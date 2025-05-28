https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-skhodil-na-svidanie-s-mertsem-no-buket-taurus-ne-poluchil-1063465587.html

Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил

Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил - 28.05.2025 Украина.ру

Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил

Глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений

2025-05-28T15:52

2025-05-28T15:52

2025-05-28T16:13

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В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.Другие заявления Мерца:* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.Теме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год, но только в понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "запоздалое" сообщение Мерца о снятии вето - это продолжение европейской линии нагнетания, очередная попытка убедить президента США Дональда Трампа тоже решиться на антироссийские меры. "Дорога ложка к обеду", резюмировал Скачко, а в соцсетях тем временем появились слухи о решении Берлина выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus."Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя тему, отметил, что попытки немецкого канцлера сначала пафосно объявить о снятии ограничений, а на следующий день пытаться объяснить, что на самом деле это старое решение, да еще и экс-президента США - лишь отражают "уровень компетентности" европейских лидеров. Однако, резюмировал российским министр, не опровергает того факта, что Запад разрешил Киеву дальнобойные удары по РФ уже давно, просто "это держалось в тайне".Параллельно в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок ракет Taurus для Украины. Подробности "дальнобойного" спора в Бундестаге - в материале автора издания Украина.ру Александра Савко Ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии.P.S. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта."Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.На Украине придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.Актуальное интервью по теме: Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ.* Признан экстремистской организацией в РФ.** Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250527/neskolko-mesyatsev-nazad-pochemu-merts-medlil-s-soobscheniem-o-snyatii-veto-na-dalnoboynye-udary-po-rf-1063429406.html

https://ukraina.ru/20250528/eto-malo-chto-znachit-rada-otreagirovala-na-reshenie-zapada-po-dalnoboynym-raketam-dlya-ukrainy--1063453427.html

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