Экипаж пробивал путь пехоте под огнём: танкист "Дес" раскрыл детали штурма под Авдеевкой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
О том, как в начале СВО танковый экипаж ВС РФ участвовал в освобождении Авдеевки и Волновахского направления, выполняя опасные задачи по прорыву вражеской обороны в интервью изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР с позывным "Дес"
"Мы пробивали проход в минном заграждении, чтобы пехота смогла взять высоту и сократить количество обстрелов. Машину потеряли, но экипаж сумел эвакуироваться под огнём", – вспоминает танкист.
Несмотря на подрыв на фугасе и потерю трала, экипаж продолжил движение, подавляя огневые точки противника.
За этот бой "Дес" и его товарищи получили звание Героев ДНР. "Метров 150 мы до их позиции не доехали. Но пушка и пулемёт работали по врагу – это был прямой контакт", – отметил он.
Особенно сложным моментом стала эвакуация под огнём противника.
"Когда машина лишилась гусеницы, пришлось отходить под прикрытием наступающей пехоты. Но задачу мы выполнили – проход для штурмующих был обеспечен", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.
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