Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Теоретически, Россия может пойти на 30-дневную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска. Но никакого устойчивого перемирия не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Крупные успехи России на поле боя могут использоваться как для давления Трампа на Украину с Европой, так и для давления Киева и Брюсселя на президента США, чтобы он требовал от России пойти на 30-дневное перемирие, считает эксперт.
"Но когда [президент России Владимир] Путин говорит, что необходимо устранить первопричины этого конфликта, то это не игра и не выдумка нашего президента. Об этом он говорил еще до начала СВО. Это касается безопасности в Европе, прекращение расширения НАТО на восток и попыток Запада забрать себе Украину", — подчеркнул Акопов.
Теоретически, считает Акопов, Путин может пойти на месячную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска.
"Но это лишь будет жестом доброй воли, подтверждающий, что мы настроены договариваться. Никакого устойчивого перемирия не будет. Даже если оно продержится, то все равно сорвется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, насколько новые санкции Евросоюза могут быть критичными для нефтяного экспорта России — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:30Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историкДаже в случае свержения Зеленского военным путем никуда не денутся генералы ВСУ с реваншистскими настроениями. Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
Подписывайся на