https://ukraina.ru/20240923/1057628769.html

Дети в заложниках, взрослые трудятся, как рабы. Алёхин о пропавших курянах и их поиске

Дети в заложниках, взрослые трудятся, как рабы. Алёхин о пропавших курянах и их поиске - 23.09.2024 Украина.ру

Дети в заложниках, взрослые трудятся, как рабы. Алёхин о пропавших курянах и их поиске

Реальное число замученных украинскими войсками мирных жителей, согнанных на принудительные работы или умерших не в результате боевых действий можно будет узнать только после того, как вся Курская область будет освобождены от ВСУ

2024-09-23T17:38

2024-09-23T17:38

2024-09-23T17:38

россия

курск

курская область

вооруженные силы украины

мид

алексей смирнов (губернатор)

наступление

вс рф

всу

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На сегодняшний день власти имеют лишь приблизительные и постоянно меняющиеся данные об этом, рассказал в интервью изданию Украина.ру. волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алёхин.В понедельник губернатор региона Алексей Смирнов указал, что с начала августа всего поступило 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Во время освобождения населенных пунктов Кореневского района удалось отыскать 268 человек, а 118 из них были в розыске по запросам родственников. Еще 101 человека, в основном из числа пожилых граждан, которые утратили документы и оказались в пунктах временного размещения, удалось найти правоохранителям. Смирнов подчеркнул, что поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Бывают и такие случаи, когда пожилые люди умирают по болезни, вне зависимости от боевых действий, добавил советник главы региона. По его словам, ситуация значительно осложняется отсутствием связи, а подомовой поиск пропавших без вести проводят правоохранители и волонтеры. "Есть большая проблема, в том числе с тем, что люди умирают по причинам, которые не касаются ведения активных боевых действий. Условно, в Глушковском районе может умереть человек и лежать там у себя дома - о нем никто не знает. Дозвониться ему не могут, службы в привычном режиме там не работают. Бывали случаи, когда наши военные самостоятельно хоронили пожилых, чтобы потом можно было эксгумировать, провести экспертизу. Это огромная, сложная работа для сотрудников судебно-медицинской экспертизы", - пояснил он. Алёхин подчеркнул, что с первых дней украинского наступления в Курской области стало понятно, что в Судже и других населенных пунктах региона очень много людей. Изначально была объявлена массовая эвакуация мирных жителей, но покинуть родной дом решились не все. Судьба тех, кто остался на территории, которую контролирует противник неизвестна, а по мере освобождения населенных пунктов поступает все больше сведений о зверствах ВСУ. "Конечно, украинские войска сгоняли местных жителей, кого-то убили и фактов убийств у нас всё больше. Они накапливаются по мере освобождения населенных пунктов. Чтобы понять всю картину следует освободить всю область", - сказал волонтер. МИД России неоднократно сообщало о наличии доказательств о существовании подобия концентрационных лагерей на ряде захваченных ВСУ территорий Курской области. Ссылаясь на показания свидетелей и штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, уточнялось, что в такие лагеря украинские войска насильно сгоняют мирных, не захотевших или не имевших возможности покинуть контролируемую киевскими войсками территорию. Параллельно российское ведомство информирует о том, что Вооруженные силы Украины удерживают от 70 до 120 мирных жителей в одном из социальных учреждений приграничного города Суджа. Всего с момента наступления ВСУ в Курскую область стало известно о 266 раненых и 56 убитых мирных жителях. Среди получивших ранения 11 детей. "По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек — это дети", — заявил сегодня посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Дипломат также назвал эти данные лишь малой частью, которая достоверно известна российской стороне. "Как только мы подняли шум о преступлениях украинского нацизма, понятное дело, что ВСУ начали заметать свои следы. Их военнослужащие где-то закапывают трупы, тела по понятным причинам, можно будет обнаружить гораздо позже. А мирных жителей, которые могут трудиться, по стандартам фашистской Германии, украинские войска сгоняют на работы. К сожалению, я уверен, что когда мы освободим все территории, то многих не досчитают, потому что и детей, и женщин вывозят в рабство", - подчеркнул Алёхин. Он пояснил, что сегодня в Судже на противника работает бетонный завод, где в рабских условиях, являясь живым щитом, трудятся суджане. Вывести из строя объект путем ограничения подачи электричества российская сторона не может: Украина, несмотря на собственный дефицит электроэнергии, тянет его из Сумской области.Все многочисленные обращения к украинской стороне с просьбой сделать коридор, чтобы вывести мирных жителей, прошения в международные структуры попросту игнорируются, напомнил советник губернатора Курской области. О полном отсутствии должной реакции заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Депутат Госдумы [Дмитрий] Кузнецов обращался в международный красный крест, но пока что-то тишина. Если бы сейчас был организован коридор, понятное дело, люди бы ушли оттуда. но как дело касается России международные организации сразу становятся слепыми, глухими, немыми. результат мы видим", - добавил собеседник издания. С учетом непростой обстановки, власти делают все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал от украинской агрессии. В регионе организована горячая линия по поиску пропавших без вести, всем, кому удается покинуть зону активных боевых действий помогают с работой, жильем. Поддерживает и бизнес: в Курске работодатели договорились снабдить жильем эвакуируемых. Только один из представителей местного бизнеса выразил готовность трудоустроить до 500 сотрудников, выделив им полтысячи квартир в социальный найм. Параллельно с этим, попытки найти каждого жителя отрабатываются в плановом порядке, заверил Алехин. С другой стороны, работа велась бы значительно быстрее, будь международные правозащитные организации внимательнее к фактам нарушения гуманитарного права и методов ведения войны со стороны Киева. Пока из международного в той же Судже были только журналисты, действия которых ФСБ признала незаконными. За незаконное пересечение границы и съемку так называемых "успехов" ВСУ их объявили в международный розыск. Подробнее по теме - в интервью ветерана первой чеченской кампании, офицера запаса, писателя, автора ТГ-канала "Как просто быть солдатом" Виктора Кутырь "Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240920/1057578469.html

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россия, курск, курская область, вооруженные силы украины, мид, алексей смирнов (губернатор), наступление, вс рф, всу, сво, спецоперация, эксклюзив