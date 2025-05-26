https://ukraina.ru/20250526/novyy-raund-peregovorov-ugrozy-trampa-glavnoe-na-utro-26-maya-1063409473.html

Новый раунд переговоров, угрозы Трампа. Главное на утро 26 мая

Новый раунд переговоров, угрозы Трампа. Главное на утро 26 мая - 26.05.2025 Украина.ру

Новый раунд переговоров, угрозы Трампа. Главное на утро 26 мая

СМИ сообщили о подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной и назвали возможное место его проведения. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Украину

2025-05-26T09:52

2025-05-26T09:52

2025-05-26T15:16

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нато

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Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдёт именно в Турции, нет, но Стамбул — удобная и заявившая о себе площадка, закулисный процесс продолжается, сообщил РИА "Новости" дипломатический источник в Анкаре."Ведётся закулисный переговорный процесс (по урегулированию конфликта на Украине. – Ред.), но пока никакой конкретики", — рассказал собеседник агентства.По его словам, пока ясности по вопросу о том, где продолжатся переговоры, нет."Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка", — отметил он.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров.Как сообщила итальянская газета La Repubblica, основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимиром Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве до саммита "Большой семерки" в Канаде 15 июня.Как сообщило издание, участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу "бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7 окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", указывалось издание."Поэтому накануне вечером шерпы основных европейских стран (Франции и Италии, Германии и Великобритании) встретились в режиме видеоконференции с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они согласились с почти экзистенциальным приоритетом для Европы, но прежде всего для Киева: крайне важно организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве. И самое главное, назначение должно состояться до начала встречи "Семёрки" в Альберте", — отмечалось в публикации La Repubblica.При этом Европа продвигает Женеву в противовес Стамбулу как место проведения очередного раунда встреч. La Repubblica утверждает, что встреча в Женеве показала бы "истинную волю России к переговорам", а в случае отказа РФ якобы привела бы "к консолидации трансатлантического фронта".Ранее Россия выразила готовность продолжать переговоры с Украиной после встречи делегаций в Стамбуле. В то же время в Кремле подчёркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.О Ватикане, как о возможном месте переговоров заявлял и госсекретарь США Марко Рубио.Однако позднее, 23 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров отринул возможность проведения переговоров в Ватикане."Там фантазируют многие люди, когда, где [встреча] состоится. Нет у нас сейчас никаких идей. Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно", — отметил Лавров.Лавров уточнил, что речь идет о встрече представителей двух православных стран "на католической площадке", что будет "не очень комфортно" для самого Ватикана.В воскресенье, 25 мая, российские СМИ со ссылкой на одно из информационных агентств сообщили о том, что Ватикан "точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических"."Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено", — сообщил агентству источник.Однако официально ни место, ни время очередного раунда переговоров между Россией и Украиной не названы.Трамп угрожаетПрезидент США Дональд Трамп в сосцести Truth Social раскритиковал Россию и Украину за усиление атак беспилотниками друг на друга."У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось", — написал Трамп.Он заявил, что "ракеты и беспилотники запускают по городам на Украине без всякой причины".При этом, по словам Трампа, если Россия стремится взять под контроль всю Украину, то это приведёт к краху России.Но не забыл Трамп и о Зеленском."Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Всё, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", — отметил Трамп.Он снова обвинил в кризисе своего предшественника на президентском посту Джо Байдена, а также заявил, что при самом Трампе этот конфликт бы не начался."Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары", — подытожил Трамп.Эти же слова он повторил в интервью СМИ. Также Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России.Как предположил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв, Трампа мог дезинформировать его проукраински настроенный спецпосланник Кит Келлог."Похоже, что свою версию событий Трампу докладывал спецпредставитель Келлог, явно симпатизирующий Киеву", — отметил Царёв.Российский политолог Марат Баширов указал, что усиление атак было оправдано."Что происходит? Трамп в непонятке и глупости сегодня нёс. Европейцы замерли и ждут саммита НАТО, где станет окончательно ясна позиция США. Обмен 1000 на 1000 прошел по плану. Место второй встречи для переговоров обсуждают. И… на фоне этого такие воздушные атаки. Ответ: это фаза СВО, нацеленная на истощение возможностей ВСУ. А дальше? Или частичная капитуляция, или наше усиление наземных действий", — указал Баширов.Он также отметил, что остаётся "оптимистом относительно капитуляции Украины в июне".О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зона".

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Егор Леев

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