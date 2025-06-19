Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины
"Герани" не спят. Они летят в направлении: города Богодухов (Харьковская область), Изюма (Харьковская область), оккупированной ВСУ части ДНР, Днепропетровской области (несколько групп), Днепропетровска, Павлограда (Днепропетровская область), Николаева, Николаевской области. <...> Удары были нанесены по Новой Водолаге (Харьковская область), по городу Нежин (Черниговская область), городу Берестин (Харьковская область), Лозовой (Харьковская область), городу Самар (Днепропетровская область), Вышгороду (Киевская область). <...> "Герани" продолжают свою охоту, они летят в направлении: Киева, Киевской области, Черниговской области (несколько групп), Полтавской области. <...>Тем временем удары "Геранями" были нанесены по пригороду Харькова, району Борисполя (Киевская область), району Синельниково (Днепропетровская область). <...> "Герани" поражают цели в Черкассах, Полтавской и Черниговской областях", - перечислили в постах канала.