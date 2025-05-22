Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие - 22.05.2025 Украина.ру
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Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие
Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие - 22.05.2025 Украина.ру
Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие
Теоретически, Россия может пойти на 30-дневную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска. Но никакого устойчивого перемирия не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-05-22T04:45
2025-05-22T04:45
новости
россия
украина
европа
петр акопов
владимир путин
дональд трамп
ес
нато
перемирие
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Крупные успехи России на поле боя могут использоваться как для давления Трампа на Украину с Европой, так и для давления Киева и Брюсселя на президента США, чтобы он требовал от России пойти на 30-дневное перемирие, считает эксперт."Но когда [президент России Владимир] Путин говорит, что необходимо устранить первопричины этого конфликта, то это не игра и не выдумка нашего президента. Об этом он говорил еще до начала СВО. Это касается безопасности в Европе, прекращение расширения НАТО на восток и попыток Запада забрать себе Украину", — подчеркнул Акопов.И пока это не будет принято Киевом и Западом (они это не примут, потому что наедятся, что Америка не отступится от борьбы за Украину), никаких предпосылок для прекращения боевых действий нет, указал он.Теоретически, считает Акопов, Путин может пойти на месячную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска. "Но это лишь будет жестом доброй воли, подтверждающий, что мы настроены договариваться. Никакого устойчивого перемирия не будет. Даже если оно продержится, то все равно сорвется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.О том, насколько новые санкции Евросоюза могут быть критичными для нефтяного экспорта России — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/dlitelnoe-peremirie-mozhet-pomoch-provesti-denatsifikatsiyu-ukrainy-i-ustanovit-nastoyaschiy-mir--1063277403.html
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Новости
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новости, россия, украина, европа, петр акопов, владимир путин, дональд трамп, ес, нато, перемирие, сво, спецоперация, будет ли перемирие
Новости, Россия, Украина, Европа, Петр Акопов, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, перемирие, СВО, Спецоперация, будет ли перемирие

Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие

04:45 22.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Теоретически, Россия может пойти на 30-дневную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска. Но никакого устойчивого перемирия не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Крупные успехи России на поле боя могут использоваться как для давления Трампа на Украину с Европой, так и для давления Киева и Брюсселя на президента США, чтобы он требовал от России пойти на 30-дневное перемирие, считает эксперт.
"Но когда [президент России Владимир] Путин говорит, что необходимо устранить первопричины этого конфликта, то это не игра и не выдумка нашего президента. Об этом он говорил еще до начала СВО. Это касается безопасности в Европе, прекращение расширения НАТО на восток и попыток Запада забрать себе Украину", — подчеркнул Акопов.
И пока это не будет принято Киевом и Западом (они это не примут, потому что наедятся, что Америка не отступится от борьбы за Украину), никаких предпосылок для прекращения боевых действий нет, указал он.
Теоретически, считает Акопов, Путин может пойти на месячную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска.
"Но это лишь будет жестом доброй воли, подтверждающий, что мы настроены договариваться. Никакого устойчивого перемирия не будет. Даже если оно продержится, то все равно сорвется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, насколько новые санкции Евросоюза могут быть критичными для нефтяного экспорта России — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России" на сайте Украина.ру.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Вчера, 04:30
Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историкДаже в случае свержения Зеленского военным путем никуда не денутся генералы ВСУ с реваншистскими настроениями. Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
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