https://ukraina.ru/20250618/ekipazh-probival-put-pekhote-pod-ognm-tankist-des-raskryl-detali-shturma-pod-avdeevkoy-1063965392.html

Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой

Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой - 18.06.2025 Украина.ру

Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой

О том, как в начале СВО танковый экипаж ВС РФ участвовал в освобождении Авдеевки и Волновахского направления, выполняя опасные задачи по прорыву вражеской обороны в интервью изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР с позывным "Дес"

2025-06-18T05:45

2025-06-18T05:45

2025-06-18T05:45

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Несмотря на подрыв на фугасе и потерю трала, экипаж продолжил движение, подавляя огневые точки противника.За этот бой "Дес" и его товарищи получили звание Героев ДНР. "Метров 150 мы до их позиции не доехали. Но пушка и пулемёт работали по врагу – это был прямой контакт", – отметил он.Особенно сложным моментом стала эвакуация под огнём противника. "Когда машина лишилась гусеницы, пришлось отходить под прикрытием наступающей пехоты. Но задачу мы выполнили – проход для штурмующих был обеспечен", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/1063964454.html

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