https://ukraina.ru/20250621/kapitulyatsii-ukrainy-ne-zhdm-no-eto-ne-tochno-putin-vystupil-na-pmef-1064106553.html

Капитуляции Украины не ждём, но это не точно: Путин выступил на ПМЭФ

Капитуляции Украины не ждём, но это не точно: Путин выступил на ПМЭФ - 21.06.2025 Украина.ру

Капитуляции Украины не ждём, но это не точно: Путин выступил на ПМЭФ

В заключительный день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил Владимир Путин. Традиционно президент России уделил внимание украинскому вопросу.

2025-06-21T07:45

2025-06-21T07:45

2025-06-21T07:45

украина

россия

ссср

владимир путин

дональд трамп

елена панина

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эксклюзив

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Хотя, конечно, прежде всего подчеркнул важность развития экономики, технологий, промышленности России. Но благополучие внутри страны невозможно без гарантий безопасности. Речь идёт о защищённости границ непосредственно у Брянской, Белгородской и Курской областей, так и о глобальных вызовах, перед которыми оказался мир в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. В урегулировании конфликта между Израилем и Ираном Россия принимает непосредственное участие по дипломатической линии. Путин в своём выступлении, а в большей мере отвечая на вопросы ведущего сессии, ещё раз подчеркнул, что Россия не настаивает на капитуляции Украины, а лишь требует нейтрального статуса и признании интересов России.Эксперты в своих соцсетях проанализировали главные тезисы Путина.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПутин: Русский и украинский народы — один народ. В этом смысле вся Украина наша. "Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", — заявил президент России на сегодняшнем пленарном заседании ПМЭФ. Назвал он и единственный путь сохранения государственности нынешней Украины: "Основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в Декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, чёрным по белому написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет". Действительно, в пункте IX "Внешняя и внутренняя безопасность" Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года говорится: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трёх неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия".Фактический отказ евромайданной Украины от статуса внеблокового, неядерного, нейтрального государства и вынудил Россию начать СВО. Потому что условия геополитической сделки между Россией, как правопреемницей СССР, и Украиной, как правопреемницей Украинской ССР, были Киевом нарушены. Соответственно, сохранение государственности Украины возможно лишь при её возврате к исходному состоянию. И, опять же, с учётом реалий на земле — вхождения в Россию шести новых регионов: двух — в 2014 году и четырёх — в 2022 году. Стоит заметить, что отделение этих шести регионов от Украины и вхождение их в состав России тоже было вызвано нарушением положений Декларации о государственном суверенитете Украины. В частности, пункта IV "Гражданство Украинской ССР", где говорится: "Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан Республики, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств". Кстати, этот же пункт гласит, что "Украинская ССР имеет своё гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение гражданства СССР". А ведь правопреемница СССР — это Российская Федерация. Пока Москва не озвучила это. Но изложенный выше правовой подход позволяет России отозвать признание суверенитета Украины как таковой, что возвратит её в исходное состояние — в состав СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация. Всё это к тому, что конфликт на Украине — это исключительно русский вопрос, вопрос внутри одного народа. И посредники нам здесь не нужны. Тем более такие, которые и подвели ситуацию к войне, активно её подпитывают и ею же управляют. Отказ от российских условий окончательного урегулирования на Украине, маниакальное упрямство киевского режима и его кукловодов в конечном итоге могут привести и к такому сценарию. И российский меморандум в Стамбуле потенциально может быть трансформирован в требование о безоговорочной капитуляции Киева.Общественный деятель Александр СкубченкоДавайте вспомним, что записано в Декларации о государственном суверенитете Украины: "Украина торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трёх неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия". Это не просто слова, ведь Декларация, как в ней записано, "является основой для новой Конституции, законов Украины и определяет позиции Республики при заключении международных соглашений". То есть, включение в Конституцию Украины нормы о стремлении Украины в НАТО — это грубое нарушение Украиной собственной декларации о суверенитете. Россия не требует от Украины чего-то невозможного — Россия лишь просит Украину вернуться к ОСНОВАМ своего суверенитета. Кроме того, в Декларации записано: граждане Республики всех национальностей составляют народ Украины; Украина обеспечивает равенство перед законом всех граждан Республики, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, и прочего; грантирует всем национальностям, проживающим на территории Республики, право их свободного национально-культурного развития. Бандеровский режим наплевал на основы суверенитета Украины и нарушил принцип равенства ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, составляющих многонациональный народ Украины, провозгласив "титульной" какую-то там "украинскую нацию"."Титульная нация" в многонациональном государстве — это и есть нацизм. Украина должна вернуться к своим основам: от нацистской анти-России — к многонациональной Украине, где в мире и равенстве живут все, независимо от национальности, языка или веры.Общественный деятель Татьяна ПопЧто же, событие дня – это, конечно, речь Путина на ПМЭФ. Посвящена она была в основном российской экономике, развитию технологий и улучшению инвестиционного климата. Цифры достижений, надо подчеркнуть, очень достойные – к примеру, рост ВВП РФ ежегодно на уровне более 4%.Но главное, наверное, не в них, а в констатации факта: против России введена куча санкций, против нас через украинских прокси ведет борьбу весь блок НАТО, и при этом страна развивается, экономика работает и государство может позволить себе и обновления в ОПК, и заботу об экологии, и новые меры для поддержки бизнеса. Именно с этой точки зрения стоит понимать словам президента о том, что миру нужна новая модель развития. Старая модель, тот самый "миропорядок, основанный на правилах" провалилась, гегемония Запада обламывает зубы о Россию, все уже меняется явочным порядком. И если кто-то не успеет это осознать – то это их проблемы.PS: Кстати, с рекордом дня можно поздравить Трампа: госдолг США установил новый рекорд - $37 трлн. Так сказать, тоже штрих к картине перемен, которых требует мир.Журналист Кирилл ШуликаНу что можно по пленарке ПМЭФ сказать? Украина наша вся, как сказать глава государства, потому что мы один народ. Поэтому возьмем ли мы Сумы, это сущая мелочь. Даже обсуждать несерьезно. Но в целом тема Украины еще долго будет главной. Совершенно точно и на следующем ПМЭФ точно. А я еще предположу, что еще пару лет далее. Потому что по большому счету решается вопрос того, наша Украина или нет? Это не вопрос территорий, это все существенно шире. И даже не вопрос формального суверенитета Украины. Опять же он шире. Но имеет ли он решение? Понятно, что частью России вся Украина не станет, ее переварить невозможно. Вспомним, что говорил не так давно Степашин про запад страны и ошибочность его присоединения к СССР. То есть можно спорить о том ошибка это или нет, но СССР Западную Украину не переварил. Понятно, что речь идти может о братском режиме, но явно не сейчас, учитывая ситуацию на Украине и общественные настроения. И в этом смысле довольно сложно даже сформулировать, о чем вести переговоры. Да, признание территорий новых регионов России. А дальше что? Та Украина, которая сегодня есть, никуда не денется. Поэтому первое, что должно быть перед переговорами, это понимание того, чего мы хотим получить. То есть сформулировать образ будущего. Хотя бы в этой части... Понятно, что оно мало кого устроит. Однако на переговоры стоит идти все же с некоей базой, а не садиться за пустой стол. Тогда может быть какой-то результат. Еще вы не забывайте и один факт. Да, понятны настроения Украины. Но кто в Европу хотел, он уже уехал и там остался. После демобилизации еще и мужики уедут. Население Украины станет минус четверть от того, что было до 2022 года. И вот когда все успокоится, никто вам не предскажет, какие там будут настроения. Поэтому я бы воспринял сказанное серьезно.Политтехнолог Алексей ЧеснаковНовые заявления Путина из Петербурга еще раз подтверждают - российская сторона не рассматривает варианты использовать предстоящие переговоры по украинскому конфликту для "аварийного выхода". Жесткая позиция главы России призвана продемонстрировать – кампании по манипулированию общественным мнением в Европе или США считываются и учитываются, но не воспринимаются в Москве с излишней чувствительностью. Эмоциям в российской позиции не место. С другой стороны Путин послал и позитивные сигналы для заинтересованных сторон – что Россия не собирается настаивать на капитуляции Украины и готова признавать ее суверенитет при условии ее нейтрального статуса и признании интересов России. В ответ от вовлеченных в конфликт сторон в Москве ждут нескольких важных сигналов. Что касается сигналов со стороны Трампа. Он человек, несомненно, творческий и много чего обещает. При этом часто обещает то, что прямо противоречит его обещаниям, данным несколько дней назад. Это не приветствуется, но не катастрофично. Если сигналы от Трампа будут конструктивными, особенно на ближайшем саммите НАТО, то и Путин может сделать шаги навстречу. Мы же знаем, что снижение конфликтности со стороны НАТО имеет для России важное значение. Что касается европейских лидеров (Макрон, Мерц и пр.). Они оказались заложниками своего прежнего радикализма. Однако и из этой ситуации есть выход. Пока от них в Москве ждут одного – начать говорить больше не о гарантиях безопасности для Украины, а о гарантиях безопасности для России (для повышения доверия) и для общей безопасности континента в целом. Что касается сигналов со стороны Зеленского. Он совсем запутался в показаниях, но убрать его с доски пока невозможно. Поэтому на данном этапе Путину от украинского лидера нужно: а) сокращение агрессивности в публичной риторике (для повышения доверия) и б) конкретные и реалистичные заявления о намерениях (для того, чтобы было о чем договариваться).О других важных и основополагающих темах ПМЭФ - в статье Ивана Лизана "Немного любви к экономике: о главной теме ПМЭФ-2025"

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россия

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