Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой - 18.06.2025 Украина.ру
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Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой
Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой - 18.06.2025 Украина.ру
Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой
О том, как в начале СВО танковый экипаж ВС РФ участвовал в освобождении Авдеевки и Волновахского направления, выполняя опасные задачи по прорыву вражеской обороны в интервью изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР с позывным "Дес"
2025-06-18T05:45
2025-06-18T05:45
новости
донецкая народная республика
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Несмотря на подрыв на фугасе и потерю трала, экипаж продолжил движение, подавляя огневые точки противника.За этот бой "Дес" и его товарищи получили звание Героев ДНР. "Метров 150 мы до их позиции не доехали. Но пушка и пулемёт работали по врагу – это был прямой контакт", – отметил он.Особенно сложным моментом стала эвакуация под огнём противника. "Когда машина лишилась гусеницы, пришлось отходить под прикрытием наступающей пехоты. Но задачу мы выполнили – проход для штурмующих был обеспечен", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/1063964454.html
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новости, донецкая народная республика, авдеевка, украина.ру, танки, донбасс, волноваха, волновахский район, вс рф, бойцы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Украина.ру, танки, Донбасс, Волноваха, Волновахский район, ВС РФ, бойцы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой

05:45 18.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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О том, как в начале СВО танковый экипаж ВС РФ участвовал в освобождении Авдеевки и Волновахского направления, выполняя опасные задачи по прорыву вражеской обороны в интервью изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР с позывным "Дес"
"Мы пробивали проход в минном заграждении, чтобы пехота смогла взять высоту и сократить количество обстрелов. Машину потеряли, но экипаж сумел эвакуироваться под огнём", – вспоминает танкист.
Несмотря на подрыв на фугасе и потерю трала, экипаж продолжил движение, подавляя огневые точки противника.
За этот бой "Дес" и его товарищи получили звание Героев ДНР. "Метров 150 мы до их позиции не доехали. Но пушка и пулемёт работали по врагу – это был прямой контакт", – отметил он.
Особенно сложным моментом стала эвакуация под огнём противника.
"Когда машина лишилась гусеницы, пришлось отходить под прикрытием наступающей пехоты. Но задачу мы выполнили – проход для штурмующих был обеспечен", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.
О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 15:20
Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров"Сейчас накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну. И мы на пороге этих больших войн за передел мира. Они не прекратятся, пока страны не добьются своего или не потерпят поражение как Украина, считает начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
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