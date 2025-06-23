https://ukraina.ru/20250623/eto-ne-voennaya-problema-a-problema-mentaliteta-aleksey-zhivov-o-probleme-obmena-opytom-v-svo-1064162875.html

"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО

"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО - 23.06.2025 Украина.ру

"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО

Начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов в интервью "Украина.ру" указал на ключевую проблему организации российских войск в зоне СВО. Об этом он заявил в интервью изданию "Украина.ру"

2025-06-23T03:45

2025-06-23T03:45

2025-06-23T03:45

новости

россия

алексей живов

сво

дзен новости сво

спецоперация

дроны

бпла

fpv-дрон

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060889238_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6e62bc9edf0eb36e8f356fedda97aa3.jpg

"Каждое из них [подразделений] вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи и ни с кем не делится", — констатировал Живов. Он противопоставил эту ситуацию системе ВСУ: "У противника есть единые коммуникационные центры, когда каждый украинский оператор может поделиться своим опытом с "побратимом", сидящем за тысячу километров от него".Командир подчеркнул системный характер проблемы: "У нас нет понимания общей победы, для которой надо складывать все ресурсы и наработки". По его мнению, решение требует вмешательства руководства: "Преодолеть её можно только сверху. И тут я рассчитываю только на министра обороны [Андрея] Белоусова".Живов привел конкретный пример: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями". Он выразил надежду на улучшение ситуации: "Надеюсь, этот опыт [успешного применения дронов] распространится на весь фронт"."Это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал командир, подчеркивая необходимость изменения подходов к организации боевой работы.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250622/cindrom-22-iyunya-ssha-udarili-po-iranu-1064154667.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алексей живов, сво, дзен новости сво, спецоперация, дроны, бпла, fpv-дрон, беспилотники, вс рф, андрей белоусов