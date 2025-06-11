https://ukraina.ru/20250611/novorossiya-imperatora-dmitriya-kak-samozvanets-gotovil-rossiyskoe-nastuplenie-na-yug-1063818218.html

Новороссия "императора Дмитрия". Как самозванец готовил российское наступление на юг

Новороссия "императора Дмитрия". Как самозванец готовил российское наступление на юг - 11.06.2025 Украина.ру

Новороссия "императора Дмитрия". Как самозванец готовил российское наступление на юг

11 июня 1605 года в результате бунта против сына Бориса Годунова Фёдора власть над Российским государством перешла к человеку, выдававшему себя за "чудом спасшегося" царевича Дмитрия Иоанновича (по наиболее популярному мнению – монах Григорий Отрепьев). Самозванец вступил в столицу 20 июня и вскоре начал подготовку войны с Османской империй

2025-06-11T08:00

2025-06-11T08:00

2025-06-11T08:00

история

история

москва

россия

османская империя

иван грозный

московское царство

смутное время

xvii век

крымское ханство

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Своим приходом к власти Лжедмитрий I был обязан поддержке Речи Посполитой и восставших против "худородных" Годуновых московских бояр. Последние в конце апреля 1605 года обеспечили переход на сторону самозванца русского войска, стоявшего под Кромами, а затем организовали государственный переворот в Москве.Однако боярству, как и другим институтам Российского государства "Дмитрий Иоаннович" не доверял. Это хорошо иллюстрировал его первый въезд в Москву в качестве монарха.Впереди и позади "царского поезда" следовали польские роты в боевом порядке. Боярам, сопровождавшим Лжедмитрия, не разрешалось при себе иметь оружие и свиту. Русские войска были размещены в конце процессии, а строй московских дворян и ратников, который должен был встречать "царя" был распущен.Лидеры московской Боярской думы перед новым властителем поначалу заискивали. Это даже вдохновило его на принятие нового титула "императора и великого князя всея Руси". Так что императорские амбиции у российских правителей проявлялись задолго до Петра I.Подобно Петру Алексеевичу Григорий Отрепьев задумывался о переносе столицы из Москвы. Данный шаг диктовался в обоих случаях желанием снизить роль боярства в государственном управлении.Но в отличие от императора-реформатора обуздать аристократию самозванцу не удавалось. Рост её влияния резко усилился после вынужденного роспуска Лжедмитрием отрядов поляков, казаков и повстанцев с Северской земли. Самозванец конечно же понимал, что это ослабляет его власть, но поступить иначе в силу острого дефицита финансов он не мог.Обретая всё большую уверенность, лидеры Боярской думы не допустили казни опального Василия Шуйского, который в случае свержения "последнего сына" Иоанна Грозного являлся первым претендентом на престол. Ведь семейство Шуйских также относилось к Рюриковичам, правда, к нижегородской ветви династии.Противилась аристократическая оппозиция и резкой смене внешнеполитического курса, которую попытался произвести мнимый сын Грозного в угоду польским интересам. Бояре не допустили разрыва "вечного мира" со Швецией.Тогда Лжедмитрий стал демонстрировать воинственные планы в отношении Османской империи. Тем более, что помещики южных уездов, являвшиеся социальной опорой "Дмитрия Иоанновича", были очень заинтересованы в снижении угрозы со стороны зависимого от османов Крымского ханства.В феврале 1606 года в интересах южнорусских дворян был принят закон о крестьянах. Согласно ему, возврату прежним хозяевам подлежали те из них, кто бежал за один год до и один год после голодных лет 1601-03 годов. Возвращать надлежало лишь бежавших "с животы", (имуществом) т.е. не от крайней нужды. Действие закона не распространялось на переселенцев из "замосковных городов на украины" и обратно на расстояние в 200-300 вёрст и более. Но очевидно, что на юг в годы "Великого голода" уходили куда активнее. На указанном расстоянии от Москвы находились рязанские, тульские и черниговские окраины.Это очень напоминает фактический саботаж выдачи крепостных крестьян, бежавших на юг, который через полтора столетия организовал наместник Новороссии и соправитель Российской державы Григорий Потёмкин.Русско-турецкая война была в интересах и донских казаков, также весьма комплементарно относившихся к "царевичу Дмитрию". В конце 1605 года они захватили и доставили в Москву пленённого ими азовского агу Дос-Мухаммеда.Начало полномасштабной войны с турками, а, значит, и рост ассигнований на армию позволил бы Лжедмитрию вернуть казаков к себе на службу. Кроме того, новоиспечённый правитель получал возможность под благовидным предлогом покинуть становившуюся всё более враждебной ему Москву и обосноваться на юге, где уровень его популярности был высок.Доктор исторических наук Вадим Корецкий объяснял последнее обстоятельство освобождением податного населения южных районов от уплаты государевых податей. Лжедмитрий пошёл на него в знак признания заслуг южан в завоевании им власти и в компенсацию убытков, понесённых Северщиной в ходе боевых действий.Известный специалист в области истории Смуты, доктор исторических наук Руслан Скрынников полагал, что победа донцов под Азовом окрылила самозванца. Он не раз обращался в Ватикан с призывом создать антитурецкую коалицию с участием Габсбургской империи, Испании, Речи Посполитой и России. Однако в ответ в Москве услышали: "Пускай царь первым выступит на арену, пусть он увлечёт за собой Европу и покроет себя бессмертной славой".Со времён начала "Долгой турецкой войны" Габсбургов 1593-1606 годов мало что изменилась. Римская курия всё также хотела использовать Россию в интересах католического мира, не связывая себя какими-либо обязательствами.Показательно, что "природный" царь Фёдор Иоаннович в середине 1590-х к подобным предложениям Запада проявлял большую осторожность. Узурпатор же был куда более авантюристичен.В городе Елец началось создание крупных запасов провианта, фуража и военного снаряжения. Лжедмитрий приказал отлить большое количество новых артиллерийских орудий, а также регулярно проводил артиллерийские учения. Вероятно, по его поручению дьяком Онисимом Михайловым началась разработка "Устава ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки" – первого артиллерийского и перхотного устава России.Военный историк Виталий Пенской видит в данном документе пролог нереализованной реформы Лжедмитрия, по внедрению в России польско-литовских образцов военного дела.О весьма вероятной войне на юге свидетельствуют также и дипломатические процессы того времени.Самозванец предпринимал попытки установить контакты с крымским ханом Гази-Гиреем II ещё базируясь в Путивле в 1605 году. Однако эта активность результативной не стала. Гази и Бориса связывали неформальные контакты ещё с 1588 года. Оба правителя явно подыгрывали друг-другу в стремлении передать власть своим сыновьям.Тем не менее, после воцарения "Дмитрия" находившиеся в Москве крымские дипломаты поспешили поздравить того с восшествием "на престол прародителей". В ходе первой аудиенции посланник Джан Ахмед Челеби, правда, не был назван по имени, как это обычно практиковалось, не удостоился заключительных переговоров с посольским дьяком.Крымцы были явно оскорблены и тем фактом, что после венчания на царство "Дмитрия Иоанновича" они были приняты лишь после касимовского царя Ураз-Мухаммеда и шведского королевича Густава. Но и российскую сторону можно понять, т.к. до коронации 31 июля 1605 года в Кремле так и не дождались посольства с поздравлениями новому русскому "царю" непосредственно от Гази-Гирея.Отношения России и Крымского ханства к моменту гибели самозванца, как полагает ведущий эксперт в области российско-крымских связей того периода, кандидат исторических наук Александр Виноградов "находились в состоянии неопределённости". При этом план похода на Азов, видимо, всё сильнее влиял на деятельность московского правительства. На его существование указывалось и в посольской документации по связям с Крымом также при царе Василии Шуйском.В таком ходе событий была объективно заинтересована и Речь Посполитая. В 1605-06 годах как раз близилась к завершению 13-летняя война османов с Габсбургами. Это угрожало существованию польского протектората над вассально зависимым от Турции Молдавским княжеством. Конфликт с Россией мог бы отвлечь внимание Порты от польско-молдавского направления.Так что заговор и свержение Лжедмитрия в мае 1606 года можно рассматривать и как действия по недопущению втягивания России в войну с османско-крымской коалицией. В реалиях того времени такая война была бы большой авантюрой.Несмотря на то, что планировавшееся "императором Дмитрием" наступление на юг не осуществилось, обстоятельства его подготовки позволяют проследить складывание "новороссийского" проекта. Постепенно, всё большее число социальных групп становились заинтересованы в продвижении Российского государства к Азовскому и Чёрному морям. А Лжедмитрий I, чьё положение на престоле было не прочным, вынужден был на эти настроения чутко реагировать.

https://ukraina.ru/20250227/1061406914.html

https://ukraina.ru/20220910/1038597751.html

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https://ukraina.ru/20241104/1058612419.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, москва, россия, османская империя, иван грозный, московское царство, смутное время, xvii век, крымское ханство, речь посполитая