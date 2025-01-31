Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном - 31.01.2025 Украина.ру
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Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном
Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном - 31.01.2025 Украина.ру
Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном
Боевики ВСУ, которые после издевательств жестоко расправились с мирными жителями курского села Русское Поречное, "отпраздновали" сделанное алкоголем и наркотиками. Об этом 31 января рассказал попавший в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко. Видео, снятое в ходе его допроса, СК России передало в распоряжение агентства РИА Новости
2025-01-31T12:44
2025-01-31T12:44
новости
русское поречное
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
преступления
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После того, как Фабрисенко сообщил о совершенных им и его сослуживцами преступлениях, следователь задал вопрос, чем боевики ВСУ занимались дальше. Ранее, также 31января, Фабрисенко рассказал, что боевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. "Поступило указание мирных жителей всех ликвидировать, зачистить &lt;…&gt; от командира роты. &lt;...&gt; Мы заходили в поселок и зачищали по домам &lt;…&gt;, не штурмовали &lt;…&gt;, мы видели и стреляли", — заявил он, добавив, что преступления боевики ВСУ совершали по приказу командира роты.Помимо прочего, пленный военный ВСУ сообщил о массовом убийстве шестерых мирных жителей. "Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату", — рассказал Фабрисенко, уточнив, что тела "ликвидировали" его сослуживцы из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что расправа ВСУ над мирными жителями в Русском Поречном не первое бесчинство украинских военных, и те, кто их спонсирует, должны это понимать. "Мир должен понимать, кого спонсируют западники, и что на эти деньги, а это сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает", — отметила Захарова. Другие новости: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
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новости, русское поречное, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, преступления
Новости, Русское Поречное, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, преступления

Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном

12:44 31.01.2025
 
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
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Боевики ВСУ, которые после издевательств жестоко расправились с мирными жителями курского села Русское Поречное, "отпраздновали" сделанное алкоголем и наркотиками. Об этом 31 января рассказал попавший в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко. Видео, снятое в ходе его допроса, СК России передало в распоряжение агентства РИА Новости
После того, как Фабрисенко сообщил о совершенных им и его сослуживцами преступлениях, следователь задал вопрос, чем боевики ВСУ занимались дальше.
"Пошли обратно на позицию, отметили то, что сделали. У старшего группы была с собой бутылка водки и пакетик с героином", — рассказал пленный украинец.
Ранее, также 31января, Фабрисенко рассказал, что боевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области.
"Поступило указание мирных жителей всех ликвидировать, зачистить <…> от командира роты. <...> Мы заходили в поселок и зачищали по домам <…>, не штурмовали <…>, мы видели и стреляли", — заявил он, добавив, что преступления боевики ВСУ совершали по приказу командира роты.
Помимо прочего, пленный военный ВСУ сообщил о массовом убийстве шестерых мирных жителей.
"Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату", — рассказал Фабрисенко, уточнив, что тела "ликвидировали" его сослуживцы из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
10:47
"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что расправа ВСУ над мирными жителями в Русском Поречном не первое бесчинство украинских военных, и те, кто их спонсирует, должны это понимать.
"Мир должен понимать, кого спонсируют западники, и что на эти деньги, а это сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает", — отметила Захарова.
Другие новости: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
 
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