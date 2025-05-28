Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-skhodil-na-svidanie-s-mertsem-no-buket-taurus-ne-poluchil-1063465587.html
Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил - 28.05.2025 Украина.ру
Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
Глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений
2025-05-28T15:52
2025-05-28T16:13
новости
германия
украина
россия
фридрих мерц
трамп и зеленский
владимир зеленский
бундестаг
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063463838_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_50acd39917a71150a80aed53a0dff6d1.jpg.webp
В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.Другие заявления Мерца:* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.Теме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год, но только в понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "запоздалое" сообщение Мерца о снятии вето - это продолжение европейской линии нагнетания, очередная попытка убедить президента США Дональда Трампа тоже решиться на антироссийские меры. "Дорога ложка к обеду", резюмировал Скачко, а в соцсетях тем временем появились слухи о решении Берлина выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus."Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя тему, отметил, что попытки немецкого канцлера сначала пафосно объявить о снятии ограничений, а на следующий день пытаться объяснить, что на самом деле это старое решение, да еще и экс-президента США - лишь отражают "уровень компетентности" европейских лидеров. Однако, резюмировал российским министр, не опровергает того факта, что Запад разрешил Киеву дальнобойные удары по РФ уже давно, просто "это держалось в тайне".Параллельно в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок ракет Taurus для Украины. Подробности "дальнобойного" спора в Бундестаге - в материале автора издания Украина.ру Александра Савко Ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии.P.S. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта."Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.На Украине придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.Актуальное интервью по теме: Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ.* Признан экстремистской организацией в РФ.** Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250527/neskolko-mesyatsev-nazad-pochemu-merts-medlil-s-soobscheniem-o-snyatii-veto-na-dalnoboynye-udary-po-rf-1063429406.html
https://ukraina.ru/20250528/eto-malo-chto-znachit-rada-otreagirovala-na-reshenie-zapada-po-dalnoboynym-raketam-dlya-ukrainy--1063453427.html
германия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063463838_77:0:1004:695_1920x0_80_0_0_e89565dd2429d9ed39153cc7ff3807cb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, трамп и зеленский, владимир зеленский, бундестаг, украина.ру, вооруженные силы украины, северный поток-2
Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Бундестаг, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Северный поток-2

Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил

15:52 28.05.2025 (обновлено: 16:13 28.05.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Глава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", - заявил Мерц на брифинге с Зеленским.

В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.
Другие заявления Мерца:

* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.

* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.

* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.
Теме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год, но только в понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад".
Вчера, 11:30
"Несколько месяцев назад": почему Мерц медлил с сообщением о снятии вето на дальнобойные удары по РФТеме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад". Тогда почему эти заявления он делает только сейчас?
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "запоздалое" сообщение Мерца о снятии вето - это продолжение европейской линии нагнетания, очередная попытка убедить президента США Дональда Трампа тоже решиться на антироссийские меры. "Дорога ложка к обеду", резюмировал Скачко, а в соцсетях тем временем появились слухи о решении Берлина выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus.
"Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя тему, отметил, что попытки немецкого канцлера сначала пафосно объявить о снятии ограничений, а на следующий день пытаться объяснить, что на самом деле это старое решение, да еще и экс-президента США - лишь отражают "уровень компетентности" европейских лидеров. Однако, резюмировал российским министр, не опровергает того факта, что Запад разрешил Киеву дальнобойные удары по РФ уже давно, просто "это держалось в тайне".
Параллельно в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок ракет Taurus для Украины. Подробности "дальнобойного" спора в Бундестаге - в материале автора издания Украина.ру Александра Савко Ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии.
P.S. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта.
"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.
На Украине придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.
11:10
Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины На фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у ВСУ решение Германии и Франции о снятии ограничений с военных поставок Украине мало что значит. Об этом 28 мая сообщило издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко
Актуальное интервью по теме: Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ.
* Признан экстремистской организацией в РФ.
** Признан в РФ террористом и экстремистом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийБундестагУкраина.руВооруженные силы УкраиныСеверный поток-2
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
17:06Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
16:52Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
15:59Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
15:16США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран
15:15"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании
15:09"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
14:53Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
14:30Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
13:26Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль
13:00Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00
12:43ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:26Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
11:51Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
11:25Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
Лента новостейМолния