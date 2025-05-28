Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:52 28.05.2025 (обновлено: 16:13 28.05.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений
"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", - заявил Мерц на брифинге с Зеленским.
В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.
Другие заявления Мерца:
* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.
* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.
* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.
* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.
* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.
* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.
Вчера, 11:30"Несколько месяцев назад": почему Мерц медлил с сообщением о снятии вето на дальнобойные удары по РФТеме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад". Тогда почему эти заявления он делает только сейчас?
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "запоздалое" сообщение Мерца о снятии вето - это продолжение европейской линии нагнетания, очередная попытка убедить президента США Дональда Трампа тоже решиться на антироссийские меры. "Дорога ложка к обеду", резюмировал Скачко, а в соцсетях тем временем появились слухи о решении Берлина выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus.
"Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя тему, отметил, что попытки немецкого канцлера сначала пафосно объявить о снятии ограничений, а на следующий день пытаться объяснить, что на самом деле это старое решение, да еще и экс-президента США - лишь отражают "уровень компетентности" европейских лидеров. Однако, резюмировал российским министр, не опровергает того факта, что Запад разрешил Киеву дальнобойные удары по РФ уже давно, просто "это держалось в тайне".
Параллельно в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок ракет Taurus для Украины. Подробности "дальнобойного" спора в Бундестаге - в материале автора издания Украина.ру Александра Савко Ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии.
P.S. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта.
"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.
На Украине придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.
11:10Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины На фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у ВСУ решение Германии и Франции о снятии ограничений с военных поставок Украине мало что значит. Об этом 28 мая сообщило издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко
Актуальное интервью по теме: Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ.
* Признан экстремистской организацией в РФ.
** Признан в РФ террористом и экстремистом.
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