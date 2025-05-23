https://ukraina.ru/20250523/pereyti-predel-zhiznesposobnosti-ukrainskie-eksperty-ob-istoricheskoy-katastrofe-strany-1063330639.html

"Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны

"Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны - 23.05.2025 Украина.ру

"Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны

На Украине эксперты и политики задумались о том, как долго Киев может продолжать войну и какими последствиями это обернется для украинцев

2025-05-23T04:08

2025-05-23T04:08

2025-05-23T04:08

эксклюзив

украина

эксперты

война

украинцы

татьяна монтян

александр шелест

игорь мосийчук

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Продолжение войны грозит подконтрольной киевскому режиму Украине серьезнейшими проблемами. Уже сейчас страна находится на пределе своей жизнеспособности, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он, отдавая должное "стойкости украинского солдата", отметил, что в то же время в стране наблюдается "эффект рассыпания, нарастания внутренних социальных кризисов"."Численно, демографически — мы переживаем, по сути, историческую катастрофу", — констатировал эксперт в эфире одного из YouTube-каналов.По мнению Ермолаева, в сложившейся ситуации необходимы "тяжелые, но ответственные решения", иначе Украина (киевский режим — Ред.) может "перейти предел жизнеспособности"."Это может закончиться не только тяжелыми итогами самой войны, но и тяжелыми итогами для общественного развития", — подчеркнул он.Еще тяжелее могут быть последствия для нынешней киевской верхушки, полагает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его мнению, некоторые публичные заявления офицеров ВСУ показывают, что украинские военные могут в конце концов прийти на Банковую, где и "спросят у зеленых гнид... почему вы, суки, в танке не сгорели?".Экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту** подчеркнул, что в ВСУ есть много вменяемых военных, которые "видят, как [их] отправляют на утилизацию". На утилизацию они не хотят, поэтому нельзя исключать, что эти "военные могут взять ответственность за ситуацию в стране на себя".Правда, замена Зеленского на какого-нибудь полковника мало что даст, предполагает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его мнению, высказанному в одном из эфиров, если рассмотреть поближе мировоззрение такого условного полковника, то увидим "такой же хардкор".Вообще, никаких идейных расхождений у "оппозиции" с Зеленским нет, страна поставлена на два правых крыла, и "есть вероятность, что на смену зеленым придут черные", констатировал эксперт.Он добавил, что в стране будет около 800 тысяч демобилизованных — а "это люди, привыкшие к специфическим методам решения вопросов".К тому же эти люди привыкли считать себя героями, но столкнутся с отсутствием перспектив, с тем, что с ними не считаются. Словом, можно считать, что ряды штурмовиков на Украине уже готовы, констатировал эксперт.Что дальше?В Киеве уповают на поддержку Европы. Однако полагаться на европейцев склонны не все. Так, депутат Рады Анна Скороход довольно скептично высказалась о "коалиции желающих". Мол, чего-то они желают, но "мы (киевский режим — Ред.) не знаем, что они решат в своих желаниях".По ее словам, надо продолжать переговоры и идти к мирному соглашению, поскольку "туза в рукаве" у Киева нет, "людей, которыми мы (киевский режим — Ред.) можем воевать, у нас нет", достаточного количества оружия тоже нет.Скороход подчеркнула, что в стране "проблемы с демографией, с генетическим фондом". К тому же и украинская экономика "завалена полностью... все катится вниз"."Мы должны быть реалистами, и мы должны прийти к тому, что не можем не подписать мирное соглашение", — сделала она вывод в беседе с Шелестом*.Другое мнение по поводу жизнеспособности киевского режима высказала в эфире канала "Беларусь 4" украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По ее словам, в Киеве часто прибедняются, но только для того, чтобы ввести противника в заблуждение.На самом же деле — "человеческий ресурс еще имеется в изобилии в Салорейхе". Например, в Киеве пока "особо даже не бусифицируют", указала она.Да и с техникой особых проблем нет: теперь воюют дроны, их постоянно совершенствуют обе стороны, так что резервов достаточно, чтобы воевать еще несколько лет.В своем блоге Монтян напомнила, что все могло быть совсем по-другому. Во всяком случае, большинство украинцев голосовали за Зеленского (принявшего присягу шесть лет назад) вовсе не из стремления к войне и разрухе."Важен факт: более 73% украинцев на выборах 2019 года выбрали мир, прекращение дискриминации по языковому и иным признакам, реформы, развитие, суверенитет (вспомните, как Голобородько посылал в [...]опу МВФ в "Слуге народа"?) и тому подобное. За войну, "армию, мову и ПЦУ" голосовали менее 16%. И это — исторический факт, который из истории уже не вычеркнуть. И о нём стоит помнить всякий раз, когда бешеная охранота рассказывает вам о населяющих Салорейх "фашиствующих хохлах"", — заявила Монтян.Она продолжила: "Ну а насчет того, что получилось в итоге... Так разве это будет первый раз, когда, проголосовав на выборах, избиратели получают ровно противоположное тому, на что они рассчитывали? Далеко не первый, и определённо не последний, причём не только в Украине — это, если можно так выразиться, общемировой тренд!"* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" И в статье Виктории Титовой "Шесть лет у власти: как Зеленский обманул украинцев"

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, война, украинцы, татьяна монтян, александр шелест, игорь мосийчук, киев, россия, владимир зеленский, андрей ермолаев, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине