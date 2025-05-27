https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html

Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ

Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ - 27.05.2025 Украина.ру

Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ

Заявление Мерца об отмене ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине — попытка повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом для усиления позиций последнего. Оно сказалось уже и на российской стратегии переговоров. При этом остался открытым вопрос, будут ли ФРГ поставлять "Таурусы" ВСУ.

2025-05-27T19:00

2025-05-27T19:00

2025-05-27T19:55

интервью

дальнобойные ракеты

"taurus"

германия

украина

россия

фридрих мерц

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооружения

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, зав.сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов.Немецкая газета Tagesspiegel 27 мая сообщила, что Донецкая и Луганская Народные Республики задним числом объявлены в стране террористическими организациями.Ранее, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. "Это означает, что Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", — сказал он.Позже вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что никаких изменений в позиции Германии относительно дальнобойного оружия не произошло, это касается предоставления Украине до 150 немецких ракет Taurus.Комментируя высказывания Мерца, Дмитрий Песков подчеркнул, что политика некоторых европейских лидеров выглядит опасной.— Александр Владимирович, что означает такое заявление Мерца на фоне переговорного процесса по украинскому кризису?— В заявлении Мерца напрямую о поставках "Таурусов" не говорится. Но оно заслуживает тщательного анализа специалистами, особенно в свете недавних изменений в политике относительно поставок вооружений Украине (их засекречивания). Канцлер ФРГ высказался лишь о снятии ограничений на дальность полетов уже поставляемого оружия. В Германии принятие решений в области внешней политики и обороны осуществляется коллективно, проходит через бундестаг. Христианско-демократический союз Германии (ХДС) не имеет возможности самостоятельно принимать решения без согласования с коалиционными партнерами. В нынешней легислатуре — это Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Вице-канцлер Ларс Клингбайль из СДПГ подтвердил, что никаких изменений в политике правительства не произошло, тем самым опровергнув возможность поставок "Таурус"Заявление Мерца может рассматриваться как попытка повлиять на ход переговоров между Россией и Украиной. Оно появилось в дни, когда определяется дата нового раунда стамбульских переговоров. С определенной долей уверенности оно направлено на изменение динамики переговоров и в целях усиления переговорных позиций киевского режима. В итоге даже с прояснением ситуации растёт убежденность, что действия Мерца идут в русле эскалации вооружённого конфликта. И при этом остался открытым вопрос, будет ли ФРГ поставлять эти ракеты.— Как именно это повлияет на переговорный процесс?— Если продолжение переговоров состоится, то с высокой долей вероятности позиция Россия серьёзно скорректируется — в направлении ужесточения требований к той стороне. Заявление Мерца, даже если в нём напрямую и не говорилось о поставках "Таурусов", уже повлияло на отечественную стратегию переговоров. Это пример, когда важно серьёзно относиться к цене слова — даже если оно в случае с Мерцем не повлекло реальных решений. Тем не менее высказывание создало предпосылки для качественно иного восприятия угроз иностранного оружия с Украины. На данный момент этот фактор повысил напряжённость в переговорах. А перед нашей делегацией новый вызов —продемонстрировать взвешенную, но жёсткую реакцию.— Какова в Германии реакция среди населения на такие заявления, ведь это эскалация конфликта и усугубление отношений с Россией, от которых уже устал весь мир?— Общество в Германии сейчас расколото, накапливаются внутренние проблемы, связанные с высокими налогами, раздувшейся бюрократией, оттоком иностранных инвестиций. Поэтому об однозначной реакции говорить не приходится. Разворачивается кампания по милитаризации общественного сознания. Но люди и политики, симпатизирующие нынешней коалиции в целом призывают к сдержанности, а "левые" — к расширению дипломатических усилий.— Насколько данное снятие ограничений по дальности с оружия со стороны Германии может повлиять на ситуацию на фронте? — Более качественно по этому вопросе могут высказаться специалисты по военному планированию. Я лишь могу предположить, что краткосрочно это увеличит интенсивность боевых действий, ВСУ могут перейти к более агрессивной тактике, что приведет к увеличению жертв и разрушений.— Комментируя высказывания Мерца, Дмитрий Песков подчеркнул, что политика некоторых европейских лидеров выглядит опасной. Велика ли угроза для России, на ваш взгляд? — Угроза расширилась. Это регионы Приазовья, всё отечественное западное порубежье до Смоленска, существенная часть регионов Центральной России и Черноземья. При этом заметим, что ранее атаковались и более дальние объекты, например, в Татарстане и в Саратовской области.— Германия заявила, что возродит армию и станет снова военной силой в Европе. Сколько времени на это уйдёт? (Как правило, современная боеспособная армия формируется в течение примерно 7 лет.)— Вопрос военного строительства — один из самых сложных в государственной политике. В ближайшие год-два Германия, видимо, переходит на планку расходов в не менее 3,5% от ВВП. К ним будут добавляться расходы на связанную военную инфраструктуру, в совокупности до 5%. Ограничения на военные заимствования сняты. Речь может идти до 200-230 миллиардов евро в год. Даже для германской экономики это огромная сумма. Но само по себе выделение денег мало, что решает. Специалисты будут следить за "приводными ремнями", как осваиваются эти деньги в контрактах военной и гражданской промышленности, производствах двойного назначения, расширения выпуска военной продукции на гражданских заводах (с частичным перепрофилированием). Дискутируется вопрос о возвращении обязательной военной службы. Семь лет — это "при общих равных условиях". Эксперты уже несколько раз видели, как сроки могут резко сдвигаться. В своё время шло обсуждение, что 2,5-3% для Германии было бы на пределе сил, сейчас дискутируется, как я сказал выше, 5%. Поэтому корректнее исходить из того, что возможности немецкой экономики и промышленности по-прежнему высоки. А дискурс о масштабной деиндустриализации экономики ФРГ не продуктивен.Заявления канцлера ФРГ Мерца о том, что нет никаких ограничения для использования дальнобойного оружия, оказывается не так поняли. Позицию Берлина разъяснил вице-канцлер. Об этом в материале Галя, отмена! Германия не даёт дальнобойное оружие, но это не точно.

https://ukraina.ru/20250526/merts-snyal-ogranicheniya-s-dalnosti-peredavaemogo-kievu-oruzhiya-chto-izmenitsya-1063420939.html

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Анна Черкасова

интервью, дальнобойные ракеты, "taurus", германия, украина, россия, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооружения, армия, европа, фронт, эскалация, война