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Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном

Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном - 31.01.2025 Украина.ру

Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном

Боевики ВСУ, которые после издевательств жестоко расправились с мирными жителями курского села Русское Поречное, "отпраздновали" сделанное алкоголем и наркотиками. Об этом 31 января рассказал попавший в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко. Видео, снятое в ходе его допроса, СК России передало в распоряжение агентства РИА Новости

2025-01-31T12:44

2025-01-31T12:44

2025-01-31T12:44

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После того, как Фабрисенко сообщил о совершенных им и его сослуживцами преступлениях, следователь задал вопрос, чем боевики ВСУ занимались дальше. Ранее, также 31января, Фабрисенко рассказал, что боевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. "Поступило указание мирных жителей всех ликвидировать, зачистить <…> от командира роты. <...> Мы заходили в поселок и зачищали по домам <…>, не штурмовали <…>, мы видели и стреляли", — заявил он, добавив, что преступления боевики ВСУ совершали по приказу командира роты.Помимо прочего, пленный военный ВСУ сообщил о массовом убийстве шестерых мирных жителей. "Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату", — рассказал Фабрисенко, уточнив, что тела "ликвидировали" его сослуживцы из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что расправа ВСУ над мирными жителями в Русском Поречном не первое бесчинство украинских военных, и те, кто их спонсирует, должны это понимать. "Мир должен понимать, кого спонсируют западники, и что на эти деньги, а это сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает", — отметила Захарова. Другие новости: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку

https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html

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