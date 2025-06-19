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Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины

Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины - 19.06.2025 Украина.ру

Российские "Герани" ударили по целям в разных регионах Украины

В ночь на четверг на территории Украины звучала воздушная тревога, российские "Герани" ударили по целям в Броварах Киевской области, пишет телеграм-канал Украина.ру.

2025-06-19T07:21

2025-06-19T07:21

2025-06-19T07:26

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Кроме того, "Герани" поразили цели в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в Сумах. Предварительно, российская РСЗО поражает цели на окраинах города.Удары также были нанесены в районе Николаева и Красноармейска.Следите за новостями на сайте Украина.ру.О других успехах россиян - в материале В Николаеве ВС РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровская область, харьковская область, киевская область, вооруженные силы украины