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"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО
"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО - 23.06.2025 Украина.ру
"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО
Начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов в интервью "Украина.ру" указал на ключевую проблему организации российских войск в зоне СВО. Об этом он заявил в интервью изданию "Украина.ру"
2025-06-23T03:45
2025-06-23T03:45
2025-06-23T03:45
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"Каждое из них [подразделений] вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи и ни с кем не делится", — констатировал Живов. Он противопоставил эту ситуацию системе ВСУ: "У противника есть единые коммуникационные центры, когда каждый украинский оператор может поделиться своим опытом с "побратимом", сидящем за тысячу километров от него".Командир подчеркнул системный характер проблемы: "У нас нет понимания общей победы, для которой надо складывать все ресурсы и наработки". По его мнению, решение требует вмешательства руководства: "Преодолеть её можно только сверху. И тут я рассчитываю только на министра обороны [Андрея] Белоусова".Живов привел конкретный пример: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями". Он выразил надежду на улучшение ситуации: "Надеюсь, этот опыт [успешного применения дронов] распространится на весь фронт"."Это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал командир, подчеркивая необходимость изменения подходов к организации боевой работы.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250622/cindrom-22-iyunya-ssha-udarili-po-iranu-1064154667.html
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новости, россия, алексей живов, сво, дзен новости сво, спецоперация, дроны, бпла, fpv-дрон, беспилотники, вс рф, андрей белоусов
Новости, Россия, Алексей Живов, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, fpv-дрон, беспилотники, ВС РФ, Андрей Белоусов
"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО
Начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов в интервью "Украина.ру" указал на ключевую проблему организации российских войск в зоне СВО. Об этом он заявил в интервью изданию "Украина.ру"
"Каждое из них [подразделений] вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи и ни с кем не делится", — констатировал Живов.
Он противопоставил эту ситуацию системе ВСУ: "У противника есть единые коммуникационные центры, когда каждый украинский оператор может поделиться своим опытом с "побратимом", сидящем за тысячу километров от него".
Командир подчеркнул системный характер проблемы: "У нас нет понимания общей победы, для которой надо складывать все ресурсы и наработки". По его мнению, решение требует вмешательства руководства: "Преодолеть её можно только сверху. И тут я рассчитываю только на министра обороны [Андрея] Белоусова".
Живов привел конкретный пример: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями". Он выразил надежду на улучшение ситуации: "Надеюсь, этот опыт [успешного применения дронов] распространится на весь фронт".
"Это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал командир, подчеркивая необходимость изменения подходов к организации боевой работы.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.