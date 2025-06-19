Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины - 19.06.2025 Украина.ру
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Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины
Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины - 19.06.2025 Украина.ру
Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины
В ночь на четверг на территории Украины звучала воздушная тревога, российские "Герани" ударили по целям в Броварах Киевской области, пишет телеграм-канал Украина.ру.
2025-06-19T07:21
2025-06-19T07:26
новости
днепропетровская область
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киевская область
вооруженные силы украины
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Кроме того, "Герани" поразили цели в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в Сумах. Предварительно, российская РСЗО поражает цели на окраинах города.Удары также были нанесены в районе Николаева и Красноармейска.Следите за новостями на сайте Украина.ру.О других успехах россиян - в материале В Николаеве ВС РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровская область, харьковская область, киевская область, вооруженные силы украины
Новости, Днепропетровская область, Харьковская область, Киевская область, Вооруженные силы Украины

Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины

07:21 19.06.2025 (обновлено: 07:26 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировочные занятия снайперов ВДВ
Тренировочные занятия снайперов ВДВ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В ночь на четверг на территории Украины звучала воздушная тревога, российские "Герани" ударили по целям в Броварах Киевской области, пишет телеграм-канал Украина.ру.
Кроме того, "Герани" поразили цели в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в Сумах. Предварительно, российская РСЗО поражает цели на окраинах города.
Удары также были нанесены в районе Николаева и Красноармейска.

"Герани" не спят. Они летят в направлении: города Богодухов (Харьковская область), Изюма (Харьковская область), оккупированной ВСУ части ДНР, Днепропетровской области (несколько групп), Днепропетровска, Павлограда (Днепропетровская область), Николаева, Николаевской области. <...> Удары были нанесены по Новой Водолаге (Харьковская область), по городу Нежин (Черниговская область), городу Берестин (Харьковская область), Лозовой (Харьковская область), городу Самар (Днепропетровская область), Вышгороду (Киевская область). <...> "Герани" продолжают свою охоту, они летят в направлении: Киева, Киевской области, Черниговской области (несколько групп), Полтавской области. <...>Тем временем удары "Геранями" были нанесены по пригороду Харькова, району Борисполя (Киевская область), району Синельниково (Днепропетровская область). <...> "Герани" поражают цели в Черкассах, Полтавской и Черниговской областях", - перечислили в постах канала.

Следите за новостями на сайте Украина.ру.
О других успехах россиян - в материале В Николаеве ВС РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на сайте Украина.ру.
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