан с военными эскалациями, на которые Москва может реагировать. И вероятность его ненулевая.Ираклий Кобахидзе и Каха Каладзе – это люди, которые делали "европейский выбор Грузии". Это не агенты Кремля. Они делали шенген, ассоциацию и работали с НАТО. И теперь они прямо говорят: "Нас подталкивали к войне с Россией".Про другие варианты я говорить не хочу. Хотя у меня есть инсайды и я об этом думаю.Понятно, что Армения ослаблена. Она утратила военно-политический паритет с Азербайджаном. А в ситуации "ветер дует в паруса", есть большой соблазн что-то подкорректировать. В то же самое время мы видим определенные якоря, когда Грузия устала от Запада и налаживает экономические связи с Россией. Кавказ – это парадоксальная история.Почему я так подробно рассказывал про Турцию? Чтобы показать, как она на Кавказ возвращалась. При этом Россию за последние 30 лет на Кавказе уже не раз хоронили.Когда в 1993 году российские войска полностью покинули Азербайджан (на полтора года раньше, чем Германию), все говорили: "Все, конец". Более того, Азербайджан давал приют сторонникам чеченского сепаратизма. Зато как потом развивались отношения Путина и Алиева.Когда в 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, все тоже говорили: "Грузия потеряна навсегда". И что сейчас говорят грузинские политики, которые еще вчера работали на НАТО и Евросоюз?Да, сейчас Азербайджан, который после Второй карабахской войны говорил о "новых возможностях сотрудничества с Россией" называет нас агрессором. Но есть такое выражение: "Надо смотреть не на фотокадры, а на кино". И вот мы сейчас в кинопроцессе. Где-то убывает, где-то прибывает.Россия остается важным торговым партнером и Армении, и Азербайджана. Никуда не делся фактор диаспор, который нельзя сводить только к криминалу. Да, нельзя закрывать глаза и говорить, что его нет. Но мы же не думаем, что все граждане США итальянского происхождения сотрудничают с мафией?Да, Армения потеряла Карабах. Но это же не Путин придумал концепцию "Реальной Армении", которая сводится исключительно к бывшей Армянской ССР.Турция и Азербайджан – два друга. Но вы же не думаете, что Азербайджан готов поделиться суверенитетом с Турцией. Анкара пытается втянуть Баку в свои игры, но он не особо этого хочет. А выборы в Азербайджане? Запад ведет себя в отношении выборов в Грузии как хозяин. Он в любой момент может признать азербайджанскую власть нелегитимной. А вот Москва ее легитимность признает.Повторюсь, все очень сложно. Но есть много зацепок, чтобы Россия оставалась на Кавказе. Да, наше влияние может скукожиться. Но ведь пружина не может сжиматься вечно: рано или поздно она разожмется. Россия уходила с Кавказа несколько раз. Что из этого получилось? Почитайте любые тексты по истории 1918-1921 годов. Очень увлекательное чтиво.То есть сами кавказские республики заинтересованы в присутствии России.И последнее по этой теме. Когда-то Бжезинский назвал Азербайджан "жизненно важной пробкой, контролирующей доступ к бутылке с богатствами Каспия и Средней Азии". При том, что он симпатизировал Азербайджану. Я вас уверяю, что российские эксперты даже в самые напряженные моменты наших отношений себе такого не позволяли. И российское общество прощало неосторожные высказывания Вахтангу Кикабидзе и Поладу Бюль-Бюль оглы, помня их заслуги в области культуры. Потому что Кавказ для нас – это часть идентичности, а не расстояние между "поясом" и "путем".- Как будут складываться российско-турецкие отношения, учитывая, что у Турции сейчас в экономике не все так гладко и что внутриполитические позиции Эрдогана сейчас не такие уж крепкие?- Эрдогана периодически хоронят с 2003 года, когда он пришел к власти. Можно вспомнить несколько подзабытый сюжет с площадью Таксим. А сколько было прогнозов накануне выборов 2023 года, что он их проиграет? Эрдоган – это опытнейший политик. Интриган и самое настоящее политическое животное, обладающее нужными инстинктами и умеющее маневрировать.Эрдоган – исламист, хотя и не радикальный. Он не любит Запад, но он часть западного мира. Когда в 2015 году случился конфликт с Россией по Сирии, Турция сразу же вспомнила про 5-й пункт Вашингтонских соглашений, хотя он ей 100 лет не нужен был. Тогда же турки вспомнили, что "защищают Европу от орд мигрантов". Правда, потом снова стали ругать Европу.Турция – это достойный соперник. Но и у нее есть ахиллесова пята. Те же самые проблемы инфляции. Я пару лет назад там был и заметил, что хлеб, который я в предыдущие годы покупал за лиру, уже стоит пять лир. Еще, в турецком обществе было недовольство из-за того, что они тратили много денег на Сирию. Но когда после падения режима Башара Асада власть получил Ахмед аш-Шараа, который считается турецким прокси, эта критика как-то ушла.То же самое касается Азербайджана. Эрдогана ругают, но как только Баку делает какие-то успехи, эта критика сразу же исчезает. Сплочение вокруг флага – это всегда штука сильная. Она бывает сильнее рациональных экономических аргументов.Допустим, Эрдоган все же уйдет. Но это же не он начал отношения с Азербайджаном. До него этим занимались Тургут Озал и Сулейман Демирель. Анкаре в любом случае придется заниматься Баку, поскольку 3 миллиона турецких граждан – это выходцы из Азербайджана. Кто занял третье место на выборах в 2023 году? Синан Оган – человек азербайджанского происхождения, который призвал во втором туре голосовать за Эрдогана. Это же политический джокер.Отношения России и Турции важны. Уязвимостей и у нас, и у них достаточно. Сильные стороны тоже есть и у нас, и у них. Но самое главное — это позиция многих моих турецких коллег, которые при всей своей критике в отношении России говорят так: "Мы не хотим, чтобы нашей борьбе радовался кто-то третий". И этим надо пользоваться.- Как именно выполнение целей СВО может усилить наше влияние на Кавказе?- Понятно, что с целями СВО возможны какие-то корректировки. Но если Запад хотя бы признает правомочным российский взгляд на Украину, то возможностей на Кавказе у нас будет больше. Я скажу банальную вещь, но победителей любят не только в международных отношениях, но и в обычной жизни.Если ты мало чего добился, тебя могут пожалеть. Но к твоему мнению прислушаются только тогда, когда ты достиг определенных целей. Американцев не хотят слушать, но слушают, потому что за ними есть определенные ресурсы и влияние.Повторюсь, если ситуация в зоне СВО сложится для нас успешной, это повысит наши шансы и возможности. Все-таки СВО – это самое масштабное переформатирование постсоветского пространство. При этом не надо забывать, что Кавказ, Приднестровье, Белоруссия и даже Прибалтика имеют определенную автономию: и тактическую, и стратегическую.- Что именно вы будете считать показателем того, что Россия вновь обрела на Кавказе огромное влияние?- Когда все конфликтные вопросы будут решены с учетом российских интересов. Хотя понятно, что этого не произойдет ни завтра, ни послезавтра.Также по теме - в интервью Анатолия Вассермана: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, азербайджан, россия, кавказ, эрдоган, владимир путин, ильхам алиев, нато, иран, израиль, сво, армения, грузия, беспилотники, турция