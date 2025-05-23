https://ukraina.ru/20250523/delegatsiya-pod-voprosom-aeroporty-kak-mishen-glavnoe-na-utro-23-maya-1063349890.html

Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая

Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая - 23.05.2025 Украина.ру

Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая

В Кремле оценили возможную смену состава украинской делегации. Украина сосредоточилась на блокировании работы российских аэропортов

2025-05-23T09:58

2025-05-23T09:58

2025-05-23T10:39

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В вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы, прокомментировал РИА "Новости" сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Имеют значение все нюансы", — заявил Песков.Ранее, 19 мая, Владимир Зеленский сообщил о том, что поручил сформировать переговорную группу с Россией в расширенном составе."Мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией", — написал он в тот день в своём телеграм-канале Зеленский по итогам доклада украинской делегации о переговорах в Стамбуле.Зеленский также сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак доложили ему о встрече и контактах с представителями США и европейскими партнёрами — представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции."Андрей Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнёрами практически в ежедневном режиме", — заявил Зеленский.Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку."Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", — подытожил он.Позднее, 22 мая, народный депутат Украины Артём Дмитрук раскритиковал состав украинской переговорной группы."Переговорная группа Украины — враги Украины! Как возможен такой формат — мнене понятно. Только если это переходный период между полным абсурдом и реальными переговорами", — заявил Дмитрук.По его словам, нынешний состав украинской переговорной группы вызывает вопросы."Андрей Ермак — здесь всё ясно, и я тоже об этом писал выше. Рустем Умеров — министр обороны Украины, обойдем торговлю оружием и воровство на носках и каше у солдат. Умеров руководит ТЦК, то есть ежедневно убивает людей не только на фронте, но и мирных граждан. Я не говорю уже за весь прайс, который выполняют ТЦК на Украине! Василий Малюк (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.), Александр Поклад — руководители, сотрудники СБУ! Их функционал при режиме Зеленского заключается исключительно в зарабатывании денег и репрессиях! И другие "профессионалы", не имеющие ничего общего с Украиной и народом Украины. Я не говорю уже о дипломатии", — подчеркнул Дмитрук.По его словам, переговорную группу не могут представлять "те, кто похищает людей на улицах, пытает их в подвалах, уничтожает наши храмы и веру"."Это абсурд. Это не представители Украины. Это — враги Украины. Это блеф. Такая переговорная группа не имеет ничего общего с реальными решениями. Важно заметить, что эти отбросы — это лучшие "дипломаты", что есть у Зеленского. Других не будет!" — указал Дмитрук.Он призвал срочно менять формат переговоров."В переговорный процесс необходимо включить реальную украинскую оппозицию — тех, кто говорит правду, кто не участвует в репрессиях, кто защищает и представляет интересы всех граждан Украины, а не только друзей Зеленского. Как на переговорах могут представлять интересы людей те, кто этих людей просто ненавидит? Как в этом переговорном процессе может быть выработан механизм по защите православных, если в нем состоят люди, которые собственными руками убивают православных?! И таких вопросов — тысячи!" — отметил народный депутат Украины.Он обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу."Если вы действительно хотите честных и результативных переговоров, подключите настоящую украинскую оппозицию. Здесь важно — речь не идёт о Порошенко (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.), Тимошенко и других "лидерах", согласившихся с режимом Зеленского. Речь идёт о реальной оппозиции, которая преследуется Зеленским за их системную позицию мира и представление интересов народа Украины!" — призвал Дмитрук.По его словам, только у украинской оппозиции "есть реальные формулы мира, и самое важное, — эти формулы поддерживаются внутри самой Украины".Аэропорты как новые НПЗУкраинские беспилотники продолжают совершать атаки вглубь России. Так, с 22:13 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об отражении атак украинских БПЛА на столицу России. В целом в ночь на 23 мая было сбито 12 беспилотников. В аэропортах Домодедово, Жуковском и Внуково вводили ограничения на полёты.Также ограничения вводились в аэропортах других регионов: Иваново (Южный), Калуги (Грабцево), Костроме (Сокеркино), Тамбова (Донское) и Ярославле (Туношна).Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, указал на тактику украинских военных."Украинцы пробуют интересную тактику. Через неравные промежутки времени, с разных направлений они запускают дальнобойные дроны в сторону Москвы. И днём и ночью. В итоге парализуется воздушное сообщение частично или полностью, и в соответствии с новыми указаниями отключается мобильный интернет", — отметил автор канала.По его словам, для такой тактики нужно много дронов."Их сбивают на всём протяжении полёта от границ. Но понятно также, что тех единичных дронов, которые долетают, вполне достаточно, чтобы остановить аэропорты в Москве, перегрузить аэропорты соседних городов (а значит, частично блокировать и их), куда отправляют самолёты, которые должны были приземлиться в Москве, и отключить мобильный интернет. (Это требование теперь распространяется не только на Москву). Ну и глушится спутниковая навигация до кучи", — заявил эксперт.Насколько это критично для нормальной жизнедеятельности столицы, пока непонятно, указал он, но если украинцы бросят все свои дроны на выполнение этой задачи, "придётся что-то решать"."Если надумают, что для безопасности надо ещё отключать сотовую связь и весь интернет, то будет очень интересно. Кстати, я что-то подобное предлагал ещё в 2022 году в отношении противника. Но мы решили, что лучше МОУ по ночам", — подытожил автор канала.До этого первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв сравнил аэропорты с НПЗ."Аэропорты — это новые НПЗ. Весенний мораторий на взаимные удары по энергоинфрастукутре, похоже, продолжает действовать, но Киев нашел себе новую цель, причем весьма чувствительную: в Москве на фоне атак БПЛА со вчерашнего дня уже несколько раз приостанавливали работу аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Как и в канун Дня Победы, это привело к массовым задержкам рейсов и тысячам застрявших в аэропортах пассажиров", — указал он.По его словам, Украина с минимальными для себя затратами наносит России максимальный ущерб, несопоставимый со стоимостью их дронов."Киеву даже не надо наносить удары по аэропортам. Им достаточно раз в пару часов направлять в сторону Москвы пару дронов, чтобы парализовать работу воздушных гаваней — авиасообщение прерывается, десятки тысяч человек не могут вылететь, авиакомпании несут колоссальные убытки", — отметил Царёв.Он также обратил внимание на то, что на удары по аэропортам нет и не было никаких ограничений."В такой ситуации и предъявить претензии Киеву не выйдет, поскольку российские вооруженные силы многократно наносили удары по украинским аэропортам. И авиаперелеты на Украине прекращены с начала СВО. Судя по всему, Украина со своей стороны тоже будет пытаться если не полностью перекрыть, то максимально осложнить авиаперелёты в России", — заявил Царёв.Он также отметил, что возникает вопрос и с противодействием украинским атакам."Накрыть ПВО все аэропорты невозможно, да и если бы это было сделано, во время налётов авиасообщение придется прерывать, иначе свое ПВО собьет свои же самолёты. Можно пытаться решить этот вопрос через переговоры. Но тогда Украина потребует, чтобы Россия не препятствовала возобновлению авиасообщения на Украине. Иностранные делегации и военные грузы будут доставляться самолётами прямо в Киев. Не уверен, что мы к этому готовы", — подчеркнул Царёв.Он указал, что Украина смогла создать России серьёзные проблемы и, по мнению Царёва, "нет очевидных решений, как с ними справляться".Об экспертной оценке происходящего на Украине — в статье Сергея Зуева "Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны".

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https://ukraina.ru/20250522/popytka-atakovat-moskvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-maya-1063328096.html

https://ukraina.ru/20250522/peregovory-v-vatikane-kogda-sostoyatsya-i-kto-primet-uchastie-glavnoe-na-utro-22-maya-1063321588.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, москва, владимир зеленский, артем дмитрук, олег царев, нпз, офис президента, сбу